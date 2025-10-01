Affari Tuoi, Stefania sbaglia ma il vero show è di De Martino contro Scotti e Berlusconi. Web in tilt: “Sono saltati i nervi” Nella puntata del 30 settembre la concorrente 'regala' 300mila euro al Dottore, ma De Martino fa discutere con un siparietto in risposta alle critiche di Mediaset

La puntata di Affari Tuoi di martedì 30 settembre 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, con protagonista Stefania Fravezzi, pacchista del Trentino-Alto Adige. La 34enne di Bolzano ha affrontato una partita ricca di imprevisti, a partire da una mossa disastrosa che le è costata il maxi-premio da 300mila euro. Alla guida della serata, Stefano De Martino ha accompagnato Stefania con entusiasmo e ironia, lanciando anche una frecciata ai rivali di Mediaset Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, che nelle settimane precedenti avevano definito Affari Tuoi un "giochino che incitava all’azzardo". Ecco cosa è successo nella puntata in onda ieri, 30 settembre, su Rai 1.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 30 settembre: la partita di Stefania Fravezzi

Stefania, oltre alla sua carriera artigianale, gestisce due brand di berretti e bomboniere e sui social mostra una vita ‘splendente’ tra viaggi e moda. La concorrente è anche circondata da amicizie nel mondo dello spettacolo, tra cui Chiara Cainelli e Natalia Paragoni, note per la partecipazione a Grande Fratello e Uomini e Donne.

La sua serata è iniziata con un’incredibile serie di chiamate positive. I primi sei tiri hanno eliminato dal tabellone cifre basse come 0 euro, 5 euro, 20 euro, 100 euro e 200 euro. Dopo questo inizio promettente, il dottore Pasquale Romano le ha offerto 38mila euro. Stefania ha rifiutato, spiegando: "Conosco il valore dei soldi, sono tanti. Però, per adesso la partita è stata fortunata quindi rifiuto".

Proseguendo, Stefania ha aperto pacchi contenenti 15mila euro, 1 euro e 75mila euro, mentre il dottore rilanciava con un’offerta di 43mila euro. La concorrente ha ribadito: "Sono tantissimi, io faccio tanti sacrifici per mantenere me e mia figlia. Questa cifra è invitante, però dipende dal tabellone che è sostanzioso. Per questo vado avanti".

Con il tiro successivo, Stefania ha aperto il pacco da 100mila euro. Il dottore ha proposto 48mila euro, ma Stefania ha continuato a rischiare, dichiarando i suoi progetti: "Ho 3 sogni nel cassetto, uno è investire nella mia attività artigianale, poi aumentare il fondo per mia figlia e poi se esce, vorrei fare un regalo ai miei genitori". Il momento cruciale è arrivato con il cambio pacco. Stefania ha accettato l’offerta del Dottore e ha scambiato il pacco numero 12 con il numero 5: "Il 5 mi piace, me l’ha detto mia figlia di tenerlo. Poi ho fatto un sogno strano negli ultimi giorni, sognai che vincevo 105mila euro". Questo cambio le è costato 300mila euro, la cifra contenuta nel pacco pescato a inizia serata. Tuttavia, accettando un secondo cambio finale, la concorrente è riuscita ad salvare il salvabile assicurandosi 30mila euro. Certo non la cifra massima che aveva ricevuto in dote dalla dea bendata, ma comunque una somma discrete che le permetterà di realizzare parte dei suoi sogno.

Show di De Martino: la bordata a Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti

Oltre alla partita, la puntata ha offerto un momento di spettacolo extra. Durante la diretta, Stefano De Martino ha commentato con ironia le critiche di Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, che avevano accusato Affari Tuoi di far vincere i concorrenti senza merito e di incitare all’azzardo a differenza de La Ruota della Fortuna, che invece premierebbe i concorrenti più abili: "Ancora non ha capito che qui è solo fortuna. Noi abilità qua non ne richiediamo. Laureati? Via. Avete fatto un master? A casa. Parlate l’italiano fluentemente? No. Sapete fare le moltiplicazioni? Via. Le divisioni? Non vi candidate", ha detto De Martino, improvvisando uno show le cui immagini si sono subito diffuse in maniera virale sul web.

Le reazioni dei social

La puntata di martedì 30 settembre ha scatenato una vera valanga di messaggi sui social. Molti utenti hanno espresso disappunto per le scelte di Stefania Fravezzi durante la partita, soprattutto i cambi pacco che le sono costati la vincita più alta. Tra i post più condivisi si legge: "Ma cosa piangi hai rifiutato 48k", "Come rovinarsi con le proprie mani, rifiuta fino a 48.000 €, cambia senza motivo avendo 300.000 € e torna a casa con comunque 30.000 €" e "20 anni di #affarituoi e ancora non hanno capito che STRATEGICAMENTE, finché ci sono in ballo i pacchi da 75 mila in su, il pacco non si cambia mai!".

Altri utenti hanno espresso opinioni più generali sul gioco: "Quando non si sa giocare. Così imparate a dare un calcio alla fortuna. Si cambia solo quando la partita sta andando male per dare una smossa, ma quando vedi che la fortuna gira dalla tua parte che cavolo cambi", "Mah…una partita giocata malissimo…nessuna strategia, niente di niente" e "Il dottore ti ha offerto fino a quasi 50mila e tu cambi il pacco, quale sarà il tuo qi?". Qualcuno ha anche ironizzato sul sogno di Stefania: "Facevi meglio a non raccontarlo il sogno".

Non sono mancati i messaggi dedicati a Stefano De Martino e alla sua ironia contro la concorrenza: "STEFANO LA TOCCA PIANOOO AHAHAHAH", "Stefano stasera ha deciso di tirare arco e frecce…ed era ora, aggiungerei", "Infatti la maggior parte di noi guarda La Ruota della Fortuna", "Mi ha fatto morire dal ridere quando lo diceva. Grandissimo STEFANO!!!" e "Hai fatto bene con educata ironia, gli hai fatto capire che non servono a niente le loro accuse", "La frecciatina di De Martino contro #LaRuotaDellaFortuna e Pier Silvio Berlusconi. Sono saltati i nervi".

