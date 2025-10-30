Affari Tuoi, Marianna e Barbara 'gemelle del destino': il finale da brividi sconvolge i social. Dubbi sul Dottore: "Surreale" Nella puntata del 30 ottobre, non mancano polemiche sui social, né momenti choc durante una partita iniziata benissimo e finita nel migliore dei modi: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno giovedì 30 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Marianna, concorrente della regione Campania e chirurgo cardiovascolare di professione, che gioca con il pacco numero 16 ed è accompagnata in studio dalla sorella gemella Barbara, un chirurgo plastico. Ecco cosa è successo nella puntata del 30 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 30 ottobre 2025: cosa è successo

Un inizio davvero scoppiettante per Marianna e Barbara, perché la partita comincia con una situazione di equilibrio: da una parte se ne vanno 1 euro, 10 euro e 200 euro, dall’altra i 50mila euro, 20mila euro e 75mila euro. A questo punto il Dottore offre 35mila euro, ma le sorelle rifiutano perché, pur essendo "una bellissima cifra e tanti soldi", dicono di essere "ancora all’inizio".

Poi le gemelle aprono ben tre pacchi blu, tra cui quello contenente Gennarino, ed è gioia in studio. L’offerta del Dottore sale a 39mila euro: "E’ un’ottima offerta e noi siamo ambiziose, vogliamo aprire uno studio medico insieme. Noi puntiamo molto in alto, quindi ringrazio ma rifiuto l’offerta", commenta Marianna. Prima di fare il tiro successivo, quest’ultima svela: "Noi, da buone napoletane, siamo scaramantiche. Bisogna crederci ma non troppo". Quindi chiamano il 17 e De Martino le ‘rimprovera’: "O sei scaramantico o non lo sei, bisogna fare delle scelte. Se sei scaramantico non chiami il 17". In effetti era meglio non chiamarlo perché nel 17 ci sono i 100mila euro.

Dopo un tiro decisamente fortunato da 100 euro, le sorelle eliminano i 30mila euro e il Dottore fa un’offerta di 43mila euro. Questa volta nessun commento, il rifiuto è istantaneo. Assegno tritato e si riprende a giocare con l’apertura del numero che vale 0 euro, contenuto nel pacco della nascita del marito della concorrente, Cosimo. Si continua con un’offerta da 47mila euro: "Potrebbero aiutarci a raggiungere il nostro obiettivo ma noi puntiamo al massimo", commenta Marianna prima di sentire la sorella scegliere il numero del loro giorno di nascita, il 10 del Friuli Venezia Giulia. Dopo aver ricordato in studio il compleanno di Diego Armando Maradona, le gemelle scoprono che il loro pacco contiene 10mila euro.

Ora il Dottore offre 51mila euro e il conduttore dice: "Procediamo di 4mila in 4mila, stiamo andando bene". Poi Marianna, prima di rifiutare l’ennesima offerta, svela: "Noi ci parliamo per telepatia (con la sorella Barbara, ndr), io la guardo negli occhi e ci capiamo senza dire nulla". Infatti, Barbara è d’accordo sul tritare l’assegno, anche se non proferisce parola. Una volta trovati i 5mila euro, le gemelle decidono di ‘buttare’ anche l’offerta da 55mila euro e, quando se ne vanno pure i 500 euro, rifiutano anche l’assegno da 59mila euro: "Lui è coerente ma anche noi, rifiutiamo".

Difficile scegliere il tiro successivo perché i numeri rimasti sono tutti importanti, ma Marianna sceglie il numero 8, che simboleggia giorno e mese di nascita dello zio morto pochi anni fa: "Sono convinta che lui si fida di noi, era medico come noi, un ginecologo, ci ha fatto nascere". Alla fine, nell’8 ci sono solo 5 euro (il biglietto della Lotteria Italia) e si festeggia!

L’offerta successiva è 63mila euro, ma le gemelle sottolineano che la coerenza è importante e tritano l’assegno. Poi chiamano il numero 7 e perdono i 200mila euro: "Ora è difficile", dice De Martino. Nel gran finale restano il pacco nero e i 300mila euro, ma il Dottore si limita a offrire 75mila euro: "Questa è un’ottima offerta. Avevo pochi numeri, forse quelli giusti, ma io ho giocato a cuor leggero, pur perseguendo i miei obiettivi. Questo potrebbe essere il massimo, a giocare troppo col fuoco va a finire che ci si brucia. Noi accettiamo l’offerta!".

Le due sorelle tengono l’assegno da 75mila euro e poi scoprono che nel pacco 16 avevano il pacco nero del valore di 75mila euro. "Era destino, sono le gemelle del destino!", chiude così la puntata Stefano De Martino tra applausi, abbracci e sorrisi.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi del 30 ottobre 2025, non mancano le reazioni sui social: "Vabbè, surreale…e poi dicono che non è truccato", "È già la seconda volta! Non ci credo che non sa quanto c’è nel pacco nero!", "Mah… Sarà un caso, ma non sembra che il dottore non conoscesse il valore del pacco nero", "Ma c’era la stessa somma nel pacco nero", "Gomblottoooooo", "Pacco nero con la stessa cifra che hanno accettato, assurdo", "No vabbé, ma veramenteeeeee? è proprio una cosa dei gemelli", "Come volevasi dimostrare il dottore sa pure cosa c’è nel pacco nero", "RAGA SURREALE".

La polemica riguarda anche le gemelle e il loro atteggiamento in studio: "Hanno fatto le sborone tutta la puntata e poi, magari giustamente, hanno calato miseramente le braghe", "Sono pure assai 75.000 € per i gusti miei ma vabbè…", "Gente che discute se accettare o no i 75mila…io accetterei anche 10 mila amo…", "Gli è passata subito la sboria…hanno capito di non avere i 300.000…ahahahah…x me hanno vinto pure troppo onestamente…", "Vedo che in molti La pensano come me. Basta concorrenti ricchi, giovani e belli. Hanno diritto anche i disoccupati i pensionati e i senza casa di aver un’occasione", "Si, però hanno fatto le sborone per tutta la puntata, mi aspettavo rifiutassero", "Adoro quando accettano offerte che la gente normale non vedrebbe mai nella vita cose se fossero cioccolatini", "Un disgraziato accetterebbe al volo".

