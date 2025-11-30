Affari tuoi, De Martino si scusa: “Mi spiace di quello che ho fatto”, ma Sofia trionfa nonostante l’errore Nuova puntata con Sofia e mamma Nuccia che provano a inseguire la vittoria anche grazie a De Martino apparso nei sogni. Finale a sorpresa con la vittoria di 100mila euro grazie alla scelta della regione

Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda domenica 30 novembre su Rai 1 condotta da Stefano De Martino. A tentare di battere il Dottore per provare la scalata verso i 300mila euro c’è Sofia, maestra di una scuola primaria di Mazzara del Vallo, nella provincia di Trapani. Al fianco della pacchista odierna come supporto morale è presente mamma Nuccia che nella vita si occupa di contabilità. Scopriamo cosa è successo insieme.

Affari tuoi 30 novembre 2025: cosa è successo

Si inizia: "Da questo momento sono affari tuoi" con questa frase ormai diventata celebre Stefano De Martino, con l’ausilio di tutto il pubblico in coro, apre le danze della puntata che Sofia inizia con il pacco numero 2, scelto all’inizio tra tutti e comincia con i primi fatidici tiri. Dopo una serie di tre pacchi blu che eliminano premi bassi di 500, 100 e 10mila la gara sembra indirizzata positivamente ma purtroppo arrivano due tiri ad in sequenza che spacchettano 75mila e 200mila. Quest’ultimo è il secondo premio più alto in palio. La concorrente siciliana non si scoraggia e per dare una sterzata alla serata decide di accettare la proposta di cambio del Dottore e lascia il pacco 2 per proseguire con il 13. Poco dopo scopre di aver fatto bene visto che ha lasciato andare il pacco con soli 5 euro all’interno. Subito dopo un pacco blu da 15mila arriva un’altra batosta, ovvero il pacco 16 chiamato dalla maestra nasconde i 300mila euro, premio più alto in palio del popolare quiz show della Rai. A questo punto il Dottore non si fa attendere e propone la prima offerta della serata di 10mila euro, cifra che Sofia decide immediatamente di rifiutare per proseguire con i 5 tiri rimasti. Dopo l’eliminazione anche dei 50mila restano in gioco 20mila e soprattutto 100mila e quindi mamma e figlia non si sconfortano e questo sembra portare bene, infatti, arrivano quattro chiamate fortunate in fila; il pacco nero che nascondeva 50 euro soltanto, 1 euro, il solito Gennarino e zero euro.

Affari tuoi, la mamma della concorrente a De Martino "Ti ho sognato, mi porterai bene" finale inaspettato

Arrivati a questo punto del gioco mamma Nuccia decide di raccontare un aneddoto: "Stefano io ti ho sognato e nel sogno mi davi un pacco quindi ora dobbiamo fidarci di te". Certa delle parole della mamma Sofia decide di seguire il consiglio e cede Il pacco 13 che viene sostituito con il numero 18 portato proprio dal conduttore napoletano, accettando così la seconda proposta di cambio. "Vediamo se con questo cambio il Dottore ci ha voluto aiutare" dice De Martino creando suspense in studio. Arriva un’altra offerta da 15mila ma l’assegno viene tritato subito dalla coppia. Pochi istanti dopo anche il premio da 20mila euro va in fumo e si rimane in studio con la speranza di trovare i soli 100mila euro rimasti tra i pacchi rossi e non gli altri due blu da 10 e 200 euro. Purtroppo la Dea bendata non sembra essere dalla parte di Sofia questa sera, infatti, anche l’ultimo importante premio rimasto viene spacchettato tra la tristezza delle due concorrenti e del pubblico in studio. Quando ormai il sogno della maestra siciliana sembra essere andato in fumo si arriva al gioco finale dove la pacchista della serata può tentare la fortuna ulteriormente trovando la regione fortunata che nasconde il premio di 100mila euro. Le due scelgono la Sicilia e proprio sotto la terra nativa di Sofia si nasconde il ricco premio. Mamma e figlia tornano a Mazzara del Vallo con 100mila euro e tanti progetti per il futuro.

