Affari tuoi, la puntata non decolla e De Martino sbotta: "Cambiamo qualcosa". Poi la vincita a sorpresa Nella nuova puntata del 30 marzo giocano Simona e papà Giustino, che sul finale salva la partita e sceglie la regione vincente. I concorrenti tornano a casa con 50mila euro dopo una partita sfortunata

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Simona, ingegnere dalla Calabria, è la protagonista della nuova puntata di Affari tuoi in onda lunedì 30 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino accoglie il pubblico e la concorrente che gioca assieme a papà Giustino. Scopriamo cosa è successo nella partita cominciata con la presentazione di Herbert Ballerina: "Io sono un fisioterapista di contadini, lavoro sui crampi".

Affari tuoi, puntata del 30 marzo 2026: cosa è successo

"Ieri eri new entry e oggi sei new esci" scherza De Martino con la concorrente, che fa parte del quiz dei pacchi da un solo giorno. Simona fa scegliere a papà Giustino il primo tiro e si parte col botto con i 300mila euro che vanno in fumo. "Vi mancano solo i 100mila" scherza Herbert Ballerina dopo che la coppia brucia anche i 200mila euro. "Dobbiamo cambiare qualcosa, tanto tempo che non lo facciamo" incalza De Martino, che invoca il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu". Il Dottore comincia a giocare con 15mila euro, velocemente tritati dalla protagonista, che non si fa male con la tripletta successiva e pesca anche Martina Miliddi. La ballerina delizia il pubblico con lo stacchetto in abito bianco mentre Simona accetta il cambio e lascia il pacco 6 per proseguire con il 5. I tre tiri successivi spacchettano 30mila euro, 1 euro e 10mila euro e il Dottore torna a far squillare il telefono per proporre 20mila euro, altra cifra che non accontenta Simona.

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Affari tuoi, la vincita (a sorpresa) di Simona e papà Giustino

"Io ti devo 200 euro e tu quanto mi devi a me?" scherza De Martino con Herbert, che replica: "Allora io 200mila euro". Simona vorrebbe cambiare ancora pacco ma decide di non farlo su consiglio del papà e subito dopo va a pescare 20 euro. Arriva il momento di giocare a carte con il Dottore e Giustino pesca nuovamente l’offerta da 20mila euro, ancora una volta rigettata. "Lui ha sentito male, ma attenzione" commenta De Martino, che dopo aver torturato un pacchista con le sue bratelle, svela i 75mila euro. Simona cambia ancora, molla il 6 per il 3 e va ad aprire il 5 scambiato precedentemente, legato alla figlia Sofia di dieci anni. "A Sofia piace il sushi?" chiede il conduttore che svela il sushoko, invenzione della serata di Herbert Ballerina. Il comico porta l’invenzione a centro studio e De Martino non resiste facendogli cadere il sushi a terra: "Diciamolo che è finto, non si sa mai". La nuova mossa del Dottore è un’offerta da 15mila euro, stessa cifra dell’inizio che Simona trita senza troppi pensieri: "Ho ancora voglia di giocare". Anche i 100mila euro vanno in fumo e non resta che sperare nel pacco nero: "Stavo andando a prendere il 17, la mia data di nascita" commenta Simona che poco prima stava per prendersi proprio il pacco con i 100mila. "Fate entrare il mascalzone" dice De Martino accogliendo in studio Gennarino a giochi fatti, infatti, anche i 50mila euro del pacco nero vanno in fumo e si va dritti al gioco della regione fortunata. Papà e figlia puntano tutto su Liguria e Veneto, e proprio quest’ultima regione (cosigliata da papà Giustino) regala 50mila euro ai concorrenti. "Ce l’abbiamo fatta finalmente" chiude il conduttore.

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