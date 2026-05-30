Ad Affari tuoi l'ansia prende il sopravvento: "Ho tanta paura", poi la maxi vincita più triste di sempre Nella nuova puntata del 30 maggio gioca Vanessa che gioca alla grande e accetta 100mila euro pur avendo il pacco da 300mila

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi chiude la settimana alla grande con la nuova emozionante puntata in onda sabato 30 maggio 2026. Stefano De Martino accoglie Vanessa, receptionist da Nichelino accompagnata dalla sorella Stefania. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 30 maggio 2026: cosa è successo

"Vogliamo fare un appello?" scherza De Martino con la concorrente single da oltre due anni e il Dottore fa squillare il telefono raccontando di pretendendi già in arrivo. Vanessa comincia bene schivando i pacchi rossi e arriva a pescare il Vocavolario di Herbert: "Stasera ho due parole che ne formano una: forza centrifuga, ovvero l’esortazione che si fa alla lavatrice". Tra i rossi vanno in fumo i 200mila euro e il Dottore comincia con il cambio, accettato da Vanessa. Arriva il momento del ballo a seguito del pacco da zero euro nel quale Herbert Ballerina si scatena a centro studio. "Lo abbiamo chiamato ed è arrivato eh" commenta il conduttore dopo l’uscita (tanto aspettata) di Gennarino. Dal cambio si passa alla prima offerta della serata da 30mila euro. "Grazie Dottore, questi soldi non li ho mai visti in vita mia ma ci voglio provare" replica Vanessa. L’assegno dai piani alti si alza a 35mila euro, cifra che viene rifiutata con tanta emozione negli occhi di Vanessa: "Sono giovane e mi farebbero comodo. Mia sorella si deve laureare ma un tiro lo possiamo fare".

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Affari tuoi, la super (e triste) vincita di Vanessa

Come in ogni puntata arriva il momento di uno dei tanti siparietti tra Herbert Ballerina e Stefano De Martino. Quest’ultimo colpisce il comico mentre sbircia il contenuto del pacco numero 5. "Mi hai sfigurato" commenta Herbert tra le risate del pubblico. La partita delle due sorelle scorre con tanti pacchi rossi ancora in gioco e dopo aver tritato 45mila euro, Vanessa pesca l’ultimo blu rimasto in gioco, regalandosi un tabellone di ben tre rossi tra cui 100mila e 300mila euro. "Mamma mia sono tanti soldi" commenta Vanessa mentre tiene in mano l’assegno da 55mila euro (la più alta della serata) appena compilato da De Martino. Il rosso da 100mila va in fumo e il Dottore torna alla carica con un altro assegno da 45mila euro. "Stefi io ho paura" commenta Vanessa visibilmente emozionata e con le lacrime agli occhi. La partita entra nel vivo con la super offerta del Dottore che cala l’asso con 100mila euro che mette notevolmente in crisi le due sorelle: "Ho tanta paura" incalza Vanessa che dopo essersi confidata con la sorella sceglie di accettare l’offerta. Scatta l’abbraccio tra le sorelle che tornano a casa con 100mila euro e tanta gioia per l’esperienza vissuta. La vittoria però ha anche un sapore amaro, infatti, prima dei saluti De Martino svela il contenuto del pacco delle sorelle, che avevano pescato proprio i 300mila euro.

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