Affari tuoi, De Martino si allea con l'hater Giorgio e scarica Herbert Ballerina: "È odioso". Poi il colpo di Giovanni Nella nuova puntata del 30 gennaio c'è Giovanni, che trona a casa con l'assegno del Dottore da 35mila euro. De Martino dedica l'apertura all'hater Giorgio

Nuova puntata di Affari tuoi in onda venerdì 30 gennaio su Rai 1. A giocare con Stefano De Martino c’è Giovanni, Militare dell’esercito da Cisternino, in provincia di Brindisi per la regione Puglia. Insieme a lui la moglie Cinzia, impiegata comunale. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 30 gennaio: cosa è successo

"Sono Herbert e sono in cerca di occupazione" dice Ballerina, aprendo con la sua solita freddura. Subito dopo, presente lo "scola-basta", l’invenzione della serata tra i pacchi blu, che scatena De Martino: "Giorgio hai ragione ti chiedo scusa ancora, è odioso" rivolgendosi all’hater Giorgio, divenuto popolare per aver commentato negativamente i siparietti tra il conduttore e la sua spalla. I primi sei tiri di Giovanni sono un disastro, infatti, vengono eliminati i 100mila, 75mila e anche i 300mila euro. A riportare il buon umore è l’arrivo di Martina Miliddi, che si esibisce e va a sedersi sul bancone proprio accanto ad Herbert. La reazione del comico è come al solito divertente: "Hai capito, brava!". Rispetto alla puntata di ieri, dove era rimasta un po’ in disparte, Martina è molto complice e sbircia i pacchi assieme al comico. Il concorrente rifiuta i 20mila euro offerti e Cinzia trita l’assegno.

Affari tuoi, la vincita di Giovanni e Cinzia (con beffa al dottore)

Il Dottore propone il cambio e Giovanni accetta, andandosi a scegliere il pacco numero 7. A seguito di altri pacchi innocui, dai piani alti arriva un’altra offerta identica a quella precedente da 20mila euro, cifra che viene nuovamente rifiutata dalla coppia. Il telefono squilla ancora e il Dottore insiste con il cambio, che viene nuovamente rifiutato. L’uscita dello "scolabasta" di Herbert migliora la situazione di Giovanni, che ha una richiesta per il Dottore: "Vorrei una bella offerta" e la ottiene attraverso la carta dell’offerta: "Un tiro adesso vale 24mila euro" riporta De Martino. La coppia rifiuta ed entra nel vivo della partita con un solo pacco blu da 20 euro e due rossi da 30mila e 200mila euro, proprio quest’ultima cifra è quella Giovanni pensa di avere nel pacco scelto. Al momento, quello che si trova in mano, è un altro assegno da 35mila euro, cifra che mette in crisi il concorrente, che dice: "Accetterei solo per mia figlia". Dopo averci riflettuto a lungo, la coppia decide di accettare la cifra e preferisce tornare a casa con una somma piuttosto che rischiare di andarsene a mani vuote. La curiosità finale è quella di scoprire quale somma sia nel pacco 7. Prima di chiudere, il pacco viene aperto e svela i 20 euro: "Abbiamo vinto" dice De Martino, mandando la frecciatina al Dottore, beffato, come non succedeva da tempo.

