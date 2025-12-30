Affari tuoi chiude l'anno col botto: Roberto sbanca e il Dottore stacca il telefono infuriato. Maxi vincita finale Nella puntata del 30 dicembre Roberto e la moglie Gloria sbancano nel finale grazie ad un cambio decisivo e portano a casa una cifra da capogiro. Il Dottore, beffato, si nega al telefono

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Affari tuoi non si ferma mai e continua a tener compagnia ai telespettatori da casa anche nel periodo festivo. Nell’ultima puntata del 2025 in onda martedì 30 dicembre su Rai 1, a giocare insieme a Stefano De Martino c’è Roberto, magazziniere e agricoltore dalla provincia da Tolentino, nelle Marche. Gloria, educatrice nella vita, è la moglie del protagonista pronta a supportarlo nel corso della puntata. Scopriamo come è andata la partita della coppia che inizia con il pacco numero 15.

Affari tuoi, puntata 30 dicembre: cosa è successo

"Questa è l’ultima puntata dell’anno, noi ci vediamo l’anno prossimo, cioè dopodomani" dice Stefano De Martino dando il via alla partita di Roberto. La gara scorre liscia per i primi sei tiri tranne un solo intoppo, ovvero i 200mila euro, che vengono spacchettati dopo Gennarino e intaccano il podio dei premi del quiz dei pacchi. Il Dottore muove la prima mossa offrendo 32mila euro, cifra che viene rifiutata pochi istanti dopo dalla coppia. Anche i 300mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica: "Non ci sono più 32mila ma 20mila adesso" comunica De Martino, riportando le due offerte identiche dai piani alti. Anche in questi casi gli assegni vengono tritati da Gloria. Il piano odierno del Dottore è quello di ripetere le offerte economiche, infatti, subito dopo fa lo stesso con un assegno da 24mila euro e anche davanti a queste tentazioni, Roberto e Gloria decidono di andare avanti con determinazione per puntare ai rossi rimanenti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi: Il cambio decisivo e la maxi vincita di Roberto infuriano il Dottore

Il Dottore decide di variare il gioco dopo aver visto andare in fumo i 50mila euro e propone un cambio: "Io avrei dei numeri fortunati, ma non me li ricordo" commenta Roberto, provocando risate e decide di continuare con il pacco scelto all’inizio. Arriva il momento di giocare a carte e il magazziniere pesca quella dell’offerta, proprio prima dell’ultimo tiro: "Ritorniamo alla prima offerta, 32mila euro". Marito e moglie si consultano e decidono di rischiare il tutto per tutto rifiutando ancora. L’ultima scelta della serata spacchetta il blu da zero euro e il ballo di tutto lo studio diventa l’occasione perfetta per festeggiare un finale tutto da vivere con due pacchi rossi: 75mila euro da una parte e 100mila euro dall’altra. "Soldi sicuri" grida il conduttore napoletano insieme al pubblico, mentre dalla regia mandano il bip bip del telefono staccato dal Dottore, che si trova con le spalle al muro. L’ultima mossa difensiva dai piani alti prevede la proposta di cambio e Roberto decide di andarsi a prendere il pacco 9, numero ricorrente nella vita della moglie. Grazie alla determinazione e alle sensazioni del cuore, marito e moglie portano a casa 100mila euro, con la soddisfazione di aver beffato il dottore nell’ultimo cambio pacco e regalandosi il miglior dono per il nuovo anno alle porte. "Abbiamo chiuso l’anno in bellezza, auguri a tutti" saluta De Martino.

Potrebbe interessarti anche