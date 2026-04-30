Affari tuoi, Martina Miliddi interviene e regala una maxi-vincita: "Ringraziatela", De Martino a bocca aperta Nella nuova puntata del 30 aprile gioca Silvia che sul finale porta a casa 50mila euro grazie al suggerimento di Martina Miliddi. De Martino alle prese con il solito Herbert Ballerina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Emozionante e divertente come sempre, Affari tuoi non si smentisce nemmeno nella nuova puntata in onda giovedì 30 aprile 2026 su Rai 1. A tentare la scalata verso i 300mila euro c’è Silvia, mamma a tempo pieno da Roma, accompagnata dalla sorella Camilla. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata 30 aprile 2026: cosa è successo

"Io ho un sedere standard, sono ano-rmale" si presenta Herbert Ballerina, che viene "costretto" da Stefano De Martino a condurre i primi sei tiri della partita. "Complimenti stai facendo una carriera incredibile" incalza il conduttore mentre Herbert si vendica con una penitenza: "Io conduco ma tu balli. Promettilo!". Il conduttore accetta mentre Silvia brucia 100mila e 300mila euro tra i pacchi rossi. Il Dottore muove la prima mossa offrendo il cambio pacco, che viene rifiutato dalle due sorelle. De Martino torna al timone dello show e incalza: "Silvia ora vedrai che mi trovi tre pacchi blu". Arriva il momento di Martina Miliddi che delizia il pubblico in studio e a casa con uno stacchetto dal ritmo latino-americano. Silvia raddrizza la partita con una tripletta di pacchi blu e dai piani alti arriva la prima offerta della serata da 19mila euro, 19 esattamente come le puntate alle quali la concorrente ha partecipato al quiz dei pacchi. L’assegno viene tritato rapidamente e anche i 50mila euro vanno in fumo.

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Affari tuoi, la vincita di Silvia e Camilla (grazie a Martina Miliddi)

"Io ho capito una cosa, tua sorella ha il fiuto per i pacchi rossi. Se tiri tu invece trovi un pacco blu" commenta De Martino svelando i 75mila euro presenti nel pacco della Valle d’Aosta. Come se non bastasse, il tiro successivo brucia anche i 200mila euro, ultimo premio del podio rimasto in gioco. Per dare una svolta alla partita Silvia accetta la nuova proposta di cambio pacco e va a prendersi il 14 lasciando il 4. Quest’ultimo viene aperto subito e svela 15mila euro. Una serie di rossi che mettono male la gara delle due sorelle, che con un tiro (finalmente) fortunato pescano lo zero euro. Si balla sulle note de "La testa gira", stacchetto nel quale Herbert compie una serie di piroette e viene stuzzicato dal conduttore sul copricapo indossato: "Ma quanto sei brutto, vedi a Martina sta molto meglio". Le ultime speranze di fare affidamento nell’incognita del pacco nero crollano con l’ultimo tiro, che mostra proprio il pacco nero con 100mila euro all’interno: "Peccato, ci avrebbe salvato la partita. Vuoi andare fino alla fine o andiamo alla regione?" chiede De Martino. Le due sorelle tentano il tutto per tutto al gioco della regione fortunata, con il quale possono vincere 100mila euro. Silvia punta tutto su Calabria e Marche e scopre che quest’ultima regione (suggerita da Martina Miliddi) contiene proprio il premio di 50mila euro. "Ringraziate Martina" chiude De Martino tra gli applausi del pubblico.

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