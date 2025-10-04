Affari Tuoi, puntata storica, la Rai sborsa 600mila euro in 24 ore e De Martino in bancarotta: “Vado in ferie” Nella puntata del 3 ottobre Angelo incassa 300mila euro: è la seconda vincita massima consecutiva. De Martino lascia lo studio, sul web ironia e sarcasmo: "Il dottore è deceduto"

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La serata del 3 ottobre 2025 è entrata di diritto nella storia di Affari Tuoi. Per la seconda volta consecutiva, il jackpot da 300mila euro è stato assegnato a fine puntata, un evento statisticamente rarissimo nel popolare gioco dei pacchi di Rai 1. Dopo la vittoria di Francesca nella puntata di giovedì scorso, ieri è stato il turno di Angelo, artigiano della Sardegna, che ha portato a casa la cifra massima messa in palio dal programma, accompagnato dalla fidanzata Giulia e con la piccola Marilù, loro figlia di poco più di un anno, sempre presente nei pensieri della coppia.

Affari Tuoi, Angelo sbanca: vinti 300mila euro e De Martino va in ferie

Il risultato della puntata di Affari Tuoi del 3 ottobre è stato straordinario: Angelo e Giulia si sono ritrovati allo showdown finale con due pacchi, 50mila e 300mila euro. La coppia ha rispedito al mittente l’offerta finale del Dottore di 150mila euro, puntando sul pacco numero 12, legato a date significative della loro vita, tra cui la nascita della figlia Marilù. "Se io ho 50mila euro qui, perché il Dottore rischia di darmene tre volte tanto? E poi abbiamo comunque un buon paracadute (il pacco da 50mila euro, ndr)", è stato il ragionamento lucido e vincente del concorrente.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il conduttore Stefano De Martino non ha trattenuto l’ironia davanti a una situazione così eccezionale, scherzando sulla possibile chiusura per bancarotta di Affari Tuoi a causa dei 600mila euro vinti in due puntate consecutive dai concorrenti:

"Non ho capito niente, sono io che sono confuso, sto pensando che se tu hai qua dentro 300.000 euro e te li porti, io da domani sono in ferie".

Quando il colpaccio da 300mila euro di Angelo si è concretizzato con l’apertura dell’ultimo pacco, De Martino ha poi lasciato lo studio portandosi via il telefono rosso e la tazza, in una scenetta divertente che ha fatto sorridere il pubblico, mentre commentava incredulo:

"Record assoluto, non è mai successo nella storia di ‘Affari tuoi. nsecutiva, il premio massimo di Affari Tuoi è stato vinto. "Quante probabilità potevano esserci?",

La doppia vincita consecutiva da 300mila euro è un fatto storico e rarissimo: le probabilità che due jackpot massimi escano in due puntate di fila sono così basse da suscitare inevitabilmente commenti e teorie, che molto probabilmente finiranno nei radar di Striscia la Notizia, che nel corso degli anni ha mostrato ha indagato con diversi servizi su presunte vincite pilotate. Nonostante ciò, la gioia di Angelo e Giulia ha reso la puntata memorabile.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (3 ottobre 2025)

La partita di Angelo è iniziata subito con un colpo di scena, ma in negativo: il concorrente ha perso immediatamente il pacco contenente 200mila euro. Poi ha deciso di accettare il cambio suggerito dal Dottore, sostituendo il pacco numero 3 con il 12: "Il 12 è nata Marilù e poi è un insieme di date", ha detto. Una mossa azzeccata, dato che il pacco 3 conteneva solo 15mila euro.

Nel corso della partita, la coppia ha rifiutato un’offerta intermedia di 25mila euro e successivamente altri 30mila euro proposti dal Dottore, mostrando grande coraggio e sangue freddo. Un momento di sollievo è arrivato con l’apertura del pacco 14, che conteneva zero euro:

"Non abbiamo dato senso ai numeri… quel 14 è mio padre… Lui che mi ha iscritto, mi ha spinto, mi ha insegnato il lavoro che faccio oggi. Ora ci sta aspettando fuori con nostra figlia", ha spiegato Angelo, sottolineando quanto il padre fosse stato importante nella sua vita e nella scelta dei numeri durante il gioco. Gli ultimi sei pacchi rimasti – zero euro, 20 euro, 200 euro, pacco nero, 50mila euro e 300mila euro – hanno creato grande suspense, fino al momento finale in cui il pacco numero 12 ha svelato la vincita record che cambierà per sempre la vita di Angelo, Giulia e della loro figlioletta.

Compleanno di De Martino: la torta in studio con Herbert Ballerina

Non sono mancati momenti di leggerezza nella puntata. Il comico Herbert Ballerina, ospite speciale (ma ormai praticamente fisso), ha festeggiato il compleanno di Stefano De Martino, che ieri compiva 36 anni (è nato il 3 ottobre 1989): "Stasera è il compleanno del miglior presentatore che c’è in questa sala. Tanti auguri Stefano De Martino". Il conduttore ha risposto con la sua tipica ironia: "A tua sorella". De Martino ha così potuto spegnere la candelina nello studio televisivo, ricevendo anche gli auguri del Dottore, mentre la tensione e l’emozione della puntata lasciavano il posto a sorrisi e applausi.

Le reazioni social: tra entusiasmo e polemiche

La doppia vincita consecutiva da 300mila euro ad Affari Tuoi ha inevitabilmente acceso il dibattito sui social network. Da una parte l’entusiasmo per un evento tanto raro, dall’altra il sospetto che due jackpot di fila non possano essere solo frutto del caso. Tra ironia e sarcasmo, il web si è scatenato. C’è chi ha scritto: "Non succede, ma se succede e alla fine è successo. Non sarà record di ascolti, ma record di vincite sì. 600.000 euro in due sere ad #affarituoi. Da domani torna #techetechete", oppure: "E con questa puntata finisce la stagione di Affari Tuoi per mancanza di cash del Dottore. Si chiudono i battenti, buone ferie", e ancora: "Quest’anno possono anche eliminare il gioco della regione fortunata, tanto non ci arrivano mai… Credo che il dottore stia piangendo….. mi immagino la sua faccia, quando hanno cambiato i pacchi, sia ieri che oggi".

Qualcuno ha messo in dubbio la compatibilità della doppia maxi-vincita da 600mila euro in 24 ore con le leggi della probabilità: "Non esiste nessuna legge della statistica che possa confermare questa doppia vincita! Stanno comprando lo share". E chi invece lega il tema direttamente al canone Rai: "2 sere hanno regalato 600 Mila euro, è giusto pagare il canone per cose del genere? Non sarebbe meglio spenderli per qualche evento sportivo o qualcosa di decente?", "A Gennaio ci raddoppiano il canone". Un altro utente, però, ha provato a spegnere le polemiche ricordando i ricavi pubblicitari di Affari Tuoi: "A chi lamenta i soldi dei contribuenti, ricordo che ogni annuncio pubblicitario vale almeno 30000€ e qui, prima durante e dopo, ne passano!!".

Altri hanno commentato con leggerezza, sottolineando la surrealtà della situazione: "Comunque due sere di fila è qualcosa di surreale", "E due! La crisi d’ascolti fa miracoli". E poi ancora scherzi sul futuro di De Martino, del "Dottore" e del programma: "Ho la sensazione che da domani Stefano sostituirà Samira come valletto di Gerri Scotti", "La Rai a breve in bancarotta", "il dottore collassato dietro le quinte", "Il dottore è deceduto rip", "Dopo questa sera, la prossima vincita di 300k sarà quando la conduzione passa al figlio di Stefano de Martino".

Potrebbe interessarti anche