Affari tuoi, la festa di Federico e Vittoria: colpo grosso grazie alla figlia Sofia. Web in tilt: "Vittoria meritatissima"

Nella puntata del 3 novembre, Federico e Vittoria vincono 50.000 euro dopo una partita in salita: ecco cosa è successo

Affari Tuoi - Stefano De Martino
IPA

"Affari Tuoi" continua a conquistare il pubblico con la sua miscela di suspense e divertimento. Nella puntata di lunedì 3 novembre, il popolare game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo tra risate, tensione e colpi di scena. Il celebre "gioco dei pacchi" ha offerto momenti di grande intensità, con offerte del Dottore difficili da rifiutare e scelte coraggiose da parte del concorrente. Anche questa volta non sono mancati brividi e sorprese inaspettate, culminate in una vincita straordinaria che ha fatto esplodere lo studio in un applauso.

A rappresentare la regione Abruzzo è stato Federico, poliziotto, protagonista di una partita avvincente e ricca di emozioni. A giocare assieme a lui la moglie Vittoria, impiegata in un’azienda metalmeccanica. La coppia ha due figlie, Sofia e Bianca. Il loro pacco di partenza è il numero 15.

Affari tuoi, cosa è successo nella puntata di lunedì 3 novembre

Dopo aver iniziato la serata eliminando dal tabellone 20 euro, 1 euro, 30.000 euro, 20.000 euro, il pacco nero contenente 50.000 euro e infine 100.000 euro, il concorrente ha ricevuto la prima offerta del Dottore da 30.000 euro: "Sono tanti soldi lo sappiamo ma noi abbiamo in mente un progetto, di comprare casa. Quindi, vogliamo giocare a provare a portare a casa qualcosa in più e andiamo avanti", è la decisione della coppia. Subito dopo, la partita prosegue con altri tiri: escono prima 10 euro, poi Gennarino e 75.000 euro.

Il Dottore propone un’altra offerta da 30.000 euro ma la coppia rifiuta nuovamente: "Puntiamo in alto". Dopo un tiro fortunato da 15.000 euro, la coppia elimina 300.000 euro. Dopo un momento di choc, si riprende a giocare. Una volta trovati 0 euro, il Dottore offre 15.000 euro: "Proviamo a fare l’impresa, rifiutiamo e andiamo avanti".

La coppia sceglie il pacco numero 8 e perde 200.000 euro. Difficile scegliere i pacchi successivi ma successivamente escono 50 euro e 10.000 euro. Ora il Dottore offre 5.000 euro: "Sono un po’ pochini, siamo obbligati a fare la tripletta blu", dice Federico confermando l’intenzione di rifiutare l’offerta. Poi chiamano il pacco numero 17 e perdono 100 euro e poi 5 euro. "Il numero 12 è la data di nascita mia e il giorno in cui ci siamo sposati. Speriamo che ci porti fortuna", dice Federico scegliendo il pacco numero 12 che contiene 200 euro. "Ci siamo dai", è il commento di De Martino.

Ultima telefonata del Dottore che propone il cambio pacco: "Prenditi il tuo tempo e non fare mosse azzardate", è il consiglio del conduttore. "Siamo alla fine, questi sono i due numeri delle bambine. Il 14 è la data di nascita di Bianca. Noi però rifiutiamo il cambio e andiamo avanti", dice Federico. Gran finale per questa puntata perché il pacco numero 15 conteneva 50.000 euro. La puntata si chiude tra abbracci e risate.

Sui social è esploso l’entusiasmo dopo la puntata di Affari Tuoi: tutti hanno commentato definendola una delle più belle di questa stagione. I telespettatori si sono detti felici per Federico e Vittoria, protagonisti di una partita emozionante e ricca di colpi di scena. Tra messaggi, cuori e complimenti, la rete si è unita in un unico coro di approvazione. "Vittoria meritatissima", scrivono in tanti, celebrando la loro determinazione e simpatia.

