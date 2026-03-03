Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: "Me ne vado" Nella nuova puntata del 3 marzo gioca Paola, in una partita sfortunata dall'inizio, finita peggio. De Martino stuzzica Herbert rimpiazzandolo per tutta la durata dello show

Nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda martedì 3 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Paola e il marito Andrea, lei content creator e lui trader, dalla Lombardia. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata 3 marzo 2026, cosa è successo

Stefano De Martino accoglie il pubblico e, prima di dare il via alla partita, passa la parola ad Herbert Ballerina, che presenta sè stesso e la nuova invenzione tra i pacchi blu: "Sono un dietrologo, seguo le persone che fanno le diete" e poi: "Ho creato il pneumatico-martello con il quale non bucheremo mai più le ruote delle nostre auto". Il conduttore accoglie anche i "The Jackal", popolare gruppo comico napoletano, che presenta il loro nuovo show "Stasera a letto tardi". "Se Fru indovina, tu te ne vai" scherza De Martino, minacciando Herbert, mentre uno dei comici prova a indovinare il contenuto di un pacco scelto, tipico ruolo della spalla fissa del conduttore. Nonostante il buon umore portato dai comici in studio, la concorrente brucia 75mila e 200mila euro, mentre il Dottore comincia la sua partita con la prima offerta da 30mila euro, cifra rifiutata velocemente. "Vabe io me ne vado" commenta Paola dopo aver bruciato anche i 100mila e i 300mila euro. Dai piani alti arriva la prima proposta di cambio della serata e la content creator decide di accettare, lasciando il pacco 19 per proseguire con il 18.

Affari tuoi, il finale sfortunato di Paola e Andrea

Con una sfilza di pacchi rossi, Paola coplica la sitauzione del tabellone e della sua partita, mentre De Martino invoca il mantra insieme al pubblico: "Ora tu, mi trovi un pacco blu". Il mantra sembra aiutare, e dopo aver trovato anche il pacco nero, la concorrente pesca Martina Miliddi e la ballerina ex amici si esibisce a centro studio sulle note del remix di "T’amo amore t’amo". "Vergogna" urla Herbert Ballerina, commentando l’assegno da 5mila euro proposto dal Dottore. L’assegno viene tritato velocemente e, mentre Paola continua a bruciare pacchi rossi, dalla regia parte il brano "Io me ne andrei". "Volete andare alla regione?" propone De Martino alla coppia, che accetta di andare a giocarsi il tutto per tutto nell’ultima spiaggia del quiz, nel quale possono vincere 50mila o 100mila euro indovinando la regione fortunata. Prima di scegliere le regioni, Paola si apre con De Martino raccontando un suo periodo difficile della vita, nel quale ha affrontato e superato l’anoressia. Il preambolo della protagonista, che trattiene a stento le lacrime, serve anche per annunciare la scelta dell’Abruzzo, regione che rappresenta tanto nella sua vita. A leggere la busta contenente la regione fortunata accanto al conduttore napoletano c’è Martina Miliddi, che legge ma poi deve sbirciare perchè si dimentica il contenuto e De Martino la bacchetta rivolgendosi a Herbert: "Ma questa è peggio di te" e il comico, infastidito per essere rimpiazzato da tutta la sera, replica: "Ti sta bene". Il finale, purtroppo, non regala una vincita alla coppia, che torna a casa a mani vuote. "Facciamo un applauso a Paola e Andrea che sono una bellissima coppia" chiude il presentatore.

