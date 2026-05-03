Affari Tuoi, De Martino: “Gioca la sorella di Elodie”: ma la parente vip è una campionessa olimpica (famosissima) Cosa è successo nella puntata di Affari Tuoi di domenica 3 maggio 2026: gioca la sorella di Dorotea, campionessa olimpica di biathlon, ma la puntata non decolla. Ecco perché.

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Affari Tuoi si adegua alla nuova strategia di Rai 1 e allunga per i capelli una puntata che, in realtà, avrebbe potuto terminare molto prima. L’emissione di domenica 3 maggio 2026 segna il primo banco di prova di questa rivoluzione: il game show condotto da Stefano De Martino tira la corda fino alle 21.45, accompagnando il pubblico verso la prima serata, dove subito dopo debutta la fiction "Roberta Valente – Notaia in Sorrento", proposta eccezionalmente con un solo episodio.

A rendere più vivace una serata non esaltante ci pensa però Stefano De Martino, che gioca sull’ironia presentando la concorrente Magdalena come "la sorella di Elodie" a causa della somiglianza con la cantante.

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"A vederla bene bene bene da vicino per me è uguale a Elodie, anche se ha dei colori leggermente diversi. È la sorella bionda di Elodie"

In realtà, la giovane altoatesina ha davvero una parentela illustre: è la sorella di Dorothea Wierer, icona del biathlon italiano con un palmarès ricchissimo tra Olimpiadi invernali (4 medaglie) e 4 medaglie d’oro ai Mondiali.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 3 maggio

Magdalena, 24 anni, di Bolzano, studentessa e maestra di sci di fondo e biathlon, parte con il pacco numero 8 e un primo giro decisamente fortunato, che spinge il Dottore a offrire subito 40mila euro. La concorrente rifiuta e prosegue con coraggio, sostenuta anche dall’energia dello studio, acceso da un balletto (stavolta riuscitissimo tra Martina Miliddi e Herbert Ballerina – in versione in versione Jasmine ed Aladin – che scatena la standing ovation in studio e spinge il Dottore a chiedere il bis, a cui prendere parte anche uno scatenato De Martino. L’entusiasmo però si spegne rapidamente quando escono dal tabellone i premi più pesanti, prima i 300mila e i 200mila euro e poi, a raffica, anche 100mila, 75mila e 50mila euro.

"La situazione si complica", osserva De Martino, mentre Magda ammette sconsolata: "Abbiamo sbagliato tutto". Il gioco si trascina così verso un finale povero di alternative, con un solo premio rosso da 20mila euro ancora in corsa insieme al pacco "speciale" di Herbert, il celebre "pane quotidiano" già però intaccato durante la puntata. "C’è un problema col regolamento… Notaio, va a monte la partita?", ironizza il conduttore.

Nel finale, la puntata entra in stallo. La concorrente bolzanina chiede consigli ai pacchisti, poi a Lupo e Thanat, arrivando perfino a chiamare in causa Herbert e Martina Miliddi. Ma l’impressione forte è quella che sotto sotto ci sia anche un l’intenzione generale di allungare il ‘brodo’ della puntata fino ad arrivare alle 21.45, orario in cui è previsto l’inizio della fiction Roberta Valente. Dopo tentennamenti infiniti, Magda sceglie di tenersi il pacco e fa bene, perché porta a casa 20mila euro.

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