Affari Tuoi, la mossa di De Martino per rimontare Gerry Scotti: proposta di matrimonio e 'sì' in diretta
Nella nuova puntata del 3 luglio giocano Marta e Mario che tornano a casa con 22mila euro e un matrimonio da celebrare. De Martino regala la proposta in diretta tv
Torna il divertimento grazie a Stefano De Martino e la banda di Affari tuoi, con la nuova puntata in onda venerdì 3 luglio 2026 su Rai 1. A vedersela con il Dottore per tentare la scalata verso i 300mila euro c’è Marta, geometra da Perugia accompagnata dal fidanzato Mario. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata del 3 luglio 2026: cosa è successo
Herbert Ballerina entra subito nel vivo della puntata con una delle sue battute: "Io sono sposato con una donna ottantenne, sono un toy-boy scout", scherza, strappando subito risate al pubblico e a Stefano De Martino. Il conduttore si sofferma poi a conoscere meglio i due fidanzati, facendosi raccontare come è nata la loro storia d’amore. A fare da "galeotta" è stata una baciata sensuale, da cui è iniziata la loro relazione. Dopo questo momento dedicato alla coppia, prende ufficialmente il via la partita, che sembra iniziare sotto i migliori auspici: nei primi tiri viene infatti trovato Gennarino, permettendo ai concorrenti di incassare subito il jackpot da 4mila euro. La fortuna, però, cambia rapidamente direzione. Con pochi tiri finiscono fuori gioco due dei premi più importanti del tabellone, i pacchi da 75mila e 300mila euro, facendo calare immediatamente le aspettative. Il Dottore entra in gioco con un assegno da 19mila euro. La proposta viene rifiutata senza troppe esitazioni e l’assegno finisce nel tritatutto. La scelta, però, non sembra premiare la coppia: la serie di pacchi rossi continua, nonostante siano ancora numerosi quelli blu in gioco, e poco dopo sfuma anche il premio da 100mila euro, rendendo la partita sempre più complicata.
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Affari tuoi, la vincita di Marta e Mario
Marta riesce a rimettere in carreggiata la partita grazie a una serie di pacchi blu, che restituiscono fiducia alla coppia. A convincerli a rifiutare l’ennesima offerta del Dottore, pari a 10mila euro, è soprattutto il fatto che il pacco da 200mila euro sia ancora in gioco. Prima di proseguire, però, Stefano De Martino concede spazio a un momento decisamente romantico. Mario raggiunge il centro dello studio e prende la parola: "Penso che se vinco zero o 300mila euro non cambi niente. La cosa più importante è avere lei accanto a me, perché è la mia vera vittoria". Subito dopo, tra la sorpresa generale, si inginocchia e chiede a Marta di sposarlo. La concorrente accetta emozionata e De Martino commenta con entusiasmo: "Ha detto sì! Sei entrata qui da fidanzata e ne esci promessa sposa". L’emozione, però, lascia presto spazio alla gara. Al tiro successivo viene eliminato il pacco da 20mila euro, restringendo ulteriormente il tabellone e lasciando un solo premio rosso ancora in corsa. Il conduttore porge un nuovo assegno da 19mila euro, che viene nuovamente tritato dai futuri sposi. Il sogno di Marta e Mario si infrange con il tiro che elimina i 200mila euro e De Martino propone l’assegno da 9mila euro, rapidamente cestinato. Dopo averci pensato su a lungo, i fidanzati decidono di accettare i 22mila euro successivi, accontentandosi di una cifra di tutto rispetto anche in vista del matrimonio e tornano a casa con il sorriso.
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