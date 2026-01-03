Affari tuoi, Herbert la spara grossa e De Martino lo zittisce: "Ignorante", poi la partita disastrosa di Michele Nella puntata del 3 gennaio, la fortuna sta dalla parte del Dottore e Michele torna a casa a mani vuote. De Martino alle prese con lo strafalcione di Herbert Ballerina

Il nuovo anno di Affari tuoi è cominciato con il botto grazie a puntate piene di emozioni e vincite importanti, motivo per cui i telespettatori affezionati non vedono l’ora del nuovo appuntamento di sabato 3 gennaio, in onda come sempre su Rai 1. Protagonisti di questa sera, Michele, operaio da Volano, per la regione del Trentino-Alto Adige e la sua fidanzata Magaly, artista nella vita. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 3 gennaio: cosa è successo

"Da questo momento sono affari tuoi!" la celebre frase pronunciata da Stefano De Martino apre la partita di Michele, che nei primi sei tiri, precedenti alla prima mossa del Dottore, trova, purtroppo, due rossi importanti da 50mila e 75mila euro. "Per cominciare il Dottore offre 33mila euro" riporta De Martino, una cifra che non soddisfa le ambizioni della coppia. Tre blu in sequenza risvegliano i piani alti: "Questo nuovo anno mi preoccupa, tanta fortuna per i concorrenti" comunica il Dottore e offre un cambio al concorrente, che accetta lasciando il pacco 14 per continuare con il 13. "Proviamo a fare al contrario, tifiamo per il rosso" scherza De Martino dopo che il mantra per il pacco blu ha mandato in fumo il premio da 100mila euro, e il coro "Rosso, rosso" porta bene, facendo entrare in studio il simpatico Gennarino. Altra offerta e di nuovo un assegno da 33mila euro tra le mani di Michele, che ripete il rifiuto precedente, andando avanti con un tiro sfortunato che elimina i 300mila euro, premio più alto in palio nel quiz.

Affari tuoi, De Martino bacchetta Ballerina e Michele chiude a mani vuote

De Martino e Herbert si esibiscono nei soliti siparietti, uno su tutti quando i concorrenti scelgono il pacco numero 5 (pensando al 5 maggio, data importante per loro) e il comico commenta sbagliando autore della celebre poesia. De Martino non si controlla: "Ignorante" tra le risate del pubblico. Arriva il momento di giocare a carte e Michele pesca l’ennesima offerta di cambio: "Ringraziamo e andiamo avanti" ripete la coppia in coro. L’unico rosso che resta in gioco è quello da 20mila euro e dopo aver visto andare in fumo anche i 200mila euro, il Dottore prova a sbarazzarsi dei concorrenti con un assegno da 3mila euro, che viene tritato senza remore da Magaly. La partita entra nella fase più calda e i due fidanzati trovano anche i 20mila euro, unico rosso rimasto, che significa che si giocheranno il tutto per tutto al gioco finale delle regioni, ultima spiaggia per provare a portare a casa 50mila o 100mila euro. I due puntano su Basilicata (mai uscita al gioco delle regioni)ed Emilia-Romagna, ma purtroppo nemmeno con queste due mosse riescono a portare a casa nulla. "Sfortunati al gioco, fortunati in amore" chiude De Martino salutando la coppia e il pubblico.

