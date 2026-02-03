Affari tuoi, che serata per Stefano De Martino: incidente a Martina e super gaffe di Herbert Ballerina Nella puntata del 3 febbraio c'è Lorena, che accetta 33mila euro e spreca i 100mila pescati. Serata impegnativa per De Martino alle prese con un incidente a Martina e il solito Herbert

Divenuto da tempo appuntamento fisso per tantissimi telespettatori, Affari tuoi è presente con una nuova puntata nella serata di martedì 3 febbraio 2026, in onda su Rai 1. Gioca Lorena, consulente di direzione aziendale da Napoli. Al suo fianco c’è il compagno Mario, fisioterapista e p.r. del capoluogo campano. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata martedì 3 febbraio 2026: cosa è successo

Stefano De Martino apre, come ormai di consueto, dando la parola ad Herbert Ballerina, che comincia a modo suo: "Ho le mani bellissime, mi chiamano per lavorare come maniaco", "Ma si dice manista, non maniaco" replica De Martino. Il comico alza le mani in segno di resa e il conduttore incalza: "Te le alzerei io le mani per quello che dici". Ballerina passa all’invenzione della serata: "Ho inventato la pistorta, una pistola che non fa male a nessuno". La partita comincia e Lorena trova subito Martina Miliddi, che si esibisce con il solito stacchetto, ma questa sera con un piccolo incidente, infatti, le si rompe una scarpa. Lei continua a danzare fino alla fine e De Martino si complimenta: "Brava Martina, una vera professionista anche con una sola scarpa". A parte i blu con la ballerina ex Amici e Gennarino, la coppia trova parecchi pacchi rossi, tra cui i 75mila e i 200mila e dopo aver rifiutato un assegno da 35mila euro, cambia il pacco 2 per il 15.

Affari tuoi, la vincita di Lorena e la beffa del Dottore

"Notaio, possiamo sapere cosa c’è nel pacco nero?" chiede De Martino al notaio seduto tra il pubblico, visto che la mancanza dei rossi porta la coppia a sperare proprio per il pacco nero. Il notaio sembra incorruttibile e scuote la testa, allora il conduttore scherza: "Nemmeno pagando?". La partita prosegue, e dopo aver bruciato i 300mila euro, rifiuta 20mila e scambia ancora pacco, lasciando il 15 e proseguendo con il 10. La dea bendata non sembra dalla parte della coppia, che elimina anche i 50mila euro. Prima di entrare nella fase più delicata della partita, Lorena cambia ancora e sceglie il pacco 19 per andare fino in fondo. Nonostante un inizio sfortunato, la coppia napoletana arriva a giocarsi il tutto per tutto con 10 euro da un lato e 100mila dall’altro. Arriva l’ultima offerta dai piani alti da 33mila euro, cifra che viene accettata dalla concorrente napoletana, non senza difficoltà e dopo aver chiesto parere a tutto lo studio, come scherza De Martino: "Se vuoi chiediamo anche a qualcuno che cammina qua fuori". Prima di chiudere, il pacco della bionda viene aperto e mostra proprio i 100mila euro. Il Dottore torna a salvare la cassa per il rammarico della concorrente, che si consola con i 33mila euro.

