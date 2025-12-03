Affari tuoi, Alessandro attacca: "Io non sto dormendo", ma il Dottore lo frega nel finale Nella puntata del 3 dicembre Alessandro e la moglie Lara cominciano benissimo ma sbagliano la decisione finale: accettano i 50mila quando avevano i 100mila

Nuova puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 3 dicembre 2025 su Rai 1. Stefano De Martino accoglie il pubblico in studio e a casa con il solito calore e dà il benvenuto ad Alessandro, agricoltore di Sant’Andrea veneta nella provincia di Verona, che comincia la sua partita con il pacco numero 7. A supportarlo nella scalata verso i 300mila euro la sua dolce metà Lara, una geometra per i lavori pubblici.

Affari tuoi, puntata 3 dicembre 2025: cosa è successo

Dopo aver salutato i quattro figli della coppia che da casa fanno il tifo Stefano De Martino dà il via alla partita di questa sera e la coppia inizia con i primi tiri. L’inizio di Alessandro è positivo, infatti, arrivano i pacchi blu da 500, 50 e 100 euro e un solo rosso basso di 15mila. "Oggi il Dottore vuole fare una puntata horror, me lo sento" dice De Martino con la cornetta rossa all’orecchio. Arriva la prima offerta dai piani alti di 35mila euro. "Una cifra non male per cominciare" continua il conduttore rivolgendosi alla coppia. "A noi, con una famiglia allargata i soldi servono ma ora è troppo presto e ci sono tanti rossi" con questa frase marito e moglie rifiutano e continuano trovando subito dopo altri due pacchi blu. Unica nota negativa i 200mila euro che vengono spacchettati. "Questo numero ci ha permesso di abbattere molti blu fino ad ora" così Alessandro decide di non accettare il primo cambio della serata offerto dal Dottore e prosegue sulla strada giusta eliminando anche 200 euro e zero euro blu. In studio si balla come sempre dopo il pacco senza valore e l’atmosfera si fa calda per una possibile vincita vista l’abbondanza dei pacchi rossi. La prima brutta notizia della serata arriva e vanno in fumo i 300mila euro, premio più alto in palio. Alessandro e Lara ora devono giocare a carte con il Dottore e pescano l’offerta dimezzata rispetto alla precedente di 19mila euro. Altro rifiuto della coppia veneta che continua con determinazione a puntare a un pacco rosso più sostanzioso. Lara trita l’assegno e la gara procede con la chiamata dei 30mila, 20mila rossi e il simpatico Gennarino. "Un cambio così complicato è da tanto che non lo vediamo. vi lascio riflettere" con questa frase il conduttore napoletano comunica la nuova proposta di cambio arrivata dal Dottore, che trova nuovamente una risposta negativa. Il successivo pacco chiamato è quello nero che nascondeva solo 10 euro, rivelandosi così una chiamata positiva. "Un tiro adesso vale esattamente 22mila euro" altra offerta. "Io lavoro molto e sono sicuro di portare a casa soldi, non sto dormendo, me lo sento e rifiuto l’offerta" Alessandro non ha dubbi e prosegue ricercando l’ultimo pacco blu da 20 euro rimasto che viene pescato, lasciando solo pacchi rossi in gioco.

Alla terza richiesta del Dottore Alessandro accetta il cambio e cede il numero 7 per il 14. La chiamata successiva spacchetta i 75mila e ora Alessandro potrebbe avere 10mila o 100mila e decide di chiedere un’offerta al Dottore, che non si fa attendere e opta per 50mila euro. "Io mi sento di avere i 100mila ma quest’anno è stato molto duro a lavoro" una frase significativa quella di Alessandro, che dopo essersi consultato con la moglie decide di accettare l’assegno. Ora tutta la curiosità della coppia e del pubblico è quella di scoprire dove si nascondono i 100mila euro per capire se Alessandro ha fatto la scelta giusta. L’apertura del pacco 14 scopre i 100mila facendo chiudere marito e moglie con una nota amara: i 50mila euro accettati potevano essere il doppio. I due salutano comunque con il sorriso e si accontentano. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

