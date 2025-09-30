Affari Tuoi, De Martino in estasi: “La partita più bella di sempre”. Attilio fa la storia col pacco nero Partita show ad Affari Tuoi, Attilio della Lombardia incassa 75mila euro in un finale epico tra gli applausi del web: ecco cosa è successo

Ad Affari Tuoi va in scena una puntata a suo modo storica. Il protagonista della serata è Attilio, dalla Lombardia, 60 anni, agente di commercio, sposato con Monica e accompagnato in studio dal figlio Andrea, che l’ha reso nonno da 10 mesi. I due sono stati protagonisti di una partita iniziata in maniera tragica e terminata in modo surreale, con uno showdown a tre pacchi: 300mila euro, zero euro e il pacco nero sul tabellone. Una combinazione unica che ha regalato un epilogo da brividi, per quella che molti sui social hanno definito "la partita più bella di sempre". Ecco cosa è successo ieri – lunedì 29 settembre 2025 – nello studio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, Herbert Ballerina ospite (quasi) fisso

Ad Affari Tuoi continua il "vento" di novità iniziato nella puntata di domenica sera. In studio c’è ancora Herbert Ballerina, il partner di De Martino a Stasera tutto è possibile, ormai avviato a diventare un ospiti quasi fisso anche nel format dei pacchi. Lo showman molisano, giunto alla terza apparizione ad Affari Tuoi, si diverte durante tutta la serata e sforna perle di comicità. Stavolta si presenta come "Herbert da Milano, viticoltore: faccio le viti", tra le risate dei pacchisti. Nel corso della serata regala freddure a raffica, come "la fortuna aiuta i fortunati". Quindi aiuta De Martino a stemperare i momenti di tensione, come quando Attilio, dopo alcune chiamate devastanti, si ritrova con un tabellone quasi tutto blu e pochissimi rossi: "Forse non ha capito il gioco… devi trovare quelli meno… quelli blu".

Una performance apprezzatissima sui social, dove piovono messaggi d’apprezzamento:

"Questa versione di #affarituoi con Herbert, CI PIACE TANTISSIMO"

"C’è ancora Herbert, ormai il posto (quasi) fisso non lo lascia"

"Ballerina deve restare ad Affari Tuoi per sempre. Punto"

Vinto il Jackpot Gennarino

Funziona anche l’altra novità di questi giorni: il jackpot Gennarino. Si tratta di un premio di mille euro assegnato a chi pesca il pacco con il cane mascotte di Affari Tuoi entro la sesta chiamata della puntata. Attilio ci riesce al terzo tiro e incassa a inizio serata 2mila euro, essendo un premio cumulativo, dato che nella puntata di domenica non era stato assegnato. Anche in questo caso, la variazione nel format incontra il gradimento del popolo del web: "Gennarino porta felicità e soldini", scrive un utente su ‘X’.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (29 settembre): quanto ha vinto Attilio

Dopo aver incassato i primi 2mila euro a inizio serata, la partita di Attilio precipita in un vortice di sfortuna. Il concorrente di Bellagio (Como) si infila in un tunnel di chiamate da incubo, che lo porta a metà puntata ad avere sul tabellone 7 pacchi blu, il pacco nero e – almeno – il blu più allettante da 300mila euro. "Guarda, devo dire una cosa: mai come in questo caso dobbiamo ringraziare Gennarino che ti ha dato 2mila euro di jackpot. Nella peggiore delle ipotesi rimani con quelle", ironizza De Martino.

Il Dottore propone durante la serata offerte da 20mila, 10mila, 15mila, 30mila e 35mila euro, senza mai convincere Attilio a chiudere anzitempo la partita. Una mossa rischiosa, ma col senno del poi azzeccata. L’agente di commercio lombardo riesce infatti a proteggere il maxi-premio fino alla fine. E arriva allo showdown finale con un tabellone surreale: un pacco blu da 0 euro, i 300mila euro e il pacco nero che potrebbe valere qualsiasi cifra. Una situazione da tutto o niente mai vista prima, resa ancora più incerta dalla presenza del pacco misterioso. "Dai che ci siamo! Partita incredibile, wow", commenta De Martino, letteralmente scatenato nel sostenere l’impresa del concorrente.

Il Dottore prova a sparigliare con un cambio pacco, proposta declinata da Attilio. Nella chiamata successiva, il concorrente elimina anche il pacco da zero euro, restando davanti a un bivio agghiacciante: 300mila euro o il pacco nero.

Attilio chiede 150mila euro, il Dottore propone l’esatta metà: 75mila euro.

"Se rifiuti e nel pacco nero ci sono i 300mila, porteresti a casa 302mila euro perché ne hai già vinti 2mila con Gennarino: saresti il primo nella storia a vincere più di 300.000 euro ad Affari Tuoi", osserva De Martino. Convinto dal figlio Andrea, Attilio però decide di fermarsi:

"Ascolto mio figlio e accetto l’offerta: buona parte dei soldi andranno alla sua bambina. E’ una scelta da nonno, così potranno affrontare più serenamente la crescita della piccola Ludovica".

Mossa azzeccata: nel pacco nero c’erano 30.000 euro. In studio parte la festa alla conclusione di una puntata che, per il pathos e le emozioni offerte, rimarrà negli annali di Affari Tuoi.

Le reazioni dei social alla partita di Attilio

La puntata di lunedì 29 settembre ha raccolto moltissimi commenti su ‘X’, praticamente tutti di incoraggiamento verso Attilio e la sua partita indimenticabile.

"Una partita pazzesca, una delle più belle di sempre"

"Ma che partita assurda ha rimesso in piedi Attilio?!!! Pacco nero e 300.000 è un finale allucinante"

"Quando mi sentirò demoralizzata per come vanno le cose, penserò a questa partita. CHE RIBALTONE, signori"

"Stefano invece di piangere gioisce insieme ai pacchisti, come se avesse vinto pure lui"

