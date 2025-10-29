Affari Tuoi, Sara gioca con l'ex e De Martino ‘ripensa’ a Belen: il pacco del figlio è una beffa atroce Nella puntata del 29 ottobre la concorrente parte male, poi decide di seguire il suggerimento del suo bambino, ma l'esito è nefasto

Protagonista della puntata di "Affari Tuoi" in onda mercoledì 29 ottobre è stata Sara, proveniente da Gradisca di Isonzo, località del Friuli Venezia Giulia, in gara con il pacco numero 5. Lei è un’estetista, dove lavora con la mamma, ma ha anche un figlio, Elia di 7 anni, avuto da Ruben, che l’ha accompagnata in questa avventura sperando possa essere fortunata.

I due, in realtà, non stanno più insieme da tempo, come ha rivelato Stefano De Martino, ma sono rimasti in buoni rapporti, per questo sono stati felici di condividere questo momento. Questo ha permesso al conduttore di fare una battuta, ma che non può che fare riflettere il pubblico a casa, anche se tanti hanno visto un richiamo alla sua storia personale con Belen Rodriguez. Lui ha infatti detto come in genere le coppie che arrivano nel game arrivino a lasciarsi dopo il programma, mentre loro si sono portati avanti e hanno chiuso il legame prima. I due sono arrivati con l’intenzione di giocare "per Elia", la cui immagine è stata mostrata in studio mentre faceva il segno 2 con le dita, chissà che non sia una premonizione come ha messo in evidenza il presentatore.

Affari Tuoi, puntata 29 ottobre: cosa è successo

All’inizio dell’appuntamento Stefano De Martino ha presentato come di consueto la new entry tra i pacchisti, Fabio, in arrivo da un paese vicino a Campobasso, in Molise, di professione cuoco. In studio è stato accolto dalla colonna sonora di "Sandokan", scelta per i suoi capelli lunghi neri che ricordano il personaggio che un tempo era stato intepretato da Kabir Bedi, in attesa di vedere la nuova versione con Can Yaman.

Parlare di Campobasso è stato un richiamo inevitabile per chiamare Herbert Ballerina, che come sempre fa la sua presentazione parlando della sua provenienza dalla celebre città molisana. Questa volta ha rivelato di essere un "autista di persone Vip tranne una, Gloria Guida". Il conduttore napoletano ha chiesto scusa al pubblico per la battuta, evidentemente con tono ironico. Il pacco Gennarino questa sera vale 3.000 euro, a condizione di trovarlo nella prima tornata da sei.

La partita non inizia però nel modo migliore, visto che la giovane ha subito eliminato il pacco da 200 mila euro. A quel punto è intervenuto Herbert con una frase sarcastica: "Poteva andare peggio", visto che in gioco c’è anche un pacco più alto, quello da 300 mila, vedremo se riuscirà a portarlo fino alla fine. Nel prosieguo non va però molto meglio, visto che viene eliminato anche quello da 100 mila euro. Purtroppo nei primi sei tiri non è stato scelto Gennarino, questo non le permetterà di ottenere il jackpot.

Al suo primo intervento il "Dottore" chiede a Ruben se sarebbe interessato a tornare con la sua ex, domanda a cui lui evidentemente non risponde, ma fatta con un senso ben preciso, proporre il cambio del pacco. Stefano prova a suggerire di farlo, pensando che in quel momento possa essere più vantaggioso essendoci ancora in gioco i 300 mila euro, per questo lei accetta, optando per il numero 7.

I due decidono così di aprire subito il 5 per capire se abbiano fatto bene, qui c’erano i 10 mila euro, in fondo non è stata, almeno per ora una scelta sbagliata. La prima offerta economica del "Dottore" è da 19 mila euro, Sara riflette pensando a quello che vorrebbe Elisa, che sogna un viaggio a New York. A questo si aggiungono però i desideri della concorrente, una macchina nuova ed estinguere il mutuo, cosa importante visto che lei vive sola, per questo lei decide di andare avanti.

Successivamente la giovane era indecisa sul pacco da scegliere, Ruben le ha suggerito il 18, numero che a lei non convinceva e non le ha nascosto. È così intervenuto Stefano che le ha detto: "Ma vogliamo ascoltare questo ragazzo?", per poi coinvolgere Herbert e mostrare a lui quanto ci fosse contenuto. Il comico ha così replicato subito: "Ma perché non ti fai i fatti tuoi?". Mai commento fu più corretto, qui c’erano infatti i 300 mila euro. Sara ha provato a prendere la cosa con sarcasmo, sottolineando di non poter fare niente all’ex in presenza delle telecamere.

L’unica speranza di ottenere una cifra elevata è data dal pacco nero, ma nella tornata successiva lei è ancora decisamente sfortunata, visto che pesca il pacco rosso più alto rimasto, i 75 mila euro.

La concorrente alla fine resta con due pacchi di natura opposta, quello da 200 e da 20 mila euro. Scegliere è difficile, il pacco in dotazione della ragazza è il 7, numero che le ha suggerito il suo bimbo, ma il 2, l’ultimo rimasto, è ricorrente nella sua vita. L’ultima proposta del "Dottore" complica però le cose, può solo decidere di cambiare.

Il messaggio di Elisa è stato chiaro: "Con il 7 mamma vinci". Stefano ha sottolineato come i bimbi ad "Affari Tuoi" ci abbiano spesso preso, permettendo di fare vincite importanti, per questo lei ha scelto di rifiutare l’offerta e proseguire con il suo.

De Martino ha sottolineato lo sguardo sereno del bimbo nella sua foto, dove sembra dire: "Stai tranquilla mamma, va così", per poi dire come lui creda negli occhi del bimbo. Anzi, si è detto convinto che possa avere fatto bene ad ascoltare il suo suggerimento. Purtroppo nel suo c’erano 200 euro, lei non riesce purtroppo a trattenere le lacrime.

