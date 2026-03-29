Affari tuoi, De Martino cambia scaletta a causa di Martina Miliddi: "Arrivano telefonate". Ma la serata è un disastro Nella nuova puntata del 29 marzo c'è Emanuela che parte male e finisce peggio con zero euro in cassa. De Martino invoca il bis di Martina Miliddi

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

CONDIVIDI

Affari tuoi continua a emozionare i telespettatori con puntate ricche di gioia, divertimento e ricchi premi. Nella nuova puntata in onda domenica 29 marzo su Rai 1 c’è Emanuela, amministratrice di condomini da Corbetta, in Lombardia. Assieme a lei gioca il marito Yuri. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 29 marzo 2026: cosa è successo

"Tenetevi forte perché questa sera, come ogni domenica, Martina ballerà insieme ad Herbert" annuncia Stefano De Martino la partita di Emanuela, che con i primi sei tiri limita i danni ad un solo pacco rosso da 50mila euro. Il Dottore comincia la sua partita con il primo assegno da 37mila euro, rifiutato dalla coppia. Herbert Ballerina canta per omaggiare Yuri, cantante di una tribute band dei Queen: "Lui parte ogni tanto, è il nostro jukebox" commenta De Martino. Con due tiri sfortunati marito e moglie fanno fuori 100mila e 300mila euro, riaccendendo il Dottore, che propone il cambio, anch’esso rigettato. "Ci devi credere purtroppo" avvisa il conduttore napoletano, svelando anche i 200mila euro, secondo premio più importante del quiz dei pacchi. Emanuela cambia pacco per svoltare nella partita e lascia il pacco 17 per proseguire con il numero 13, scelta positiva visto che il pacco ceduto svela zero euro, preludio al consueto ballo dello studio sulle note di "Per sempre si": "Da Freddy Mercury a Sal Da Vinci è un attimo" scherza De Martino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, il finale amaro di Emanuela e Yuri

"Scavicchi ma non apra, come direbbe il nostro amico Paolo Bonolis" dice De Martino scippando lo slogan all’ex presentatore del quiz dei pacchi. "Non siete pronti" avvisa il conduttore visibilmente eccitato dall’arrivo di Martina Miliddi, che assieme a Herbert Ballerina si esibisce a centro studio sulle note di "You should be dancing" dei Bee Gees. "Arrivano telefonate per il bis, il pubblico è sovrano e quindi musica" incalza De Martino concedendo nuovamente lo stacchetto della ballerina ex amici e il comico molisano, che infiammano il pubblico: "Ti prego rimani vestito così, sei troppo bello e sembri un cugino di Campopasso" continua De Martino chiedendo a Herbert di continuare con l’abito e parrucca utilizzati per il ballo. Dai piani alti arrivano 15mila euro e la concorrente non ci pensa su nemmeno un minuto: "Dai, grazie e arrivederci". Purtroppo, il pacco successivo svela anche i 75mila euro, ultimo pacco rosso importante del tabellone, che porta il Dottore a proporre 5mila euro, cifra che viene tritata rapidamente dalla coppia. "Ci voleva un mantra" commenta Herbert, anticipando l’uscita del pacco da 30mila euro, ultimo rosso che manda i concorrenti al gioco finale delle regioni fortunate, ultima spiaggia nella quale si possono vincere 100mila o 50mila euro. Emanuela e Yuri puntano tutto su Sardegna e Calabria ma purtroppo non riescono a portare a casa nulla. "Sfortunati al gioco, fortunati in amore, un bacio ai bimbi" chiude il conduttore.

Potrebbe interessarti anche