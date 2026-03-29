Affari tuoi, De Martino cambia scaletta a causa di Martina Miliddi: "Arrivano telefonate". Ma la serata è un disastro
Nella nuova puntata del 29 marzo c'è Emanuela che parte male e finisce peggio con zero euro in cassa. De Martino invoca il bis di Martina Miliddi
Affari tuoi continua a emozionare i telespettatori con puntate ricche di gioia, divertimento e ricchi premi. Nella nuova puntata in onda domenica 29 marzo su Rai 1 c’è Emanuela, amministratrice di condomini da Corbetta, in Lombardia. Assieme a lei gioca il marito Yuri. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata del 29 marzo 2026: cosa è successo
"Tenetevi forte perché questa sera, come ogni domenica, Martina ballerà insieme ad Herbert" annuncia Stefano De Martino la partita di Emanuela, che con i primi sei tiri limita i danni ad un solo pacco rosso da 50mila euro. Il Dottore comincia la sua partita con il primo assegno da 37mila euro, rifiutato dalla coppia. Herbert Ballerina canta per omaggiare Yuri, cantante di una tribute band dei Queen: "Lui parte ogni tanto, è il nostro jukebox" commenta De Martino. Con due tiri sfortunati marito e moglie fanno fuori 100mila e 300mila euro, riaccendendo il Dottore, che propone il cambio, anch’esso rigettato. "Ci devi credere purtroppo" avvisa il conduttore napoletano, svelando anche i 200mila euro, secondo premio più importante del quiz dei pacchi. Emanuela cambia pacco per svoltare nella partita e lascia il pacco 17 per proseguire con il numero 13, scelta positiva visto che il pacco ceduto svela zero euro, preludio al consueto ballo dello studio sulle note di "Per sempre si": "Da Freddy Mercury a Sal Da Vinci è un attimo" scherza De Martino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, il finale amaro di Emanuela e Yuri
"Scavicchi ma non apra, come direbbe il nostro amico Paolo Bonolis" dice De Martino scippando lo slogan all’ex presentatore del quiz dei pacchi. "Non siete pronti" avvisa il conduttore visibilmente eccitato dall’arrivo di Martina Miliddi, che assieme a Herbert Ballerina si esibisce a centro studio sulle note di "You should be dancing" dei Bee Gees. "Arrivano telefonate per il bis, il pubblico è sovrano e quindi musica" incalza De Martino concedendo nuovamente lo stacchetto della ballerina ex amici e il comico molisano, che infiammano il pubblico: "Ti prego rimani vestito così, sei troppo bello e sembri un cugino di Campopasso" continua De Martino chiedendo a Herbert di continuare con l’abito e parrucca utilizzati per il ballo. Dai piani alti arrivano 15mila euro e la concorrente non ci pensa su nemmeno un minuto: "Dai, grazie e arrivederci". Purtroppo, il pacco successivo svela anche i 75mila euro, ultimo pacco rosso importante del tabellone, che porta il Dottore a proporre 5mila euro, cifra che viene tritata rapidamente dalla coppia. "Ci voleva un mantra" commenta Herbert, anticipando l’uscita del pacco da 30mila euro, ultimo rosso che manda i concorrenti al gioco finale delle regioni fortunate, ultima spiaggia nella quale si possono vincere 100mila o 50mila euro. Emanuela e Yuri puntano tutto su Sardegna e Calabria ma purtroppo non riescono a portare a casa nulla. "Sfortunati al gioco, fortunati in amore, un bacio ai bimbi" chiude il conduttore.
Potrebbe interessarti anche
Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi: "Basta litigare"
Nella nuova puntata del 25 marzo gioca Bernardo che comincia bene e finisce con 30mi...
Affari Tuoi, Stefano De Martino già cita Sanremo e scatena Martina Miliddi: “Non ballerà da sola”
Il quiz dei pacchi torna con la nuova puntata del 2 marzo 2026. Stefano De Martino g...
Affari tuoi, Antonio mette a rischio la partita e De Martino invoca il notaio: "È regolare?". Poi la beffa
Nella nuova puntata del 11 marzo giocano Antonio e i figli, che partono in quinta ma...
Affari tuoi, De Martino spiazzato dal balletto con dedica (sexy) di Martina Miliddi: "Non sapevo cosa fare"
Nella nuova puntata del 8 marzo gioca Fabio, che comincia male e finisce peggio torn...
Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: "Non ne ricordo una così", ma Gaetano sfata la maledizione
Nella nuova puntata del 9 marzo 2026 Stefano De Martino gioca insieme a Gaetano in u...
Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: "Me ne vado"
Nella nuova puntata del 3 marzo gioca Paola, in una partita sfortunata dall'inizio, ...
Affari tuoi, volano parole grosse e De Martino perde la calma: "Non c'è uno normale". Poi il disastro di Benedetta
Nella nuova puntata del 18 febbraio c'è Benedetta, che gioca una partita sfortunata ...
Affari Tuoi, puntata da brividi e Martina Miliddi fa esplodere le polemiche sul web: perché
Nella puntata del 17 marzo 2026, Ludovica (coraggiosa fino alla fine) manda in panic...