Affari tuoi, la vincita record inguaia De Martino: Francesco scappa col bottino e rovina la puntata Nella nuova puntata del 29 maggio gioca Francesco che torna a casa con 60mila euro e chiude la partita velocemente. De Martino costretto ad andare avanti solo virtualmente

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Anche l’ultima settimana di maggio si chiude con le emozioni di Affari tuoi e Stefano De Martino. Nella nuova puntata in onda domenica 29 maggio 2026 si presenta Francesco, pizzicarolo dall’Umbria accompagnato da mamma Giuseppina. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 29 maggio 2026: cosa è successo

Dopo aver ricordato il record assoluto della serata, ovvero il premio di 15mila euro legato a Gennarino, Stefano De Martino apre dando la parola ad Herbert Ballerina, che comincia a modo suo: "Ho un omaggio all’Umbria: una veduta di terni" dice il comico mostrando il tabellone della tombola. Francesco comincia col botto e al secondo tiro pesca proprio i 15mila euro legati al jackpot del simpatico cagnolino aggiudicandosi la cifra record annunciata da De Martino. Poco dopo arriva il momento di Martina Miliddi che si esibisce sulle note di Abbronzatissima e coinvolge sia il conduttore che Herbert vestendoli con sciarpa e cappello. "Mio suocero ogni sera ti vede e muore" dice Francesco a De Martino, che saluta il parente del protagonista. Herbert non si fa scappare l’occasione: "Mi raccomando non morire ancora". Il Dottore si fa sentire per offrire 40mila euro, cifra che stuzzica ma non convince Francesco ad andare a casa.

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Affari tuoi, la vincita (velocissima) di Francesco

Francesco continua la sua corsa con una puntata quasi perfetta e Stefano De Martino inizia già a fantasticare sul prossimo Festival di Sanremo: "Senti, ma tu a febbraio dell’anno prossimo hai da fare?". Herbert incalza subito con una battuta: "Te lo metti nel camerino". Dai piani alti arriva quindi l’attesissimo assegno da 45mila euro e Francesco sceglie di fermarsi per fare un discorso molto sentito: "Io, con il lavoro che faccio, questi soldi non li vedrò mai. Ogni mese arrivo appena a pari, quindi accetto e spero di godermeli insieme alla mia famiglia". Il concorrente decide così di accettare l’offerta e la partita prosegue soltanto in maniera virtuale, visto che resta ancora molto tempo a disposizione. Una scelta inaspettata che mette evidentemente in difficoltà De Martino e tutta la sua banda, abituati a tenere il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo pacco del quiz. "Hai fatto bene ad accettare", commenta il conduttore, nonostante la suspense sia ormai svanita. Alla fine Francesco torna a casa con una vincita complessiva di 60mila euro, felice e soddisfatto dopo le tante puntate trascorse ad Affari Tuoi. Un finale meno emozionante del solito sottolineato anche da De Martino: "Tu con questo dono che hai dovevi andare fino in fondo".

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