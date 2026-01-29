Affari tuoi, Martina balla (e non parla) mentre Herbert la spara grossa. De Martino sbotta: "Spegnete la Tv" Nella nuova puntata del 29 gennaio c'è Enrico che accetta 26mila euro pur avendo i 75mila. De Martino scherza con Herbert e ignora Martina Miliddi

Affari tuoi sempre presente con la nuova puntata in onda giovedì 29 gennaio 2026 su Rai 1. A centro studio Stefano De Martino accoglie Enrico, allevatore di vongole da Goro e la sua fidanzata Elena, addetta in una gastronomia sul mare. La coppia ha una figlia, la piccola Victoria di nove mesi. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 29 gennaio: cosa è successo

Herbert apre con le solite freddure e la presentazione dell’invenzione e De Martino reagisce sconfortato dal livello delle battute: "Scusate, spegnete pure le televisioni". La partita di Enrico comincia con i primi classici sei tiri prima di sentire il Dottore. La coppia trova Gennarino e si assicura un jackpot da mille euro, purtroppo però, pesca subito anche i 300mila euro, premio più alto in palio al quiz show. Il Dottore muove la prima mossa con l’offerta da 30mila euro, cifra che non accontenta la coppia. Con un altro tiro sfortunato Enrico elimina anche i 100mila euro e decide di lasciare il pacco 14 per continuare con il 17. "Apriamo il 14 ceduto? chiede il conduttore, e mentre il concorrente dice di no, Herbert interviene a modo suo: "Fatevi i vostri, non vuole". Le risate abbondano, ma purtroppo, subito dopo, anche i 200mila euro vanno in fumo, cosi come i 50mila euro.

Affari tuoi, la vincita di Enrico ed Elena, beffati dal Dottore

Come ormai di consueto, arriva il momento della ballerina Martina Miliddi, che si esibisce a centro studio con un nuovo stacchetto di danza, ma a differenza delle altre puntate è poco partecipe con il microfono in mano. "La gente a a casa non ha capito cos’è l’invenzione di oggi" domanda De Martino a Herbert, che spiega il contenuto del pacco blu appena trovato: "Un calendario per chi non arriva a fine mese, infatti, ha solo 21 giorni". Il Dottore fa squillare di nuovo la cornetta rossa per proporre l’assegno da 17mila euro, ma la coppia decide di proseguire per puntare a qualcosa di più importante e arriva a giocarsi il tutto per tutto con due pacchi rimasti; un blu da 50 euro da un lato e il rosso da 75mila euro dall’altro. Il Dottore fa compilare al conduttore l’ultimo assegno da 26mila euro, che mette in crisi la coppia. Enrico ed Elena decidono di accettare al grido di "Meglio un uovo oggi che una gallina domani". La curiosità rimane per vedere cosa si nasconde dentro il pacco 17, numero scelto dal concorrente per i diversi significati che ha avuto nella sua vita, come per esempio l’incontro con la fidanzata. Enrico apre il pacco e trova proprio i 75mila euro. Altra beffa finale del Dottore, che ogni giorno trova un modo per salvare la cassa.

