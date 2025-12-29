Affari tuoi nel caos, minaccia choc al Dottore: "Ti lasciamo in mutande". De Martino interviene: "Basta discutere" Nella puntata del 29 dicembre Giancarlo gioca una partita emozionante e piena di colpi di scena fino all'ultimo. Torna a casa con un assegno offerto dal Dottore, beffato nel finale.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Affari tuoi continua a macinare ascolti da record e i telespettatori fremono per assistere ad un nuovo divertente capitolo del quiz show dei pacchi in onda su Rai 1. Nella puntata di lunedì 29 dicembre Stefano De Martino accoglie in studio Giancarlo, originario di Trani e residente a Cerignola. Accanto al concorrente pugliese si presenta la dolce metà Raffaella, promoter nella vita. Da casa Diana e Angelica fanno il tifo per mamma e papà. Scopriamo insieme cosa è successo alla coppia che comincia con il pacco numero 12.

Affari tuoi, puntata 29 dicembre: cosa è successo

"Ci siamo sposati 25 anni fa e oggi facciamo i fidanzati" dice Raffaella, raccontando a Stefano De Martino il loro curioso modo di viversi la relazione, nella quale spesso non dormono assieme. Herbert Ballerina coglie la palla al balzo scatenando applausi e risate da subito: "Fate bene a dormire separati, perché il problema è che si russa". Tra i primi sei tiri Giancarlo pesca, purtroppo, due rossi da 75mila e 100mila euro. Proprio alla sesta scelta arriva Gennarino a riportare allegria in studio, oltre che ad assicurare 1000 euro di Jackpot alla coppia. Il Dottore comincia a giocare con la prima offerta da 30mila euro: "Ringrazio e rifiuto" replicano i coniugi senza pensarci troppo. La gara scorre tranquilla, senza troppi sussulti, infatti, la coppia riesce ad evitare gli altri rossi importanti grazie a molti blu e si ritrova al cospetto del Dottore, che propone ora un assegno da 35mila euro. Una cifra ancora non sufficiente a soddisfare le richieste della coppia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la minaccia al Dottore che viene beffato nel finale: Quanto ha vinto Giancarlo

Tre blu da una parte e tre rossi dall’altra risvegliano il Dottore, che torna alla carica con una nuova offerta da 39mila euro, un’offerta aumentata ma non ancora abbastanza per Giancarlo, che trita l’assegno. "Questa cifra è compresa d’iva?" chiede Raffaella a De Martino, informandosi sull’assegno offerto ora da 44mila euro: "Si, compresa di Iva Zanicchi" replica il mattatore napoletano. Un passo falso manda in fumo i 200mila e il Dottore ne approfitta scendendo a 30mila euro: "Rifiuto ancora e scelgo il 19, Abruzzo" replica il concorrente pugliese, pescando 100 euro e riportandosi in vantaggio. "Occhio Doctor, ti riduciamo in slip stasera" esclama Ballerina rubando la cornetta rossa a De Martino per mettere in guardia il Dottore sull’andamento della partita. La partita entra nella fase più calda e dai piani alti arriva un’offerta da 44mila euro, cifra che accontenta Giancarlo, che accetta. "Basta discutere, stanno litigando" dice De Martino alla coppia che si trova in disaccordo sulla scelta appena presa. Il pacco della coppia pugliese mostra i 20 euro, regalando un respiro di sollievo. Giancarlo e Raffaella tornano a casa con 45mila euro totali e la soddisfazione di aver beffato il Dottore.

Potrebbe interessarti anche