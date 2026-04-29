Affari tuoi, la freddezza di Fedra spiazza De Martino: "Adesso non posso farlo". Poi la scoperta amarissima La partita di Fedra ad Affari Tuoi del 29 aprile 2026: nulla di fatto e una convinzione fin troppo radicata per la concorrente della Calabria.

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Risate e adrenalina nella nuova puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 29 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino e la sua banda hanno condotto la partita di Fedra, social media manager dalla Calabria. Ad accompagnarla il fratello Luigi: i due sono originari di Soverato in provincia di Catanzaro. Ecco cosa è successo nella partita al cardiopalma.

Affari tuoi, la puntata del 29 aprile: ecco cosa è successo

Fedra ha subito risposto alla curiosità del padrone di casa circa il suo nome, inusuale e non spesso sentito: "la colpa o il merito è di mio padre, a cui piaceva tantissimo", ha spiegato la concorrente prima di dare ufficialmente il via alla gara. L’invenzione di Herbert Ballerina? Il "fazzoletto infinito", ovvero un rotolo di carta igienica usato come copricapo, in modo da essere sempre provvisti in caso di bisogno. La risposta di De Martino al collega? "Contestualizza il tuo volto". I primi sei tiri di Fedra scorrono tra alti e bassi: podio intaccato, Gennarino e il jackpot subito scovati, ma anche cifre rosse come 30mila e 75mila euro. I fratelli tritano 35mila euro offerti dal Dottore senza pietà e la partita prosegue. Dopo tre tiri che portano via i 100mila euro, viene proposto il cambio e Fedra spiazza tutti: "in questo momento non posso". "Se non può, non può", hanno detto in coro De Martino e Ballerina, mostrando evidente perplessità per una frase poco chiara ma molto decisa da parte della concorrente. Da cosa derivava una decisione così netta?

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Affari tuoi, delusione per Fedra: il cambio mancato rovina tutto

Fedra è giunta al giro di boa con tre pacchi rossi: 50, 200 e 300mila euro. Il momento del cambio è dunque arrivato: la concorrente ha insistito dicendo a Stefano De Martino e anche al fratello Luigi "non posso proprio", alimentando la curiosità dei presenti in studio circa quel rifiuto tanto convinto e ripetuto. Una partita in bilico: la social media manager calabrese resta con le due cifre più alte e cinque pacchi blu, rifiutando un’offerta da 25mila euro. Lo stacchetto di Martina Miliddi è servito sulle note di Upside Down di Diana Ross e per Fedra è ancora la volta di un cambio offerto dal Dottore. Finalmente la giovane ha dato una spiegazione alla frase precedente: semplicemente non se la sentiva: non era il momento di compiere quel passo: probabilmente il rimorso per aver compiuto qualcosa di troppo affrettato o poco ponderato l’avrebbe fatta stare male. Purtroppo però i 300mila vengono eliminati subito dopo, lasciando Fedra e Luigi con quattro pacchi blu e i 200mila euro.

Il finale di Fedra dalla Calabria: quanto ha vinto

Con due pacchi blu e i 200mila euro, Fedra ne trita 18mila offerti dal Dottore per ritrovarsi subito dopo alla Regione Fortunata. Nel suo pacco – che con tanta fermezza ha voluto portare fino alla fine senza cedere al cambio – c’era lo 0. Basilicata al primo colpo, poi Trentino Alto Adige e il Veneto, ultima opzione rimasta dopo le esclusioni di De Martino ed era quella che avrebbe permesso a Fedra, in una partita forse non giocata al massimo, di vincere 100 o 50mila euro.

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