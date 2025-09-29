Affari Tuoi, De Martino cambia tutto: “Riunioni d’emergenza”. La puntata della svolta con Angelo Herbert Ballerina ospite, Jackpot Gennarino e addio all’oggetto misterioso di Thanat. Novità ad Affari Tuoi dalla puntata del 28 settembre: ecco cosa è successo (e cosa cambia).

Puntata della svolta ad Affari Tuoi. Ieri sera – domenica 28 settembre – il game show di Rai 1 è andato in onda con alcune novità, un chiaro tentativo di portare aria nuova nel format e provare a ricucire il distacco in termini di share accumulato nei confronti de La Ruota della Fortuna in questo primo mese di messa in onda. Il protagonista della partita è stato Angelo Maggiolino dell’Abruzzo, apicoltore, accompagnato in studio dalla moglie Lisa. Ma il vero mattatore della serata è stato Herbert Ballerina, special guest star di una puntata che ha riservato altri due cambiamenti. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi (domenica 28 settembre), De Martino arruola Herbert Ballerina

Herbert Ballerina, comico molisano amico e spalla di De Martino in Stasera tutto è possibile, era già apparso nella puntata di Affari Tuoi dello scorso giovedì. Ieri sera è tornato nello studio del gioco dei pacchi con un ruolo ancor più centrale, perché ha seguito tutta la partita intervenendo spesso con siparietti col conduttore e i pacchisti. "Buonasera Herbert Ballerina da Campobasso, elettrauto", ha iniziato col presentarsi come se fosse un pacchista qualsiasi. Poi ha sfornato freddure che sono servite a spezzare la routine del format e a portare un pizzico di imprevedibilità in studio: "A proposito di apicoltura…. Tu sai qual è la differenza tra la vespa e l’ape: una c’ha due ruote e l’altra tre". "Calma, la calma è la virtù dei calmi", sono alcune delle sue uscite apprezzatissime sui social, dove la partecipazione di Herbert al programma è stata accolta con entusiasmo: "L’innesto di Herbert (che non conoscevo) funziona: comicità soft, sobria, mai invasiva o sopra le righe", ha scritto un utente su ‘X’. E molti hanno chiesto a De Martino di trasformare l’ospitata di Ballerina in una collaborazione duratura: "Herbert deve rimanere per sempre".

Le novità di Affari Tuoi: il jackpot Gennarino e addio all’oggetto misterioso

Ma il ritorno in onda di Affari Tuoi dopo la sosta dello scorso sabato (quando ha lasciato spazio a Ballando con le stelle) ha regalato ulteriori novità. In primis, il ritorno del pacco da 5 euro abbinato al biglietto della Lotteria Italia. Poi un’altra ancor più grande, spiegata a inizio puntata dal conduttore: "Da stasera abbiamo il jackpot di Gennarino: se mi trovate Gennarino nei primi 6 tiri portate a casa 1000 euro. Altrimenti, di giorno in giorno, il jackpot aumenterà di mille euro fino a esaurimento budget". La puntata di ieri, inoltre, ha segnato anche l’uscita dal tabellone dell’oggetto misterioso legato alla Regione del concorrente impegnato a giocare con De Martino. Ciò significa che Thanat perderà il suo ruolo di ‘illustratore’ dell’oggetto di puntata, tornando nei ranghi al fianco di Lupo nel ruolo di semplice ‘analista’ del programma.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (28 settembre): quanto ha vinto Angelo dell’Abruzzo

A giocare con De Martino e contro il Dottore ieri sera è stato Angelo dell’Abruzzo: "Apicoltore e figlio d’arte, perché suo padre faceva lo stesso mestiere", ha specificato il conduttore. Sposato da 10 anni con Lisa, insegnante di scuola primaria, Angelo senza strafare e con un pizzico di fortuna è arrivato sul rettilineo finale della puntata di Affari Tuoi con un tabellone invitante. A sei pacchi dalla fine in gioco c’erano due pacchi blu (200 e 500 euro) e sei rossi (10mila, 30mila, 50mila e 75mila euro). A tre tiri dalla fine, è rimasto con soli pacchi blu, guadagnandosi la certezza dei ‘soldi sicuri’. Angelo e Lisa sono quindi giunti allo showdown conclusivo con due pacchi contenenti 50mila e 75mila euro. Il Dottore, quindi, ha proposto 62.500 euro per chiudere la partita, ma il concorrente abruzzese ha deciso di arrivare fino in fondo col suo pacco numero 16.

"Questa esperienza è stata una giostra – ha confessato Angelo, riferendosi alla sua avventura ad Affari Tuoi – è sembrato la gita del quinto superiore, però a 42 anni. Mi sono divertito come un matto, ho trovato persone meravigliose. È stato un continuo crescere di emozioni, ma io ora vorrei chiudere con ancora più adrenalina, quindi ce la giochiamo fino alla fine".

De Martino ha quindi consultato Lupo sulla scelta del concorrente: "Angelo ha fatto bene a rischiare: pure se perde, perde poco", è stato il commento dell’analista, con tanto di precisazione leggermente piccata del conduttore: "Qua non si perde mai, si vince e basta. Al massimo se ne tornava come era venuto", che a molti è sembrata una frecciatina a Pier Silvio Berlusconi che qualche mese fa aveva definito Affari Tuoi un giochino vicino alla ludopatia.

Nonostante la scelta coraggiosa di Angelo, il suo pacco conteneva 50mila euro. I 12mila euro ‘lasciati’ rispetto all’offerta del Dottore non hanno però scalfito il suo sorriso.

De Martino cambia il format, le reazioni dei social

Tanti, anzi tantissimi, i commenti social alla puntata di ieri 28 settembre di Affari Tuoi, che ha stuzzicato l’attenzione degli utenti anche per i diversi cambiamenti introdotti nel format. Qualcuno ha scritto: "Non ho visto #AffariTuoi per #MilanNapoli. Ma da quello che ho visto dai social (premio Gennarino, Herbert fisso) bisogna ufficializzare che ci sono state riunioni d’emergenza. Si mette malissimo…". E ancora: "Su Rai1 non sanno veramente più cosa inventarsi per cercare disperatamente di recuperare ascolti", in riferimento agli indici di share negativi rispetto al competitor La Ruota della Fortuna, che ieri ha assegnato una vincita di 200mila euro alla campionessa Veronica (QUI il recap della puntata). Diversi fan hanno trovato positiva la novità del jackpot di Gennarino: "Weee Gennarino ha fatto carriera! Pure soldi porta ora!". Mentre qualcuno ha sottolineato la ‘retrocessione’ di Thanat, che senza il ‘pacco misterioso’ perderà un po’ di visibilità nelle prossime puntate: "Ma hanno pensionato Thanat e l’oggetto regionale".

