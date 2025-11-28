Affari Tuoi, De Martino cambia orario e poi si infuria: “Lo abbiamo detto troppe volte” In una puntata anticipata a seguito della versione ridotta del Tg 1 causa sciopero, Martina inizia male ma finisce con un sorriso portandosi a casa 20mila euro

La nuova puntata di Affari tuoi di venerdì 28 novembre 2025 su Rai 1 è cominciata prima a causa dello sciopero dei giornalisti che hanno mandato in onda la puntata del telegiornale in forma ridotta.

A sfidare il Dottore oggi in studio insieme a Stefano De Martino c’è Martina, concorrente quarantacinquenne di Cagliari. Al suo fianco per aiutarla mamma Rosella, insegnate di storia dell’arte in pensione che ora si dedica ai nipotini.

Scopriamo insieme cosa è successo in questa nuova emozionante puntata.

Affari tuoi 28 novembre 2025: cosa è successo

Dopo aver salutato il marito Antonio che è rimasto a casa a fare il tifo insieme ai due figli Carlotta e Tommaso, Martina rompe il ghiaccio iniziando a tirare. La situazione si fa immediatamente complicata perché le prime scelte della calabrese aprono i pacchi 11 e 15, due suoi numeri fortunati che però nascondono i due valori più alti in palio nel popolare quiz show, ovvero 200mila e 300mila euro.

Mamma e figlia non si scoraggiano e riescono a trovare un paio di pacchi blu di basso valore.

"Spesso le partite che cominciano male poi finiscono bene" dice Stefano De Martino incoraggiando la concorrente che rifiuta la prima offerta di cambio proposta dal Dottore. Il gioco prosegue liscio e arrivano tre tiri in sequenza che spacchettano 10mila, 1 e zero euro che danno una boccata di ossigeno a Martina. Arriva anche la prima offerta da parte del Dottore di 19mila euro. "Io ho due grandi fortune nella vita, una è mia mamma che dopo essere rimasta vedova ha cresciuto i suoi figli senza l’aiuto di nessuno e ci ha insegnato che se sei onesto i risultati belli arrivano" con queste parole e con un pizzico di commozione Martina decide di rifiutare e prosegue la sua partita.

Arriva anche il turno di Gennarino che riporta leggerezza in studio ma le due donne non sembrano fortunate, infatti, il tiro successivo al simpatico cagnolino mostra 50mila euro. Per provare a cambiare l’andamento del gioco Martina decide di accettare la proposta di cambio e lascia il pacco 19 per proseguire con il numero 4. Una scelta azzeccata perché con la chiamata successiva si scopre che il 19 nascondeva 50 euro, il pacco più basso ancora in gioco al momento. "Diamo una scossa a questa partita, il Dottore vuole giocarsela a carte con un cambio o un’offerta" La carta scelta dalla cagliaritana è quella dell’offerta che non tarda ad arrivare: 19mila euro, gli stessi della prima che vengono ancora rifiutati. Anche i 100mila vanno in fumo e ora restano solo i premi da 20 e 30mila euro, oltre al pacco nero dal valore misterioso. La gara sembra prendere una piega differente finalmente e con due buone chiamate la pacchista odierna rimane con soli due rossi in gioco dal valore di 20 e 30mila euro e il pacco nero. "L’ultimo tiro della partita ancora a carte, cambio o offerta" comunica il conduttore napoletano a mamma e figlia che si aggiudicano ancora un’offerta. "Un tiro adesso vale 13mila euro, il Dottore attacca" continua De Martino. Anche questa cifra viene rifiutata dalla protagonista di questa sera che spera molto nel valore del pacco nero. Proprio quest’ultimo però viene fuori alla successiva chiamata e De Martino svela il suo interno: 200mila euro che gettano nello sconforto tutto lo studio. Martina decide di andare fino alla fine con il pacco già cambiato e con un ulteriore tiro elimina il valore di 30mila, dovendosi accontentare di tornare a casa con il premio di 20mila euro in gettoni d’oro ma con tutto l’amore della famiglia a supportarla.

Affari tuoi, De Martino rimprovera Ballerina: "Abbiamo detto troppe volte Can"

Un simpatico siparietto ha divertito il pubblico in studio e a casa quando la concorrente sarda ha deciso di chiamare il valore nascosto dal pacchista simpaticamente chiamato Sandokan da De Martino. Quest’ultimo ha deciso di interpellare Herbert Ballerina per chiedergli di pronunciare il nome dell’attore turco che andrà in onda su Rai 1 con la fiction Sandokan appunto e il comico non si fa attendere: "Si chiama Can, Kan, insomma non lo so dire, ci doveva pensare prima di nascere a scegliere un nome più semplice." Applausi e sorrisi in studio come sempre.

