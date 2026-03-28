Affari Tuoi, partita ribaltata (due volte) per Iside: che gaffe da De Martino, ma si salva in extremis Nella puntata del 28 marzo di Affari Tuoi, Iside fa un errore clamoroso, ma salva la partita all'ultimo minuto (con De Martino incredulo): cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno sabato 28 marzo 2026, a sfidare il Dottore è Iside, concorrente della regione Calabria che ha un negozio di parrucchiera insieme alla madre. Gioca con il pacco numero 7 ed è accompagnata in studio dal compagno Kevin, anche lui parrucchiere. "Stiamo insieme da 8 anni, ci siamo conosciuti a scuola per merito mio", dice Iside, e lui ribatte: "Era una mia fan all’epoca!". Tra gli oggetti della serata c’è anche il "Mare in discesa, o Discesamare", ennesima invenzione di Herbert Ballerina: "Un mare in pendenza, veramente utilissimo", dice il conduttore con un po’ di ironia. Ecco cosa è successo nella puntata del 28 marzo 2026 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 28 marzo 2026: cosa è successo

La partita di Iside parte davvero col botto, perché al primo tiro becca subito lo 0. Si balla sulle note di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci e poi il gioco riprende con il 17, contenente i 50 euro, il 16 della Lombardia (10 euro), e il 12 delle Marche, dove trovano i 100 euro. Insomma, una partenza fantastica, quasi incredibile! Con gli ultimi due tiri della seconda tripletta, se ne vanno la "ballerina", Martina Miliddi, sempre in gran forma e questa volta vestita con un abito bianco corto che le sta benissimo, e i 100mila euro. Podio intaccato, ma la partita è ancora all’inizio.

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Poi arriva la tanto attesa prima offerta del Dottore, che è 33mila euro: "Gentilissimo, però io sono qui da 36 puntate, il minimo era offrirne 36mila euro", dice Iside. E Herbert Ballerina commenta: "Brutta figura del Dottore per 3mila euro". Subito dopo esce di scena anche Gennarino, seguito dai 10mila euro e dai 50mila euro. Tocca di nuovo al Dottore che propone il cambio, rifiutato dalla concorrente perché "non me la sento di farlo". E ancora un pacco blu eliminato, ma subito dopo arriva la seconda batosta della serata: perde i 200mila euro. Una volta usciti dal tabellone anche i 200 euro, il Dottore, per non fare 2 tiri, offre 30mila euro e Iside torna sul numero di puntate: "Sono sempre 36". Alla fine, la coppia, di comune accordo, decide di tritare l’assegno.

Poi, nell’11 del Lazio, trovano i 300mila euro e Stefano De Martino fa notare: "È la seconda volta che nell’11 ci sono i 300mila". Dopo Iside elimina 1 euro e il Dottore le propone nuovamente il cambio ma lei lo rifiuta e poi perde anche i 75mila euro e i 30mila, che inizialmente pensava fossero nel suo pacco, il 7. Partita ribaltata, in peggio. Ora sul tabellone ci sono "Discesamare", Pacco nero, 15mila e 20mila euro. L’offerta del Dottore scende a 10mila euro e Iside lo rifiuta senza esitare un attimo. Una volta eliminata l’invenzione "Discesamare", Iside svela di aver fatto un errore a chiamare l’11 poco prima, perché è il giorno in cui è nata la nonna, che è venuta a mancare prima di poterla vedere giocare ad Affari Tuoi, programma che amava: "L’ho chiamato, ma volevo tenerlo per il finale. Mi sono distratta, capita. Mia nonna mi vuole bene lo stesso".

Nel 20, poi, trova i 15mila euro e nel gran finale restano solo il Pacco nero (che Iside pensa di avere) e i 20mila euro. La concorrente svela che preferirebbe avere i 20mila euro, perché almeno sono sicuri, ma il Dottore non rende la vita facile alla coppia, proponendo subito il cambio. Iside, dopo un’attenta riflessione, sceglie di cambiare il 7 con l’1, perché "l’1 agosto 2007 mi hanno fatto il regalo più bello, le mie sorelle. Io le ho cresciute, loro per me stravedono. Io mi fido di loro, secondo me nell’1 ci sono i 20mila euro". Alla fine, la coppia scopre che nel pacco nero ci sono ben 200mila euro. Partita salvata in extremis: sono abbracci, lacrime e urla!

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