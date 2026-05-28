Affari tuoi, il discorso in lacrime commuove De Martino: scatta l'abbraccio. Poi l'annuncio: "Domani premio record" Nella nuova puntata del 28 maggio gioca Giuseppe che in un turbinio di emozioni torna a casa con 17mila euro. De Martino commosso dal discorso del concorrente

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Altra serata all’insegna del divertimento grazie a Stefano De Martino e alla banda di Affari tuoi, in onda con la nuova puntata del 28 maggio 2026 su Rai 1. A sfidare il Dottore per portare a casa i 300mila euro gioca Giuseppe, portiere di condominio da Palermo amatissimo dal pubblico che lo accoglie con una standing ovation. A supportare il concorrente c’è la moglie Stefania, casalinga e mamma nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo nel nuovo appuntamento apero dalla prima freddura di Herbert Ballerina: "Io dormo supino ma devo cambiare perché Pino si è stufato".

Affari tuoi, puntata del 28 maggio 2026: cosa è successo

"Oggi abbiamo il premio record di Gennarino che è arrivato a 14mila euro" apre De Martino elencando i premi nel tabellone e subito dopo passa la parola ad Herbert per l’invenzione della serata, ovvero il maglione a quadretti, abbiglamento ideale per chi visita le mostre. "Rispieghiamo il gioco, bisogna trovare i pacchi blu" scherza De Martino dopo che Giuseppe brucia velocemente 50mila e 75mila euro. "Domani record assoluto da 15mila euro per il premio di Gennarino" annuncia il conduttore visto che la coppia non riesce a trovare il cagnolino nei primi tre tiri utili per portare a casa il jackpot. Il Dottore muove la prima mossa con un asegno da 33mila euro, velocemente rifiutata da Giuseppe, che subito confessa una cosa a De Martino: "Mi diverto ad imitarti" e ovviamente il conduttore gli lascia spazio ascoltando la parodia, colta con ironia da Herbert Ballerina: "Stai attento Stefano".

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Affari tuoi, la vincita (meritatissima) di Giuseppe

Si balla con l’arrivo di Martina Miliddi mentre il podio dei premi più importanti è ancora intatto e il Dottore torna alla carica con la proposta di cambio pacco, accettata da Giuseppe. Il concorrente lascia il 20 per il 13 e decide di aprire quello appena ceduto che mostra 10mila euro. "Ottimo cambio" commenta De Martino. "Scusa se ti interrompo ma stasera c’è posta per il Dottore" dice Giuseppe che poco dopo legge una lettera: "Caro Dottore prima del gioco volevo dirle grazie perché la vita con me non è stata facile ma quest’avventura rimarrà una delle esperienze più belle della mia vita" continua Giuseppe piangendo. "Ci avevi già coonquistato con la simpatia e ora questo colpo basso" commenta De Martino che regala un abbraccio al suo concorrente odierno. Tra emozioni e risate la partita procede a gionfie vele e marito e moglie si ritrovano un tabellone con ben 5 pacchi rossi e due soli blu. Proprio sul più bello i rossi cominciano a fioccare e Giuseppe brucia 200mila e 300mila euro, arrivando ad avere in mano l’assegno da 20mila euro, rifiutato con difficoltà dalla coppia. L’ultima offerta è quella buona, ovvero da 17mila e 550 euro, che viene accettata dalla coppia per garantire un ritorno a casa sereno e con una ricompensa. Giuseppe chiude con il sorriso e porta a casa una cifra meritata per simpatia e sensibilità messa in mostra.

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