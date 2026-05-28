Affari tuoi, il discorso in lacrime commuove De Martino: scatta l'abbraccio. Poi l'annuncio: "Domani premio record"
Nella nuova puntata del 28 maggio gioca Giuseppe che in un turbinio di emozioni torna a casa con 17mila euro. De Martino commosso dal discorso del concorrente
Altra serata all’insegna del divertimento grazie a Stefano De Martino e alla banda di Affari tuoi, in onda con la nuova puntata del 28 maggio 2026 su Rai 1. A sfidare il Dottore per portare a casa i 300mila euro gioca Giuseppe, portiere di condominio da Palermo amatissimo dal pubblico che lo accoglie con una standing ovation. A supportare il concorrente c’è la moglie Stefania, casalinga e mamma nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo nel nuovo appuntamento apero dalla prima freddura di Herbert Ballerina: "Io dormo supino ma devo cambiare perché Pino si è stufato".
Affari tuoi, puntata del 28 maggio 2026: cosa è successo
"Oggi abbiamo il premio record di Gennarino che è arrivato a 14mila euro" apre De Martino elencando i premi nel tabellone e subito dopo passa la parola ad Herbert per l’invenzione della serata, ovvero il maglione a quadretti, abbiglamento ideale per chi visita le mostre. "Rispieghiamo il gioco, bisogna trovare i pacchi blu" scherza De Martino dopo che Giuseppe brucia velocemente 50mila e 75mila euro. "Domani record assoluto da 15mila euro per il premio di Gennarino" annuncia il conduttore visto che la coppia non riesce a trovare il cagnolino nei primi tre tiri utili per portare a casa il jackpot. Il Dottore muove la prima mossa con un asegno da 33mila euro, velocemente rifiutata da Giuseppe, che subito confessa una cosa a De Martino: "Mi diverto ad imitarti" e ovviamente il conduttore gli lascia spazio ascoltando la parodia, colta con ironia da Herbert Ballerina: "Stai attento Stefano".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, la vincita (meritatissima) di Giuseppe
Si balla con l’arrivo di Martina Miliddi mentre il podio dei premi più importanti è ancora intatto e il Dottore torna alla carica con la proposta di cambio pacco, accettata da Giuseppe. Il concorrente lascia il 20 per il 13 e decide di aprire quello appena ceduto che mostra 10mila euro. "Ottimo cambio" commenta De Martino. "Scusa se ti interrompo ma stasera c’è posta per il Dottore" dice Giuseppe che poco dopo legge una lettera: "Caro Dottore prima del gioco volevo dirle grazie perché la vita con me non è stata facile ma quest’avventura rimarrà una delle esperienze più belle della mia vita" continua Giuseppe piangendo. "Ci avevi già coonquistato con la simpatia e ora questo colpo basso" commenta De Martino che regala un abbraccio al suo concorrente odierno. Tra emozioni e risate la partita procede a gionfie vele e marito e moglie si ritrovano un tabellone con ben 5 pacchi rossi e due soli blu. Proprio sul più bello i rossi cominciano a fioccare e Giuseppe brucia 200mila e 300mila euro, arrivando ad avere in mano l’assegno da 20mila euro, rifiutato con difficoltà dalla coppia. L’ultima offerta è quella buona, ovvero da 17mila e 550 euro, che viene accettata dalla coppia per garantire un ritorno a casa sereno e con una ricompensa. Giuseppe chiude con il sorriso e porta a casa una cifra meritata per simpatia e sensibilità messa in mostra.
Potrebbe interessarti anche
Affari tuoi, De Martino incanta con la coreografia a sorpresa, poi il disastro di Alice: a casa a mani vuote
Nella nuova puntata del 17 maggio gioca Alice che sogna fino in fondo 300mila euro m...
Affari tuoi, De Martino riaccoglie Martina Miliddi: "Me la voglio gustare", poi Virginia rovina la partita perfetta
Nella nuova puntata del 23 maggio gioca Virginia che inizia in maniera perfetta e fi...
Affari Tuoi, altro che De Martino: Martina Miliddi pazza di Herbert Ballerina: “Sei il mio momento preferito"
Nella nuova puntata del 7 maggio gioca Sara, che parte male ma finisce bene con 38mi...
Affari tuoi, De Martino non gradisce lo scherzo di Herbert e difende Martina Miliddi: poi si finisce in lacrime
Nuova emozionante e divertente puntata di Affari tuoi in onda venerdì 15 maggio 2026...
Affari Tuoi, la profezia che mette in crisi De Martino: "Non era previsto". Puntata insolita e finale clamoroso, cosa è successo
La puntata del 20 maggio 2026 di Affari Tuoi su Rai 1: chi ha giocato, la vincita e ...
Affari tuoi, De Martino ruba il concorrente a Gerry Scotti e sbotta: "Manicomio", poi l'infortunio in studio
Nella nuova puntata del 10 maggio gioca Raffaele che dopo una partita sfortunata si ...
Affari tuoi, Martina Miliddi interviene e regala una maxi-vincita: "Ringraziatela", De Martino a bocca aperta
Nella nuova puntata del 30 aprile gioca Silvia che sul finale porta a casa 50mila eu...
Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: "Non preoccuparti"
Nella nuova puntata del 24 aprile gioca Francesca, che porta a casa 50mila euro offe...