Affari tuoi, De Martino riaccoglie Martina ma il tempo stringe e lei sbotta: "Ce l'hai fatta". Vincita beffa per Daniela Nella nuova puntata del 28 gennaio c'è Daniela, che torna a casa con 75mila euro offerti dal Dottore con un rammarico enorme. Martina torna per pochi minuti e si spazientisce

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda mercoledì 28 gennaio su Rai 1. Stefano De Martino accoglie il pubblico e gioca con Daniela, barista in dolce attesa da Albisola, per la regione Liguria. Accanto a lei c’è il compagno Luca, insegnante in una scuola d’infanzia. Da casa la piccola Selene fa il tifo per mamma e papà. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 28gennaio: cosa è successo

"Loro sono appassionati del gioco delle bocce" dice De Martino coinvolgendo Herbert Ballerina, che non perde l’occasione e replica con la prima freddura: "Anche io gioco a bocce, ho proprio il pallino". Il comico continua presentando la lancia "quasi spezzata", utile quando qualcuno utilizza il detto e non deve fare fatica. Le risate si sprecano mentre De Martino ride e si indegna allo stesso tempo per le battute di Herbert. La partita comincia con due intoppi importanti, ovvero i 100mila e i 200mila euro, mentre Gennarino riporta il buon umore assicurando un jackpot basso di mille euro. Il Dottore muove la prima mossa con un assegno da 30mila euro, cifra che non accontenta la coppia. Daniela cancella anche altri rossi da 20mila e 50mila euro, mentre il conduttore ci tiene a specificare il motivo dell’assenza di Martina Miliddi nella puntata del 27 gennaio: "In molti mi hanno scritto per chiedere di Martina, chiariamo che non è uscita solo perché il suo pacco non è stato chiamato".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la vincita di Daniela e la trappola del Dottore

La partita scorre piacevole con i soliti siparietti tra Herbert e De Martino, che si sono ritrovati alla grande dopo l’assenza di qualche giorno del comico. "La verità è che passiamo troppo tempo assieme" specifica il conduttore napoletano. Il Dottore ripropone l’offerta da 30mila euro, che viene ancora rigettata. "Non si muove dai 30mila euro" riporta De Martino, proponendo il terzo assegno con la stessa cifra: "Ringraziamo e andiamo avanti" risponde Daniela. Arriva anche la prima proposta di cambio della serata: "Crediamo nel destino, abbiamo rispetto per questo pacco" replica la coppia, continuando con il 14 pescato all’inizio. La partita entra nel vivo e Daniela, dopo aver rimandato al mittente due offerte da 42mila e 35mila euro, pesca Martina Miliddi, andando a giocarsi il tutto per tutto con 300mila euro da un lato e zero euro dall’altro. La ballerina danza e poi commenta: "Ce l’avete fatta eh" sottolineando il ritardo con il quale è arrivata. Il Dottore firma l’ultimo assegno da 75mila euro, cifra che accontenta i concorrenti. Daniela e Luca tornano a casa con con l’assegno accettato e grandi rimpianti, infatti, avevano sin dall’inizio i 300mila euro. Altra mossa perfetta del Dottore che risparmia 230mila euro.

Potrebbe interessarti anche