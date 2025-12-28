Affari Tuoi, De Martino terzo incomodo imbarazza gli sposi: "Da quanto..?" Rosy emozionata vince a sorpresa Nella puntata di domenica 28 dicembre Rosy e il marito Luca protagonisti di una partita sfortunata ma chiudono a sorpresa con il sorriso. Tornano a casa con 24mila euro e nessun rammarico

Il Teatro delle Vittorie di Roma è pronto ad accogliere una nuova puntata di Affari tuoi. Nella nuova puntata in onda domenica 28 dicembre 2025 a giocare con Stefano De Martino è Rosy, personal trainer da Cologno Monzese, in provincia di Milano. A supportarla nella gara contro il Dottore c’è il marito Luca, tecnico informatico. Scopriamo insieme come è andata la partita della coppia che comincia con il pacco numero 12.

Affari tuoi, puntata 28 dicembre: cosa è successo

Dopo aver mostrato la foto della piccola Aurora, figlia di pochi mesi della coppia, Stefano De Martino apre le danze della partita con un rito divenuto ormai tradizione: "I primi sei tiri oggi li conduce Herbert Ballerina". Il comico porta bene a Rosy, che al primo tiro pesca Gennarino, assicurandosi il jackpot di 2mila euro legato al simpatico cagnolino. Nei tiri seguenti vanno in fumo i 100mila euro, terzo premio più importante in palio. De Martino torna in postazione per comunicare la prima offerta della serata da 35mila euro: "Bella offerta ma ringraziamo e andiamo avanti" la riposta di Rosy. Una sfortunata tripletta rossa spacchetta 50mila, 75mila e 200mila euro, mettendo la partita in favore del Dottore, che torna a far squillare il telefono per proporre il primo cambio pacco della serata: "Rosy accetta il cambio e lascia il 12 per il 13" commenta De Martino. La dea bendata sembra essersi dimenticata di Rosy questa stasera, infatti, dopo due blu da 5 e zero euro che illudono, la personal trainer pesca anche i 300mila euro, eliminando del tutto il podio dei premi più alti in palio ad Affari tuoi. Dai piani alti arriva un nuovo assegno da 8mila euro, cifra che non accontenta minimamente i coniugi, che proseguono trovando anche i 30mila euro, cifra più alta rimasta in gioco. "Noi ormai puntiamo al pacco nero e speriamo sia carico" dice il conduttore napoletano mentre ascolta la nuova mossa del Dottore, il quale torna a proporre un cambio pacco: "Accetto il cambio ancora" replica Rosy lasciando il 13 per il 16. "Rosy ascolta sempre Luca eh, da quanti anni siete sposati?" chiede De Martino tra le risate del pubblico, sottolineando come la concorrente non ascolti mai i consigli del marito. "Siamo sposati da 9 anni" risponde Rosy, sbagliando per l’emozione e si corregge immediatamente spiegando che le nozze sono avvenute soltanto due anni fa. La partita entra nel momento più caldo con 200 euro da una parte e l’incognita del pacco nero dall’altra: "L’ultima offerta del Dottore è da 22mila euro" incalza il conduttore mettendo in crisi Rosy sulla scelta. Proprio nell’ultima decisione, Rosy decide di ascoltare il marito e accetta i 22mila euro offerti dal Dottore. Subito dopo De Martino apre il pacco della concorrente che nasconde proprio il pacco nero da 20mila euro. Un respiro di sollievo per marito e moglie, che tornano a casa con 24mila euro totali e senza nessun rammarico e riescono a vincere inaspettatamente in una partita molto sfortunata. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

