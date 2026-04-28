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Affari tuoi, De Martino gela Herbert Ballerina: "Sei impresentabile". Poi il complimento a Martina Miliddi

Nella nuova puntata del 28 aprile giocano le tre gemelle Laura, Federica e Michela, che tornano a casa con 45mila euro. De Martino stuzzica Herbert e fa i complimenti a Martina

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Nuovo emozionante appuntamento con Affari tuoi, che nella puntata del 28 aprile mette a centro studio le tre sorelle gemelle Laura, Michela e Federica da San Vito Lo Capo per la Sicilia. Scopriamo tutto quello che è successo nella nuova puntata, in onda come sempre su Rai 1.

Affari tuoi, puntata del 28 aprile 2026: cosa è successo

"Questi sono i concorrenti che io mi merito" apre Stefano De Martino presentando il nuovo pacchista della Basilicata, che improvvisa l’imitazione di un cinghiale. "Sei impresentabile rispetto a lui" continua il conduttore prendendo in giro Herbert Ballerina. Il comico replica con l’invenzione della serata, ovvero la cia-blatta. Tra i primi sei tiri delle gemelle vanno in fumo solo i 100mila euro tra i rossi e il Dottore comincia con la prima offerta da 30mila euro, che viene tritata senza troppi ripensamenti. Martina Miliddi arriva presto in questa serata e delizia il pubblico con il solito stacchetto. "Ma sei tutta glitterata, che hai fatto?" scherza De Martino con Sara, pacchista della campania che indossa una giacca luccicosa e che svela un pacco nero pesante da 75mila euro. Le sorelle decidono di cambiare pacco e tutte e tre vanno a prendersi il numero 3. Purtroppo anche i 50mila euro e i 200mila euro vanno in fumo mentre il Dottore torna alla carica con le carte, dalle quali le gemelle pescano il cambio, rapidamente rifiutato.

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Affari tuoi, la vincita amara delle tre gemelle siciliane

Dopo il pacco da zero euro si balla come di consueto e De Martino non perde l’occasione per mandare una frecciatina ad Herbert e complimentarsi con Martina Miliddi: "Incredibile come quel cappello stia male a te e stia benissimo a Martina". Dai piani alti tornano i 30mila euro, troppo pochi per far terminare la partita delle sorelle, che rifiutano e poco dopo vanno a pescare i 300mila euro, premio più importante del quiz dei pacchi. Le concorrenti decidono di cambiare nuovamente pacco e lasciano il 3 per continuare con il 17: "Colpa della mamma, ci ha detto il 17 anche se non volevamo numeri da nessuno". L’offerta da 17mila euro fa vacillare le sorelle, che dopo tante riflessioni decidono di proseguire per puntare a qualcosa di più importante. La partita entra nel vivo con due pacchi rossi, ovvero 20mila euro da un lato e 75mila euro dall’altro, che fanno invocare a tutto lo studio "Soldi sicuri". L’ultima offerta della serata, pecsdata dalla carte, è da 47mila euro. "Il 17 per noi è importante perché è la data di nascita della nonna". Dopo averci pensato a lungo, le sorelle decidono di accettare la cifra ma poco dopo scoprono di aver avuto i 75mila euro nel pacco 17, consigliato dalla mamma. Rammarico finale e beffa del Dottore.

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