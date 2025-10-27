Affari Tuoi, pubblico contro De Martino: “Che delusione”. La partita (infinita) di Anas scatena le polemiche Tra esitazioni e un finale “tirato”, la puntata di lunedì 27 ottobre di Affari Tuoi con Stefano De Martino e il concorrente Anas scatena le critiche sui social.

La puntata di Affari Tuoi andata in onda lunedì 27 ottobre ha fatto discutere il pubblico. Nonostante l’ironia di Stefano De Martino e i soliti momenti leggeri che caratterizzano il game show di Rai 1, la serata è stata segnata da un ritmo altalenante e da un finale piuttosto tirato che ha fatto parlare molto sui social.

Protagonista della puntata è stato Anas, un giovane vetraio di Santa Maria degli Angeli, accompagnato dalla compagna Giulia, studentessa di Filosofia. I due si sono trovati ad affrontare una partita complicata, tra grandi somme eliminate troppo presto, cambi di pacchi e qualche momento di incertezza.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 27 ottobre

La partita di Anas è iniziata con un colpo durissimo: al primo tiro elimina i 300mila euro, facendo subito calare il gelo in studio. "Perfettooo!", ironizza Herbert Ballerina, ospite fisso del programma. Ma il concorrente non si perde d’animo e prosegue tra alti e bassi: apre pacchi da 500 euro, 10mila, 50mila e 20mila euro.

La prima offerta del Dottore arriva presto: 20mila euro. Anas, sorridendo, la rifiuta con decisione: "Vogliamo provare il brivido di tritare almeno un assegno". Subito dopo, però, la fortuna continua a voltargli le spalle: vengono eliminati anche i 100mila e i 75mila euro, e il tabellone si fa sempre più blu. "Incredibile", commenta Anas, mentre De Martino scherza per sdrammatizzare: "Vi assicuro che ci sono i pacchi blu".

Nel mezzo della partita c’è spazio anche per un siparietto comico tra De Martino ed Herbert Ballerina: il conduttore, durante un rituale scaramantico, finge di "benedire" l’amico con una goccia di saliva, suscitando l’ilarità del pubblico. "È il mantra!", ride De Martino, e Ballerina ribatte: "Altro che mantra, questa è saliva!".

Anas, intanto, decide di cambiare il proprio pacco: scambia il numero 15 con il 2, confidando nella sua intuizione. La mossa si rivela fortunata, perché nel pacco iniziale c’erano soltanto 50 euro. Poco dopo, però, si verifica anche un piccolo incidente tecnico: si rompe lo spago di un pacco mentre una pacchista del Trentino lo apre. "Si è rotto pure il pacco, ma che partita è? Stiamo cadendo a pezzi", esclama il conduttore tra le risate.

La tensione cresce quando restano in gioco solo due rossi: 200mila e 15mila euro, insieme al temuto pacco nero. Anas, visibilmente teso, ribadisce: "Nella vita ho imparato che non si molla mai". Il Dottore gli offre 10mila euro, ma il concorrente rifiuta, deciso a proseguire. A quel punto, quando viene aperto il pacco numero 5, arriva il colpo di scena: dentro ci sono proprio i 200mila euro, il premio massimo rimasto.

Il finale "tirato" di Anas e il pacco nero

Dopo la perdita del pacco da 200mila euro, la partita di Anas si avvia verso la conclusione, ma con tempi piuttosto dilatati. Sul tabellone restano il pacco nero e il pacco da zero euro, e il concorrente entra in una lunga riflessione con la compagna Giulia. Il Dottore propone 25mila euro: una cifra importante considerando la situazione, ma Anas prende tempo, confrontandosi con Giulia e persino con il pubblico e i pacchisti. Dopo alcuni minuti di incertezza, la coppia decide di accettare l’offerta. Scelta giusta: nel pacco c’erano soltanto 15mila euro.

Un finale tutto sommato positivo, ma che si è protratto fino alle 21.41, esattamente come la sera precedente. Un orario che ha fatto discutere, anche alla luce delle indiscrezioni secondo cui la Rai avrebbe dovuto accorciare la durata del programma per far iniziare prima la prima serata. In realtà, però, la novità fltrata dalla Rai riguarderà le puntate che si registreranno nei prossimi giorni.

Reazioni social: "Spicciatevi che noia!"

Sui social, la puntata del 27 ottobre di Affari Tuoi è stata travolta dalle critiche degli spettatori, molti dei quali hanno commentato in diretta lamentando la lentezza del finale e l’eccessiva indecisione del concorrente. Tra i messaggi più graffianti su X (ex Twitter) si leggono: "Mamma mia Stefano e il dottore na vera delusione #affarituoi", "Spicciatevi che noia, dei concorrenti non ne parliamo: quanto so lunghi!", "Ma non doveva durare meno stasera? Sono le 21:35!", "DAI ANAS, tagliamo corto. Accetta e facci vedere Blanca! ", "Spicciatevi che la gente va a letto, domani si lavora!".

