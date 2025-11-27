Affari tuoi, Ballerina choc: “Non sa fare il suo lavoro”, De Martino ammutolito e rimpiazzato La puntata del 27 novembre si chiude con un sapore amaro per Gemma che accetta 20mila e poteva vincerne 50mila

Nella nuova puntata di Affari tuoi di giovedì 27 novembre 2025 Stefano De Martino apre le danze con l’entusiasmo divenuto marchio di fabbrica del presentatore partenopeo e, appoggiato dal calore del pubblico in studio, dà il benvenuto a Gemma concorrente della serata che viene dalla provincia di Cosenza, in Calabria e nella vita fa la parrucchiera, proprio come tutta la sua famiglia. Ad accompagnare e supportare nelle scelte della pacchista odierno è presente Margherita, sorella maggiore della concorrente. Scopriamo insieme cosa è successo nel corso della puntata del quiz show in onda tutte le sere su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 27 novembre 2025: cosa è successo

La partita comincia: "Stasera giochiamo con Jessica Rabbit" dice De Martino rompendo il ghiaccio e affibbiando il simpatico soprannome a Gemma che con i suoi capelli rosso fuoco ricorda proprio la celebre protagonista del cartone animato. "Voglio cominciare con un numero che non mi piace e toglierlo di mezzo" dice Gemma e scegliendo il pacco numero 20 elimina il premio da 1 euro. Un inizio decisamente positivo, almeno cosi sembra perché poco dopo due chiamate sfortunate fanno uscire prima 10mila e poi soprattutto i 75 e 200 mila. Arriva anche Gennarino a riportare positività nello studio e Gemma sembra comunque determinata e rifiuta la prima offerta del Dottore di 27mila euro.

Affari tuoi, De Martino lascia la conduzione ad Herbert Ballerina

"Le due sorelle contro il Dottore" con questa frase Herbert Ballerina esordisce alla conduzione dello show dopo che Stefano De Martino lo chiama in causa e si accomoda tra gli altri pacchisti. "Mai le mani in tasca" il rimprovero del vero conduttore a Herbert, il quale si muove incerto nello studio. E poi ancora: "Ma fai un riepilogo, fai qualcosa" continua De Martino tra le risate del pubblico. Il simpatico siparietto si conclude quando il Dottore decide di richiamare all’ordine Herbert e rimette a posto i ruoli iniziali. Il celebre comico non ci sta e prima di tornare alla sua postazione replica: " Non sa fare il suo lavoro" riferito al Dottore scatenando sorrisi e applausi. Il mattatore napoletano torna in postazione e presenta la seconda offerta a Gemma che vale 30mila euro. "Io ho tanti progetti, un mutuo da estinguere e con questi soldi non riuscirei, poi voglio fare un bel regalo a mamma, quindi rifiuto e vado avanti" con queste parole le due sorelle calabresi decidono di proseguire.

Poco dopo viene eliminato anche il pacco da 300mila e da 100mila.

La concorrente rimane positiva nonostante a fare gola restino solo i pacchi rossi dal valore 15,30 e 50mila e il contenuto segreto del pacco nero. "La partita si complica" incalza De Martino e alza la cornetta per ascoltare l’offerta del Dottore che propone 9mila euro. Con un grazie Gemma rifiuta e Margherita si occupa di tritare anche l’ultimo assegno. Poche scelte dopo la Jessica Rabbit calabrese si ritrova a giocare con tre pacchi rimasti; da una parte uno blu da 20 euro, dall’altra il rosso da 50mila e la solita incognita del pacco nero.

"Questa ultima mano me la voglio giocare con le carte e ti propongo un cambio" dice Stefano riportando la strategia del Dottore. Gemma non vuole proprio cedere e decide di tenere il pacco numero 1 con il quale ha iniziato e con una chiamata fortunata elimina il pacco nera che nascondeva solo 500 euro. La partita entra nella fase finale e tutti in studio attendono la mossa del Dottore che non si fa attendere e fa squillare la celebre cornetta rossa chiedendo una richiesta d’offerta alla concorrente che decide con la sorella di domandare 35mila euro L’offerta del Dottore arriva ma ammonta a 20mila euro e la pacchista si trova davanti alla scelta di accontentarsi o rischiare il tutto per tutto per inseguire il premio da 50mila. Con un pizzico di commozione e dopo aver ringraziato tutti i componenti della redazione per i bei momenti trascorsi in questa avventura televisiva, Gemma decide di rispettare il valore economico e si accontenta dei 20mila offerti in accordo con la sorella.

Prima di salutare Stefano decide di svelare il valore del pacco numero 1 e questa mossa chiude con amarezza perché sin dall’inizio Gemma aveva in mano il valore di 50mila. "Non fa niente, va bene cosi" conclude Gemma con un sorriso smagliante.

