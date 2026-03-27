Affari tuoi, la gaffe fa piangere (dal ridere) De Martino: "Questa me la tatuo". Poi lacrime e maxi vincita Nella nuova puntata del 27 marzo gioca l'esuberante Domenico, che torna a casa con 100mila euro. De Martino si diverte come mai successo

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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A seguito dello stop a causa della partita della nazionale italiana di calcio impegnata nei playoff mondiali, Affari tuoi torna con una nuova puntata in onda nella serata del 27 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Domenico, detto bimbo cattivo, imprenditore agricolo dal Molise e suo papà Fernando. Scopriamo tutto quello che è successo in una delle partite più divertenti del quiz dei pacchi.

Affari tuoi, puntata del 27 marzo 2026: cosa è successo

Divenuto uno dei personaggi più simpatici del quiz show dei pacchi, bimbo cattivo inizia a divertire con il suo modo verace di interagire con De Martino e nei primi sei tiri brucia solo i 200mila euro. "Domenico è un tipo interessante, dal dramma alla commedia" commenta De Martino al telefono con il Dottore dopo il racconto del concorrente, che si emoziona in lacrime parlando del suo passato e di alcuni momenti difficili: "Quando mamma e papà si sono lasciati ho deciso di vivere da solo e non è stato facile". Il Dottore offre 38mila euro e Domenico rifiuta confessando un suo sogno: "Vorrei riconciliare i ragazzi di oggi con la natura e vorrei fare ridere la gente". Papà e figlio parlano in dialetto e De Martino incalza: "Mi rendo conto che per qualcuno è difficile capire ma ci sono anche le immagini eh". Papà Fernando è scatenato e invece di pronunciare il celebre detto in latino "Ad maiora", dice "Andiamo a Maiorca" provocando le risate del pubblico e di De Martino, che quasi piange dal ridere e rivela: "Avevo promsesso che non avrei più fatto tatuaggi ma questo me lo tatuo". Con una serie di pacchi blu, consigliati dal papà, Domenico conserva un tabellone buono con tanti pacchi rossi e il Dottore torna con l’assegno da 38mila euro, nuovamente rigettato.

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Affari tuoi, la super vincita di Domenico

La divertente partita continua e arriva anche il momento di Martina Miliddi, che dopo l’esibizione si guadagna una rosa da Domenico, che ballando gliela porge mentre De Martino commenta: "Bravo bimbo cattivo". I 38mila euro tornano dai piani alti ma la coppia non accetta e subito dopo pesca i 100mila euro. "Meglio dei 300mila" commenta Herbert Ballerina incitando il corregionale. "Se andate a Maiorca io vengo con voi" promette De Martino dopo l’ennesima battuta dei concorrenti, che continuano ad alternare risate e lacrime: "Devo chiedere scusa a mamma e papà" confessa Domenico commuovendosi mentre torna su alcuni argomenti difficili del passato. "Tu potresti motivare la tua presenza qua" scherza De Martino parlando con Herbert e chiedendogli di tradurre le incomprensibile parole in dialetto molisano dei concorrenti. L’assegno da 50mila euro mette in crisi Domenico, che nonostante tutto trita l’assegno e prosegue. Dopo aver trovato i 75mila euro, Domenico resta con due soli pacchi; 300mila euro da un lato e 100 euro dall’altro, in un finale tutto da vivere. Commosso e con le lacrime agli occhi, Domenico decide di accettare i 100mila euro, ultima offerta del Dottore, chiudendo una partita divertentissima e chiusa con il lieto fine: "Grazie per aver creduto in me" dice il concorrente.

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