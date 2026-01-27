Affari tuoi, che fine ha fatto Martina? De Martino la ignora e poi da la notizia: “Centralini intasati” Partita sfortunata quella del 27 gennaio con Francesco e mamma Roberta, che vanno tornano a casa a mani vuote. De Martino

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Altro concorrente, altra puntata emozionante di Affari tuoi in onda su Rai 1. Nella puntata del 27 gennaio, il Dottore se la vede con Francesco, consulente sulla sicurezza da Trieste, per il Friuli-Venezia Giulia. Mamma Roberta è accanto al protagonista per aiutarlo nella scelta dei pacchi. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 27 gennaio: cosa è successo

Come ormai di consueto, l’apertura è tutta per Herbert Ballerina, che presenta l’invenzione della serata, ovvero il "lontalcol", una cannuccia enorme che permette di bere alcolici pur stando lontani dal bicchiere. "I medici dicono che bisogna stare lontani dall’alcol per stare bene" incalza il comico. Francesco inizia con i primi sei tiri e si assicura il jackpot di 2mila euro grazie a Gennarino. Unica nota dolente di un inizio positivo è il pacco rosso da 200mila euro. Il Dottore inizia la partita con la proposta di cambio, che viene rifiutata da Francesco, legato al numero 10 del pacco pescato all’inizio. Anche i 75mila euro vanno in fumo e mamma e figlio si trovano tra le mani la prima offerta della serata da 35mila euro, cifra rifiutata senza troppi indugi. Nonostante fosse convinto di avere i 100mila euro nel suo pacco, Francesco deve ricredersi, infatti, con una chiamata sfortunata trova proprio il terzo premio più alto in palio. A seguito del pacco da zero euro si balla e Herbert sfoggia un look sfavillante con una giacca argento: "Abbiamo i centralini intasati, tutti vogliono comprare i tuoi abiti" commenta De Martino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, il finale con Francesco e mamma Roberta

Il Dottore torna alla carica con 24mila euro: "Bella offerta, però andiamo avanti" replicano Francesco e Roberta. Il concorrente decide di cedere il pacco 10 e continuare con il numero 11. La partita entra nel vivo e, purtroppo per Francesco, resta un unico pacco rosso in gioco, quello da 300mila euro. "Un tiro ora vale 15mila euro, siamo scesi" riporta De Martino. L’assegno viene tritato come quelli precedenti e ora il concorrente deve sperare di non trovare il pacco rosso, che lo spedirebbe dritto al gioco delle regioni. Nemmeno il tempo di dirlo e proprio i 300mila vengono trovati, con De Martino che sottolinea: "Come sei messo a geografia?" sdrammatizzando il momento. Si va alla scelta delle regioni, ultima spiaggia nel quale Francesco può portare a casa 50mila o 100mila euro. Mamma e figlio puntano tutto su Veneto ed Emilia-Romagna. Purtroppo nemmeno le regioni portano bene e Francesco torna a casa con i soli 2mila euro di Gennarino. Curioso e strano che Martina Miliddi non si sia vista per tutto il corso della puntata, nemmeno sul finale a giochi fatti, quando sarebbe potuta entrare anche solo per dei saluti.

Potrebbe interessarti anche