Affari tuoi, gaffe imperdonabile: De Martino scambiato per Enrico Papi: "La indovino con una.." Poi la vincita inattesa Tante emozioni nella puntata del 27 dicembre. Mattia e la compagna Silvia tornano a casa con 50mila euro in un finale inaspettato.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuovo imperdibile appuntamento con Affari tuoi, in onda sabato 27 dicembre su Rai 1. Alla conduzione, come sempre, Stefano De Martino, mattatore ormai esperto a tenere le fila del popolare quiz show. Il concorrente odierno è Mattia, organizzatore di eventi per bambini, da Bologna. Accanto a lui a centro studio c’è la compagna Silvia, cardiologa nella vita. Scopriamo cosa è successo alla coppia che inizia con il pacco numero 16.

Affari tuoi, puntata 27 dicembre: cosa è successo

"Ci siamo conosciuti al parco, lui stava correndo e poi la sera siamo usciti, dopo che si è fatto la doccia" risponde Silvia a De Martino, curioso su come la coppia si sia conosciuta. Herbert Ballerina non si scappare l’occasione: "Stefano sono libero pure io stasera, però fatti la doccia prima" risate e applausi da subito. La partita di Mattia inizia a suon di pacchi rossi, infatti, nei primi sei tiri trova 30mila, 75mila, 100mila e 200mila euro, ponendo la partita su binari negativi. Il Dottore comincia a giocare: "Voglio fare venire il batticuore alla cardiologa, per sei tiri offro 14mila euro" riporta De Martino alla coppia, che rifiuta e confida di trovare i tanti blu rimasti. Finalmente qualche blu arriva risollevando l’umore della coppia e dopo quello da zero euro, tutti i telespettatori possono godersi uno speciale balletto di Ballerina insieme a Lupo e Thanat. "Che schifo" commenta Herbert prima di esibirsi. Il Dottore torna a far squillare il telefono rosso per la seconda offerta: "Ora un tiro vale 20mila euro". "Rifiutiamo l’offerta, abbiamo un mutuo da pagare e ci serve una cifra importante" replica Mattia, mentre Silvia trita l’assegno. La partita, lentamente, sembra raddrizzarsi e il Dottore richiama: "Mattia quanto vorresti di offerta?" chiede il conduttore e il concorrente spiazza tutti con una risposta inaspettata: "La indovino con una, 32mila euro" imitando le risposte dei concorrenti quando partecipano al quiz Sarabanda in onda su Italia 1, condotto storicamente da Enrico Papi. Dai piani alti arriva l’ennesimo assegno da 30mila euro, nuovamente rimandata al mittente. Dopo aver trovato i 300mila euro, ma anche gli altri blu rimanenti, Mattia e Silvia arrivano a giocarsi il tutto per tutto con due cifre, da una parte 15mila e dall’altra i 30mila. "Ascoltiamo mia sorella Margherita e andiamo avanti con il pacco 16" replica Mattia alla richiesta di cambio dal Dottore. Le sensazioni della coppia bolognese, unite alla determinazione, portano bene e poco dopo scoprono di avere il pacco con 50mila euro tra gli applausi di tutto lo studio. Una buona cifra con cui tornare a casa per continuare i tanti progetti insieme. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche