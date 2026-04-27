Affari tuoi, De Martino punge Mediaset: prima provoca Gerry Scotti ("Mi tatuo la ruota"), poi imita Maria De Filippi Nella nuova puntata del 27 aprile gioca Diego, in una partita sfortutnata salvata all'ultimo minuto con 50mila euro. De Martino si diverte a prendere in giro Gerry Scotti e Maria De Filippi

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Divertimento assicurato anche nella nuova puntata di Affari tuoi in onda il 27 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Diego, addetto al controllo qualità e sua moglie Miriam. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 27 aprile 2026: cosa è successo

Dopo aver anticipato la grande novità della serata, ovvero la nuova coreografia legata al pacco da zero euro, De Martino apre con una promessa inaspettata: "Se vinci i 300mila euro, mi faccio tatuare la scritta Affari tuoi" dichiara De Martino al concorrente, appassionato (e pieno) di tatuaggi e subito dopo ne approfitta per mandare una frecciatina a Gerry Scotti: "Se vince meno però ci facciamo il tatuaggio della Ruota della Fortuna". Con i primi sei tiri Diego brucia soltanto i 75mila euro tra i rossi importanti e si trova davanti la prima proposta del Dottore: "Diego è in forma, ci siamo scommessi un tatuaggio, lo vuole anche lei?" scherza il conduttore al telefono mentre compila il primo assegno da 35mila euro, che viene tritato dalla coppia. "Eccolo là" commenta Herbert Ballerina dopo l’uscita del pacco da 100mila euro, che subito dopo fa il paio con quello da 200mila euro. "Sono lusingato dottore, grazie" provoca Diego dopo aver ricevuto l’assegno da 21mila euro, velocemente tritato. "Dai Miriam, trova lo zero così si balla" incita De Martino, che subito dopo dichiara persa la scommessa iniziale: "Sarà contenta mia mamma", preludio dell’uscita del pacco rosso da 300mila euro.

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Affari tuoi, la vincita di Diego e Miriam (all’ultimo minuto)

La partita prende una brutta piega e con soltanto i 50mila euro ancora intatti nel tabellone dei rossi, Diego accetta il cambio pacco prendendo il 3 e cedendo il 7. Quest’ultimo viene aperto e mostra 1 euro, confermando la mossa azzeccata dal concorrente. "Stefano, da quando hai toccato Sara, lei ha tutti pacchi alti" sherza Herbert prendendo in giro la pacchista campana, mentre De Martino ci tiene a sottolineare qualcosa: "Abbracciata, non toccata, le parole sono importanti". Arriva il momento di Martina Miliddi mentre non c’è ancora traccia del pacco da zero euro, proprio in questa serata che nasconde la nuova coreografia annunciata da De Martino. "Ci vogliamo godere la lite coniugale?" incalza il conduttore, che subito dopo si scatena imitando Maria De Filippi: "Questa è la storia di una coppia e di un litigio. La storia di Miriam Diego e Silvia". Dalla regia parte la sigla di C’è posta per te per il divertimento di tutti. "Sono sempre più lusingato da queste offerte" continua a provocare Diego davanti l’assegno da 9mila euro, ancor più rapidamente cestinato. La partita entra nel vivo con i due pacchi finali, ovvero i 50mila euro da un lato e lo zero dall’altro, che portano il Dottore a proporre il cambio come ultima mossa. Diego e Miriam non cambiano e scoprono di avere i 50mila euro nel pacco sotto il naso, mossa che salva la partita e da il via alle danze del nuovo ballo dello show sulle note de "La testa gira" di Fred De Palma.

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