Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno venerdì 26 settembre 2025, a sfidare il Dottore è Roberto, concorrente del Friuli Venezia Giulia e cameriere ai piani di professione, che gioca con il pacco numero 12 ed è accompagnato in studio dal fratello Christian: "Siamo quattro fratelli. Tanti anni fa mio padre è andato in un posto più bello e mi ha lasciato questo ragazzo che era in un’età un po’ critica. Ho cercato di insegnargli il rispetto, l’educazione, i valori che ci ha insegnato papà", racconta Roberto. Il concorrente ha due figlie, Mia e Zoe. Poi scopriamo che in mezzo ai pacchisti c’è ancora una volta Herbert Ballerina, e il conduttore gli chiede: "Perché sei rimasto?". La risposta: "Perché ho perso il treno". L’attore comico resta tutta la sera al posto del pacchista del Friuli Venezia Giulia.

Prima di cominciare la partita, come di consueto Thanat porta un oggetto tipico della regione di questa sera: un cialdere che serve principalmente per la polenta. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 settembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 26 settembre 2025: cosa è successo

La partita di Roberto comincia subito nel migliore dei modi, perché col primo tiro elimina il cialdere. Poi se ne vanno 500 euro, 1 euro, 20mila euro. Subito dopo la prima nota stonata: volano via i 200mila euro. E’ qui che il concorrente racconta il significato dell’amuleto che ha portato in studio, un angioletto molto importante perché era del padre: "Quando se n’è andato lo stringeva in mano". Il portafortuna però non funziona molto bene perché ora trova i 200mila euro ed esclama: "Porca miseria…", ma De Martino gli ricorda che è ancora tutto da vedere: "Vabbè, non ci demoralizziamo". Il Dottore propone il cambio e Roberto lo accetta, lasciando il pacco 12 per l’11 dell’Abruzzo: "Se c’è un motivo? Magari lo dico più avanti, comunque ‘sni’" dice il concorrente prima di decidere di non aprire il suo vecchio pacco. E forse fa anche bene, perché nel numero successivo, il 4, c’è Gennarino, finalmente nuovo colpo di fortuna.

Subito dopo tocca alla news entry del Molise aprire il pacco e scopriamo che al suo interno ci sono 50 euro. A questo punto Roberto si prende un paio di minuti per spiegare che i suoi capelli lunghi non sono un vezzo ma una promessa mantenuta: aveva detto a una sua amica che se fosse guarita da una brutta malattia, non si sarebbe più tagliato i capelli e così è stato. Una volta trovati i 15mila euro, il Dottore offre proprio 15mila euro per cominciare. "Con i numeri ho una confidenza un po’ leggera, e questa è un’offerta molto leggera, con tutto il rispetto perché sono comunque tanti soldi. Ringrazio il Dottore e rifiuto" commenta Roberto. La partita prosegue col pacco che aveva pescato all’inizio del gioco e volano via 100 euro: in studio l’entusiasmo alle stelle per il cambio azzeccato (forse). Poi la coppia di fratelli perde i 30mila euro ma la tripletta termina alla grande con l’uscita dal tabellone dei 200 euro.

Nuova batosta per Roberto

Nuova chiamata del Dottore. Questa volta torna indietro e propone il cambio per la regola dell’alternanza che Herbert Ballerina chiama "regola dell’Aldilà", facendo ridere tutti. Il cambio viene rifiutato e Roberto punta sul 14 dell’Emilia Romagna, che contiene 10 euro. Sempre per non fare un tiro, Pasquale Romano alza la posta in gioco a 23mila euro: "In questo momento possiamo ringraziare tantissimo, perché sono numeri importanti, ma noi vogliamo ancora giocare" dice il concorrente. Non manca poi una batosta non da poco, perché escono dalla partita anche i 100mila euro e De Martino commenta: "Questa ha fatto male, l’ho sentita anche io". Ora la proposta del Dottore è il cambio e Roberto dice di essere "combattuto" prima di aggiungere: "Io vado molto a sensazione, rifiuto il cambio!".

E ancora sfortuna: il concorrente trova i 50mila euro e adesso sul tabellone restano i 10mila euro, 75mila euro e il ‘pacco nero’. A questo punto il Dottore se la gioca a carte e Roberto pesca l’offerta, che è di 15mila euro, come la prima proposta economica. "Ha dato tanto nella vita, ora è il momento di raccogliere più di 15mila euro" dichiara il fratello prima di tritare l’assegno. Assegno tritato. Poi arriva il momento più atteso perché eliminano lo 0 e finalmente si balla in studio. "Abbiamo raddrizzato la partita!" dice con entusiasmo il conduttore. La nuova mossa del Dottore è il cambio, ma Roberto non ci sta e lo rifiuta. La corsa verso i 75mila euro finisce prima del previsto, col tiro successivo, e De Martino sottolinea: "Dobbiamo riporre tutte le nostre speranze nel pacco nero".

Il finale amaro di Roberto (in lacrime) con De Martino furioso col Dottore ad Affari Tuoi

Ora Pasquale Romano decide di giocarsela nuovamente a carte ed esce ancora l’offerta, questa volta di 10mila euro, l’unico rosso sul tabellone (a meno che nel pacco nero non ci sia una ghiotta somma). "Io seguo il programma da tantissimo e ho provato infinite volte a ragionare, di capire il Dottore. Io sono tornato a casa di mia madre dopo tanti anni e mi ha riaccolto, lei è una donna di una forza indescrivibile. Guardiamo tutte le sere Affari Tuoi, lei ci azzecca sempre, io un po’ meno" confessa Roberto. Poi si commuove e aggiunge: "Mamma mi ha detto: ‘Sai che ci sei, ci sono io e c’è papà con te’. Questa esperienza è talmente importante ed essere qui a fianco a Stefano è un regalo grandissimo e tutto quello che ho avuto da voi mi permette di dire che rifiuto l’offerta".

A questo punto il concorrente punta al 7 per il dress code della pacchista che ha il pacco chiamato. La ‘proprietaria’ di questo numero, infatti, è vestita di nero. Così facendo, però, va contro il parere di Stefano che afferma: "Io ti ho detto ‘difendimi il pacco nero’ e tu hai chiamato la girl vestita di nero e non quella con l’abito rosso (che potrebbe avere i 10mila euro, ndr)". In effetti la pacchista col vestito nero ha proprio il pacco nero, che tra l’altro contiene 75mila euro: "Poteva essere la nostra salvezza…" commenta De Martino con l’amaro in bocca. Il Dottore propone il cambio e questa volta Roberto si fida e lo accetta, lasciando l’11 per il 16, l’altro pacco ancora in gioco. A fine partita, Roberto e il fratello scoprono di avere nel proprio numero solo 20 euro. Stefano De Martino ci resta male quanto il concorrente tanto da dichiarare "No, non ci credo… Il Dottore è veramente infame... Roberto non trova la fortuna nei suoi pacchi, ma sono sicuro che questo programma te ne porterà tanta".

