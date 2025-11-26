Affari Tuoi, Ronny travolto da emozioni: scoppia a piangere e vince una somma da capogiro. La richiesta inedita del Dottore Nella puntata del 26 novembre, Ronny sorprende tutti con una richiesta inaspettata e poi trionfa contro il Dottore: cosa è successo ad Affari Tuoi

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino, su Rai Uno, mercoledì 26 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Ronny, concorrente della regione Toscana e istruttore di nuoto di professione. Gioca con il pacco numero 5 ed è accompagnato in studio dal padre. Il concorrente ha una moglie di nome Simona, conosciuta proprio grazie al suo lavoro, e due figli. Ecco cosa è successo nella puntata del 26 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 26 novembre 2025: cosa è successo

La partita di Ronny comincia in maniera un po’ altalenante, perché trova sì 0, 100 e 5 euro, ma anche i 300mila e altri due pacchi rossi da 10mila e 20mila euro. Subito dopo il Dottore propone il cambio e il concorrente decide di accettare lasciando il numero 5 per prendere il 3 e poi scoprire che nel pacco pescato all’inizio c’erano soltanto 200 euro.

La tripletta porta via con sé anche il pacco da 75mila euro, trovato dopo che Stefano De Martino ha promosso la nuova fiction su Sandokan, dato che è stato chiamato il pacchista che assomiglia al protagonista della serie originale. In questa occasione Herbert Ballerina commenta: "I soliti raccomandati", quando il conduttore scherza sul fatto che anche il futuro concorrente aveva fatto il provino per la nuova fiction ma poi hanno scelto Can Yaman. Una volta trovato Gennarino, il Dottore offre 25mila euro e Ronny dice: "Sono tanti, ho paura a rifiutare per mia moglie, ma è ancora presto. Rifiuto".

Poi elimina i 30mila euro, 100mila euro e 50 euro. La nuova offerta del Dottore è 20mila euro: "Uno viene qua e ha la possibilità di spaccare e togliersi i debiti. Io sono fortunato ad essere qua, quindi non accetto", dice il concorrente prima di far tritare l’assegno. Subito dopo se ne va un altro pacco blu e il Dottore torna a offrire 25mila euro.

Inaspettatamente, Ronny scoppia a piangere: "Il problema è che io tutte le emozioni le scateno così", e il conduttore lo tranquillizza: "Non è un problema. E’ per tua moglie Simona?". Ronnie spiega: "E’ per tutta la famiglia: se rinuncio potrei far male a tutta la famiglia, ma se lo faccio è per fargli ancora più bene. Questa è un’occasione. La possibilità di fare qualcosa di più per far stare bene la famiglia mi fa stare stretto. Ora diventa ancora più difficile perché ci sono tutti i numeri che mi piacciono, ma mi fido di mio padre. Quindi rifiuto".

Subito dopo se ne vanno i 15mila euro e il Dottore offre ancora 25mila euro, ma Ronnie, seguendo il suggerimento del padre, decide di tritare l’ennesimo assegno. Si passa al tiro successivo che porta con sé 500 euro e la partita, per il Dottore, si complica, mentre in studio si festeggia. Questa volta Pasquale Romano propone il cambio, ma il concorrente non ne vuole sapere: "Il 3 è stato il numero della mia coppia, il numero che ha sognato il mio babbo ed è quello a cui mi sono sempre affidato. C’è un altro numero che da quando sono arrivato ad Affari Tuoi mi appare spesso. Ma ho paura di tradire il mio pacco, quindi magari quello lo lascio per dopo". Poi ci ripensa (in lacrime): "Guarda, voglio fare una cosa pazza. Mia moglie mi ammazza, ma quel numero ce l’ha una pacchista che mi ha regalato un portafortuna…". Alla fine accetta il cambio: lascia il 3 per il 13.

Una volta usciti i 10 euro, torna alla carica il Dottore. La nuova offerta è 35mila euro e Ronny commenta: "Mi vuole morto! Ma mi sento di continuare". Poi la fortuna continua a girare ancora una volta dalla parte del concorrente quando trova anche i 20 euro, perché sul tabellone restano il pacco nero, i 50mila e i 200mila euro. A questo punto il concorrente chiede al Dottore 150mila euro, ma l’offerta è 50mila euro: "Credo di avere un buon pacco e che ci siano soldi anche in quello nero, e se lascio questa offerta perdo una delle tre che ho comunque sul cartellone. Quindi rifiuto". Altro assegno tritato. Poi escono proprio i 50mila che ha rifiutato e De Martino chiede al Dottore: "Come la chiudiamo?".

Nel gran finale quindi restano il pacco nero e i 200mila euro. Il Dottore vuole chiudere la partita con un’offerta da 60mila euro e il concorrente fa una richiesta inaspettata, ovvero quella di sapere il valore degli ultimi 3 pacchi neri usciti ad Affari Tuoi. Poi dice: "Sono tanti soldi e me li vorrei prendere, però rinunciare ai 200mila euro e ad un pacco nero che potrebbe averne altrettanti. Forse rifiutare sarebbe una scelta egoista, però ho avuto delle sensazioni, le ho seguite e mi hanno portato fino a qui. Voglio credere in me: rischio fino in fondo e rifiuto l’offerta". Herbert Ballerina commenta: "Bravo, così si fa!".

Alla fine, succede un’altra cosa mai accaduta prima, perché il Dottore chiede a De Martino di domandare al notaio quale sia il valore del pacco nero di questa sera. Allora il conduttore si avvicina a lui, che rivela trattarsi di un pacco rosso ma basso. Ma, per fortuna, Ronny vince 200mila euro ed è subito festa in studio, con Stefano De Martino che lo abbraccia urlando "E andiamo Ronny!". Nel pacco nero c’erano 15mila euro.

