Affari tuoi, De Martino si allena per Sanremo e fa cantare i concorrenti. Poi Sara vince beffata dal Dottore Puntata canterina quella in onda il 26 gennaio con protagonista Sara e papà Sandro, componenti di una tribute band degli 883. I due cantano e tornano a casa con 60mila euro. De Martino fa le prove per Sanremo

Nuovo emozionante appuntamento con Affari tuoi, in onda lunedì 26 gennaio su Rai 1. A sfidare il Dottore c’è Sara, impiegata e modella da Macomer, nella provincia di Nuoro in Sardegna. A supportarla nella scelta dei pacchi è presente papà Sandro, direttore commerciale. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 26 gennaio: cosa è successo

"Loro fanno parte di una tribute band degli 883" dice De Martino, svelando la passione per la musica di Sara e suo papà. Herbert Ballerina presenta il "docciatel", invenzione della serata tra i pacchi blu, mentre la concorrente comincia con i primi sei tiri. Papà e figlia non partono bene, infatti, pescano subito due rossi pesanti da 100mila e 200mila e il Dottore entra in gioco: "Per cominciare ci sono 25mila euro". Mentre la concorrente ragiona sul da farsi, De Martino scherza indossando l’orecchino perso dalla concorrente: "Voglio condurre così con l’orecchino di perle". Sara rifiuta l’assegno e, dopo tre tiri indolore, rifiuta anche la seconda offerta da 30mila euro. Papà Sandro decide di esorcizzare il momento intonando "Gli anni" di Max Pezzali, accompagnato da tutto lo studio. Il mantra porta bene e Sara trova due pacchi blu, così Sandro canta anche "Con un deca" degli 883, mentre De Martino dimostra di essere a suo agio tra i brani musicali, proprio come sostengono le voci che lo vedono come futuro conduttore del Festival di Sanremo per l’edizione 2027, al posto di Carlo Conti.

Affari tuoi, la vincita finale di Sara e la trappola del Dottore

Sara prosegue determinata rifiutando di cambiare il pacco 8 pescato all’inizio e trita tutte gli assegni proposti dai piani alti, anche quando il Dottore decide di proporgli un’offerta da 40mila euro, cifra che la mette in crisi, ma che non la convince a lasciare la partita. La partita entra nel vivo e Sara si ritrova a giocare con un solo blu da 20 euro e due rossi da 15mila e 300mila. Proprio la presenza del premio più alto in palio risvegliano il Dottore che passa all’attacco con una maxi offerta da 60mila euro. Dopo aver ringraziato tutte le persone che fanno parte della redazione di Affari tuoi e aver salutato la famiglia a casa, Sara decide di accettare la cifra e torna a casa con una cifra importante, oltre che un’esperienza divertente. Il rammarico finale arriva, infatti, nel pacco 8 difeso dall’inizio mostra proprio i 300mila euro. Finale amaro per Sara che sarebbe potuta tornare a casa con quasi 240mila euro in più. Mossa perfetta del Dottore, che salva ancora una volta la cassa.

