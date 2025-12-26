Trova nel Magazine
Affari tuoi, la Rai non basta a De Martino: "Vado a fare le pizze". La partita disastrosa di Fausto finisce malissimo

Nella puntata del 26 dicembre Fausto e la sorella Maggie tornano a casa con i soli 5mila euro del Jackpot di Gennarino a seguito di una partita disastrosa. De Martino fantastica su un nuovo lavoro

Redazione

Tutto pronto per la nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda il 26 dicembre su Rai 1. Nella serata di Santo Stefano c’è Fausto, pizzaiolo dalla provincia di Chieti in Abbruzzo pronto a sfidare il Dottore per puntare dritto ai 300mila euro. Stefano De Martino accoglie in studio anche Maggie, sorella e collega del concorrente presso la pizzeria di famiglia. Scopriamo cosa è successo al protagonista di oggi che inizia con il pacco numero 7.

Affari tuoi, puntata 26 dicembre: cosa è successo

"Se trovate Gennarino nei primi sei tiri, questa sera il Jackpot è di 5mila euro" dice De Martino dando il via alla partita di Fausto. Proprio il simpatico cagnolino viene trovato al secondo tiro e assicura il premio di 5mila euro al concorrente, riportando la gioia in studio subito dopo i 200mila euro andati in fumo. La gara di Fausto e Maggie sembra sfortunata, infatti, subito dopo vengono spacchettati altri tre rossi da 300mila, 10mila 20mila. Il Dottore inizia la sua partita proponendo un cambio pacco che Fausto accetta senza troppi ripensamenti, lasciando il pacco 7 per proseguire con il 3. Anche i 50mila euro vanno in fumo e il telefono rosso torna a squillare: "I pizzaioli vanno premiati, passiamo all’offerta di 14mila euro" dice De Martino riportando le parole del Dottore ma Fausto decide di far tritare l’assegno alla sorella. La dea bendata non sembra dalla parte dei due pizzaioli abruzzesi, infatti, anche i 75mila euro vengono trovati mentre il Dottore provoca: "A geografia come siete messi?" alludendo all’andazzo della partita che sembra andare verso il gioco delle regioni. "Un tiro adesso vale di nuovo 14mila euro" comunica il conduttore napoletano: "Ringraziamo, rifiutiamo e andiamo avanti" decide la coppia, che poco dopo rifiuta anche le proposte di cambio e insiste con il pacco numero 3. Subito dopo aver trovato anche i 100mila euro, Fausto si ritrova tra le mani un assegno da 5mila euro che scatena le risate della sorella Maggie, che poi si scusa "Scusate ma non ho resistito". I due fratelli rifiutano e trovano i 5 euro ma soprattutto i 30mila, ultimo premio rosso rimasto in gioco. Questo significa che si passa direttamente al gioco delle regioni: "Dopo tutto sto disastro prova a indovinare la regione adesso" incalza De Martino mentre Fausto e Maggie puntano tutto su Sardegna ed Emilia-Romagna rispettivamente per 100mila e 50mila euro. Il conduttore continua scatenato: "Se dopo sta partita disastrosa vinci alle regioni, io lascio e vengo a fare le pizze al tuo ristorante". Purtroppo anche le regioni fortunate non riservano nessun premio a Fausto, che torna a casa insieme alla sorella a mani vuote ma con gli applausi di tutto il pubblico, divertiti da una partita leggera e divertente.

