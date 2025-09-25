Affari Tuoi, Pasqualone fa una gaffe clamorosa con De Martino: "L'accendiamo?". E parte la sigla di Gerry Scotti Nella puntata del 25 settembre, il finale della partita lascia un po' l'amaro in bocca tra gaffe e mancanza di coraggio: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno giovedì 25 settembre 2025, a sfidare il Dottore è Pasquale detto ‘Pasqualone’, concorrente del Molise e tecnico di ascensori, che gioca con il pacco numero 17 ed è accompagnato in studio dalla moglie Maria Rosaria. La donna racconta come si sono incontrati: "Ci siamo conosciuti nel palazzo dove abito io, lui era venuto ad aggiustare un’ascensore…". Il conduttore scherza: "Ho capito come è nato il guasto dell’ascensore…. eravate dentro e vi siete agitato un po’".

Prima di cominciare la partita, come di consueto Thanat porta un oggetto tipico della regione di questa sera, ovvero la zampogna. Poi una sorpresa, perché in mezzo ai pacchisti c’è Herbert Ballerina, anche lui di Campobasso. "Solo per te l’ho invitato", commenta De Martino prima di sentire il comico chiedere: "Ma il pacco mio dov’è?". Il conduttore conclude il siparietto rispondendo che non c’è. Ecco cosa è successo nella puntata del 25 settembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 25 settembre 2025: cosa è successo

La partita di Pasqualone comincia con un grande colpo di fortuna, perché col primo tiro elimina 1 euro. A seguire trova i pacchi di Gennarino e quello da 100 euro, ma non manca anche una prima batosta inaspettata: i 300mila svaniscono con la chiamata successiva e a questo punto De Martino fa togliere la giacca al concorrente perché "fa troppo caldo, e poi sono usciti i 300 e quindi te la devi togliere". A questo punto il veggente (il pacchista del Lazio) viene chiamato in causa: "Ho visto una nave che attraccava in porto alla banchina numero 20 alle ore 20", e il concorrente, non capendo le parole, lo interrompe: "Parla in stampatello!". In studio parte una fragorosa risata che vede molto coinvolto anche il conduttore.

Poi Pasqualone decide di dare retta al suggerimento del veggente, tenendosi buono il numero 20: "Apriamo il pacco numero 6", che è proprio quello del pacchista del Lazio. Non c’è lo 0, ma gli va comunque bene: trova la zampogna! Una volta usciti i 30mila euro, arriva la chiamata del Dottore, che offre ben 30mila euro: "Qua c’è poco da pensare" commenta Pasqualone che poi aggiunge: "30mila euro comunque sono soldi", e aggiunge: "Ne approfitto per salutare mia suocera Pasqualina…". Ovviamente qui scoppia la risata in studio ricordando il nome del concorrente.

Assegno tritato e si passa alla nuova tripletta che porta via con sé i 15mila euro, 500 euro e i 200mila euro, una brutta botta per Pasqualone che spera nel pacco nero ci siano i 300mila perché "non è mai uscita lì come cifra". Il Dottore offre 17mila euro per non fare ben 5 tiri: "Bella cifra, ma i pacchi sono ancora là, quindi tritiamo". Queste le parole del concorrente prima di dire "ne approfitto per…", ma viene interrotto da De Martino che, divertito, chiede: "Ad ogni offerta i saluti?".

Il giocatore vuole salutare i colleghi, ma il conduttore coglie l’occasione svelare un particolare legato alla sua famiglia: "Dovete sapere che Pasqualone e Maria Rosaria hanno adottato due figli". Il concorrente, commosso, racconta: "Ora mi sono emozionato. Ci siamo sposati, mio nonno aveva 9 figli. Tra questi ultimi due li avevano adottati. Quando lei venne a casa mia, le feci vedere tutta la famiglia Pasqualone. Ci sposammo e decidemmo di adottare anche noi. A noi non sono arrivati i figli, allora siamo andati là ma c’erano un fratello e una sorella, e che vuoi fare? Li separi? E siamo tornati a casa tutti e quattro insieme".

La gaffe di Pasqualone ad Affari Tuoi con De Martino: c’entra Gerry Scotti

Poi nel 10 delle marche c’è il pacco nero che contiene 5 euro e subito dopo escono anche i 50mila euro. E’ l’ora del mantra ‘ora tu mi trovi un pacco blu‘, che questa volta funziona: via anche i 50 euro. Quando il concorrente dice di voler chiamare il pacco 3 dell’Abruzzo, fa una ‘gaffe’ clamorosa affermando "L’accendiamo!", e parte la risata in studio. Come molti sapranno, è la frase che diceva sempre Gerry Scotti a Chi vuol essere milionario? e che tuttora torna spesso quando c’è il conduttore di Mediaset di mezzo (basti pensare al FantaSanremo). A questo punto De Martino scoppia a ridere: "Che accendiamo?!" e subito dopo non manca la sigla de La Ruota della Fortuna lanciata dal Dottore: "E allora ditelo!" è il commento di De Martino, e Herbert Ballerina finisce la frase: "Che ce ne andiamo". Il concorrente si scusa dicendo "Sono un disastro. Chiedo perdono, non lo faccio più!", ma il conduttore, ridendo per la gaffe, non la prende affatto male, anzi reagisce scherzando: "Allora l’accendiamo?". Pasquale risponde: "No, spegniamola!", ma alla fine l"accendono’ e trovano i 5 euro.

Seguono un’altra batosta, perché elimina pure i 75mila euro, e la telefonata del Dottore. Questa volta l’offerta è 15mila euro: "Qui si va sempre a scendere… male, male, male". Una volta concluso il ragionamento, decide di fare il tiro successivo per vedere se evolve in meglio la situazione e apre il 9: al suo interno ci sono 0 euro e finalmente si balla! Il Dottore allora offre 19mila euro: "Hai voglia ad aggiustare ascensori per arrivarci…", dice il concorrente prima di far tritare l’assegno.

Le battute di De Martino e e Ballerina

Ora la moglie chiama il pacco 20, quello pronunciato dal veggente, e De Martino chiede a Pasqualone: "Ti fidi più del veggente o di Maria Rosaria?". Lui è titubante, ma alla fine risponde: "Di mia moglie", e il conduttore gli dice che ha fatto bene: infatti ci sono 200 euro. Tocca al concorrente fare una richiesta economica al Dottore: "70mila euro", e Herbert Ballerina aggiunge: "Più una villa!", con De Martino che commenta: "E che siamo un’agenzia immobiliare?". La nuova offerta del Dottore però è di 22mila euro e viene prontamente rifiutata dalla coppia. Subito dopo se ne vanno i 20mila euro e sul tabellone restano 10mila, 100mila e 10 euro.

Ora è il momento del cambio, ma Pasquale vuole tenere il suo pacco. Bisogna scegliere il prossimo numero da chiamare e sul tavolo, tra gli altri, c’è il 7: "Oggi mia madre compie 7 mesi che non c’è più" e De Martino lo conforta standogli vicino mentre gli scendono le lacrime. Alla fine puntano sul 4 della Sardegna ed escono i 10 euro, quindi sono soldi sicuri!

Con l’ultima chiamata, il Dottore offre 50mila euro. "CI ha messo proprio spalle al muro, lavorare e metterli da parte non lo fai in 10 giorni. Io mi sento che i 100mila sono nel nostro pacco, il 17" è il commento del concorrente. La moglie la pensa allo stesso modo, ma lascia la difficile scelta a Pasqualone che chiede aiuto agli amici pacchisti (10 accetterebbero l’assegno) e poi a Lupo, il quale commenta: "L’offerta è bellissima, ma per vincere tanto ad Affari Tuoi bisogna rischiare tanto". Thanat si dice d’accordo: "Ci sono 100mila euro", ma il concorrente svela: "Il 7 mi perseguita da qualche giorno (è l’altro pacco in goco, ndr)".

Il gran finale (un po’ amaro) di Pasqualone ad Affari Tuoi

Dopo aver ringraziato tutti i pacchisti, dicendo che ormai sono diventati un pezzo del suo cuore, e aver fatto una gaffe col cognome di Herbert (Ballerini al posto di Ballerina), Pasqualone decide di accettare l’offerta di 50mila euro e poi scopre che nel pacco 17 aveva proprio 100mila euro. Thanat e Lupo avevano ragione.

