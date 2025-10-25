Affari Tuoi, Costantino frenato dalla sorella: nemmeno il tocco magico lo salva. E il ritorno di Thanat e Lupo: "I Velini" Nella puntata del 25 ottobre, la partita di Costantino parte malissimo ma migliora fino al devastante finale che li porta alla Regione Fortunata: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno sabato 25 ottobre 2025, a sfidare il Dottore è Costantino, concorrente della regione Lazio e consulente (si occupa della gestione di progetti in ambito editoriale) di professione, che gioca con il pacco numero 5 ed è accompagnato in studio dalla sorella Marina. Ecco cosa è successo nella puntata del 25 ottobre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 25 ottobre 2025: cosa è successo

La partita di Costantino e Marina comincia malissimo, perché al primo tiro vanno via i 300mila euro e Herbert Ballerina, come sempre tra i pacchisti, scherza: "Cambia sorella!". E lo dice perché è stata proprio lei a chiamare il pacco più alto in gioco. Poi la situazione migliora col tiro successivo, quello da 20 euro di Costantino, che però, subito dopo, perde anche i 100mila euro. Una volta usciti i 20mila euro, il Dottore propone il cambio: "In genere prendo sempre pacchi blu…". Alla fine, la coppia decide di aspettare e proseguire col numero 5.

Con le mosse successive, recuperano terreno e il Dottore fa la prima offerta del valore di 30mila euro: "Il mio sogno è quello di riuscire ad acquistare la casa dove abitiamo, che è la stessa in cui siamo cresciuti per tanti anni con i nonni. Lo vorrei soprattutto per mia madre, vorrei vederla vivere più serenamente" racconta Costantino. Poi rifiuta l’offerta perché punta a una somma più alta e subito dopo svaniscono proprio i 30mila euro.

Dopo due tiri fortunati, la coppia di fratelli trova il pacco nero che, purtroppo, contiene 75mila euro. A questo punto il Dottore offre il cambio e c’è una leggera incertezza iniziale. "Adesso conviene accettarlo" dice la sorella in un secondo momento. Costantino segue il suo consiglio e poi va a fare il cambio per volere di Marina: "Vai a prenderlo tu". Il concorrente lascia il 5, dove subito dopo scoprono esserci 10mila euro, per prendere il 13. Poi viene tritato un secondo assegno da 35mila euro.

Subito dopo un’altra batosta, perché Costantino perde i 200mila euro. Ora la mossa del Dottore, che offre 13mila euro per non fare 3 tiri. La sorella commenta: "Oh, giochiamocela!", e il concorrente fa tritare nuovamente l’assegno. Persi i 50mila euro, non manca il mantra del ‘grande gluteo’, ma questa volta Herbert Ballerina è un po’ restio a prestarsi al gioco. A convincerlo è Stefano De Martino che, mettendosi vicino ai due fratelli, davanti al comico, dice a quest’ultimo: "Tienimi le mani, guardami negli occhi. Chi attinge?". E Marina risponde: "Tutti e due". Quindi i fratelli toccano il sedere di Ballerina insieme, ma il mantra funziona a metà, perché vanno via i 15mila euro.

Una volta eliminati i 75mila euro, si va alla Regione Fortunata, ma solo dopo aver scoperto che nel 13 avevano 20 euro. La regione che vale 100mila euro è la Sicilia, mentre la seconda opzione, da 50mila euro, è la Campania, consigliata a Costantino dalla sorella: "Dì Campania", con il conduttore che ironizza: "Oh, vedi, di sua spontanea volontà". Poi De Martino chiama Lupo e Thanat per sbirciare cosa c’è scritto nella busta e, dopo averlo fatto, per la prima volta sono proprio i due opinionisti a dire "Ve la diciamo tra una manciata di secondi".

Alla fine, Costantino e Marina scoprono che tra la Sicilia e il Lazio, consigliato da Lupo, la Regione Fortunata è proprio il Lazio. "Facciamo i complimenti a Lupo che per una volta ha indovinato!" commenta Stefano prima di passare la linea a Ballando con le Stelle.

Le reazioni sui social

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi del 25 ottobre 2025, non mancano le reazioni sui social: "I più simpatici e i più buoni non vincono mai assurdo, Costantino avrebbe meritato molto di più e doveva giocare da solo", "Rovinato letteralmente da lei…lui avrebbe accettato la qualunque! Scegliete bene chi portarvi vi rovinano letteralmente la partita!", "Se lui avesse giocato da solo oggi andava a casa con 35,000€", "Ringrazia tua sorella!", "Chi accompagna mi fa sempre sperare che non vincano niente. Talmente sono insopportabili".

Poi il ritorno di Thanat e Lupo: "Finalmente ritornano Lupo e Thanat", "Thanat e Lupo i velini", "Quanto mi erano mancati Lupo e Thanat", "LUPO E THANAT CHE LANCIANO LA MANCIATA DI SECONDI, STANNO TORNANDO", "Lupo e Thanat tornano per annunciare la pubblicità in pratica", "Totò e Peppino alla conduzione della Regione Fortunata", "Ohhhh, Lupo e Thanat finalmente hanno spazio".

