Affari tuoi, De Martino con il 'rapinatore' Herbert Ballerina: per Marina finisce malissimo La puntata del 25 novembre ha un sapore amaro per Marina che nonostante la determinazione lascia lo studio a mani vuote

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Protagonista della puntata di Affari tuoi di martedì 25 novembre 2025, condotta con il solito entusiasmo dal mattatore e padrone di casa Stefano De Martino, è Marina, pacchista della serata che nella vita è una funzionaria amministrativa e viene da Montescaglioso, nella provincia di Matera. Ad accompagnare e supportare nelle scelte la concorrente nel quiz show in onda su Rai 1, che ha iniziato pescando il pacco numero 12, è il fratello Francesco, docente di sostegno e che nel tempo libero si diletta a fare la guida di escursioni nella natura. Ecco come è andata

Affari tuoi, puntata martedì 25 novembre: cosa è successo

Una raffica di pacchi blu fa cominciare Marina con il piede giusto, come sottolinea Stefano De Martino, infatti, con il supporto del fratello la concorrente riesce a scartare in sequenza i pacchi da 100 e da 15mila euro.

Nonostante una chiamata sfortunata che elimina il premio da 200mila euro, ai due fratelli restano ancora premi rossi che fanno gola e così Marina decide di rifiutare la prima offerta del dottore di 28mila euro e si prosegue nel gioco.

Il coraggio viene premiato inizialmente, infatti, la prima chiamata spacchetta 200 euro. Le seconda nota stonata della serata arriva con l’apertura del pacco dell’Umbria che nascondeva 300mila euro, il premio più alto messo in palio ogni sera ad Affari Tuoi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’entusiasmo dello studio consola la concorrente che si trova davanti ad una decisione: cambiare il pacco 12 con cui è partita o mantenerlo. Cosi, dopo il consulto con Francesco, opta per rifiutare il cambio proposto dal Dottore.

A metà percorso arriva un’offerta di 15mila euro ma Marina decide di tritare l’assegno senza troppi indugi per provare a mirare a qualcosa di più sostanzioso visto che sono ancora a disposizione i premi da 30, 100 e 75mila.

Due chiamate sfortunate complicano la partita e restano 3 pacchi blu da 1,5 e 20 euro e soltanto un pacco rosso da 100mila. A questo punto il dottore decide di proporre un cambio a Marina, la quale rifiuta nuovamente e riesce con un tiro ad eliminare i 20 euro. Purtroppo il tiro successivo è quella che mostra 100mila euro e la concorrente cade nello sconforto e deve tornare a casa a mani vuote.

Affari tuoi, Herbert Ballerina diventa un rapinatore di Campobasso

Come spesso accade a divertire nel corso dello show di Stefano De Martino, oltre alla rincorsa ai premi dei vari concorrenti, sono i siparietti dei pacchisti e ospiti in studio. Anche questa sera questo è accaduto proprio all’inizio quando ad essere interpellato è stato Herbert Ballerina, pacchista fisso di tutte le puntate. Il comico ha esordito presentandosi come un "rapinatore di Campobasso" che vende un kg di rape a 8 euro. Battuta che ha scatenato risate e applausi come sempre.

Potrebbe interessarti anche