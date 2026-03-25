Affari tuoi, De Martino costretto a intervenire dopo il gesto di Martina Miliddi: "Basta litigare" Nella nuova puntata del 25 marzo gioca Bernardo che comincia bene e finisce con 30mila euro in cassa. De Martino alle prese con i battibecchi tra Martina Miliddi e Herbert Ballerina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

CONDIVIDI

Affari tuoi torna protagonista con una nuova puntata in onda mercoledì 25 marzo su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Bernardo, barman dalla Valle d’Aosta e sua moglie Sabina. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 25 marzo 2026: cosa è successo

"Avendo io la mente matematica, ho inventato i guanti con venti dita per aiutare a contare" comincia Herbert Ballerina strappando le solite risate. Bernardo comincia con i primi sei tiri e pesca subito il pacco zero che fa ballare lo studio: "Hai la giacca con la forfora incorporata" scherza De Martino prendendo in giro Herbert Ballerina e la sua giacca indossata al momento dello stacchetto. Il conduttore si diverte a prendere in giro il pacchista bimbo cattivo: "Lui è un negroni sbagliato proprio". Nonostante un inizio positivo il concorrente brucia i 50mila e 75mila euro e si ritrova in mano l’assegno da 37mila euro, prima offerta della serata ma non sufficiente a mandare a casa marito e moglie. "Mancano due membri della comitiva, Martina e Gennarino. Fatemeli uscire per cortesia" chiede De Martino a Bernardo, che va a pescare i 300mila euro, premio più alto in palio nel quiz dei pacchi. Il barman continua il simpatico gioco di associare un drink ad ogni pacchista e Herbert non perde l’occasione: "Che drink sono io?" chiede il comico, e dopo che Berardo lo associa ad un gin tonic, replica in maniera verace: "Bravo, proprio quello che mi fa schifo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la vincita finale di Bernardo

Tra una chiamata e l’altra il podio comincia a smontarsi, infatti, con un colpo sfortunato i 100mila euro vanno in fumo e Bernardo sceglie di scambiare il pacco dell’inizio per proseguire con il numero 20, data di nascita del figlio e numero delle puntate alle quali ha partecipato allo show. "Lui è un ameri-cane come drink" scherza Herbert dopo l’arrivo di Gennarino, mentre il Dottore torna a far squillare la cornetta rossa per offrire 20mila euro. Sabina trita e la gara prosegue con l’uscita del pacco rosso da 200mila euro, che cambia notevolmente l’andazzo della partita. Martina Miliddi tarda ad arrivare e resta l’unico pacco blu ancora in gioco insieme a due soli rossi da 10mila e 30mila euro. "Mi guardo l’esibizione di Martina e penso a come terminare la partita" comunica il Dottore facendo entrare la ballerina ex Amici, che balla a centro studio e getta l’impermeabile nella postazione di Herbert, che si lamenta provocando la reazione di De Martino: "Non litigate sempre dai". Per aggiungere pepe sul finale, dai piani alti arriva l’ultima proposta di cambio pacco, che viene rigettata dal concorrente. Dopo la solita manciata di secondi De Martino svela i 30mila euro nel pacco di Bernardo, che torna a casa con una buona somma.

Potrebbe interessarti anche