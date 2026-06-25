Affari tuoi, De Martino porta tutti a Sanremo ma lascia a casa Herbert Ballerina: "Mi spiace non c'è posto" Nella nuova puntata del 25 giugno gioca Mary da Napoli, che torna a casa con soli 4mila euro. De Martino promette Sanremo a tutti tranne Herbert Ballerina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuova emozionante puntata di Affari tuoi in onda giovedì 25 giugno 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Mary, mamma a tempo pieno da Napoli accompagnata da mamma Sandra. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 25 giugno 2026: cosa è successo

Puntata dal ritmo ancora più serrato del solito per Affari Tuoi. A causa della programmazione Rai, che in prima serata trasmette la partita dei Mondiali tra Ecuador e Germania, Stefano De Martino dà il via alla serata senza perdere tempo, lasciando subito spazio a Herbert Ballerina e alla sua immancabile invenzione. "D’estate fa caldo, allora ho inventato il gelato-crema solare", annuncia il comico, strappando gli applausi del pubblico in studio. Un’idea che, però, non convince del tutto il conduttore, pronto a punzecchiarlo con la consueta ironia: "Non è stato capace di spiegare la sua invenzione". Un siparietto che scalda immediatamente l’atmosfera della partita di Mary, che parte alla grande trovando Gennarino e assicurandosi il jackpot di 4mila euro. "Ci siamo signori" commenta De Martino dopo il terzo pacco blu di fila che permette alla concorrente di provare a vincere un automobile come premio. "Questa è la prima volta che proviamo a vincere l’auto" commenta il presentatore che subito dopo, però, svela il pacco perdente per il disappunto della concorrente. Con i primi sei tiri Mary brucia solo i 50mila euro e il Dottore comincia la sua partita con un assegno da 35mila euro, rapidamente rifiutatato da mamma e figlia.

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Affari tuoi, il finale disastroso di Mary: a casa a mani vuote

"Testiamo la mamma" scherza De Martino dopo il tiro di mamma Sandra, che pesca i 20mila euro. Il tiro successivo, purtroppo, manda in fumo i 300mila euro, premio più prezioso del quiz show dei pacchi. "Io ho qualcosa però" commenta Herbert Ballerina che aveva predetto proprio un pacco "caldo".

"Tutti vogliono venire a Sanremo e noi porteremo tutti" incalza De Martino che subito dopo punge Herbert Ballerina e la sua possibile presenza al Festival: "Herbert vuoi venire a Sanremo? Non c’è posto mi dispiace". Con una serie di tiri sfortunati Mary brucia anche i 75mila e i 100mila euro ma si rifà subito dopo grazie al pacco blu da zero euro nel quale tutto lo studio si scatena sulle note de "La testa gira". Dopo aver rifiutato il cambio pacco, mamma e figlia pescano i 200mila euro, rovinando la partita e la predizione (non azzeccata) di De Martino: "Io vengo dal futuro ma da dove vengo io avevi pescato Martina" scherza il conduttore, che poco dopo compila un assegno da 5mila euro, cifra rifiutata senza dubbi. La partita entra nel momento decisivo con 30mila euro da un lato e Martina Miliddi dall’altro e proprio quest’ultima viene accolta in studio per il suo consueto stacchetto. Mary cambia il pacco all’ultimo e scopre di aver preso quello senza premio. Rammarico finale per mamma e figlia che tornano a casa a mani quasi vuote, infatti, si salvano con il premio di consolazione di 4mila euro grazie al jackpot di Gennarino.

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