Affari tuoi, De Martino spiazzato da Martina e Herbert: lei gli dedica il ballo e lui senza filtri "Complimenti" Scoppiettante puntata di Affari tuoi in onda domenica 25 gennaio. De Martino ritrova Herbert e insieme si scatenano. Martina rimane e dedica il ballo al comico

Affari tuoi torna per rallegrare l’access prime time di domenica 25 gennaio, con la nuova puntata in onda su Rai 1. Stefano De Martino torna ad essere affiancato da Herbert Ballerina e gioca con Antonio, operaio metalmeccanico da Foligno, in provincia di Perugia, accompagnato dalla dolce metà Valeria, infermiera. Scopriamo come è andata.

Affari tuoi, puntata 25 gennaio: cosa è successo

"Non ci crederete, ma è tornato Herbert, dove sei stato?" chiede Stefano De Martino al comico: "Sono stato rapito da una banda americana e hanno chiesto 1 milione di dollari per il riscatto" replica il comico scatenando le risate del pubblico. Il conduttore ritrova la sua spalla fissa e insieme tornano a divertire da subito: "Antonio è un metalmeccanico" dice De Martino e Herbert replica: "E l’altra metà?". Poi il presentatore si scatena con la coppia di concorrenti: "Vi siete conosciuti in un bosco, quindi vi siete imboscati subito". I primi sei tiri di Antonio riservano la buona notizia di Gennarino, che assicura 2mila euro di Jackpot e due pacchi rossi pesanti da 50mila e 300mila euro. "Valeria lascia perdere" scherza De Martino con Valeria, che dopo aver consigliato il marito di aprire il pacco da 300mila, trova anche quello da 200mila. "Dai trova anche i 100mila" incalza Herbert. Arriva il momento del ballo in studio a seguito del blu da zero euro e Herbert sembra un po’ arrugginito nel muoversi e il conduttore non perde l’occasione per sottolinearlo: "Non è più abituato". Antonio trova il pacco blu con Martina Miliddi, che fa il suo ingresso ballando proprio davanti ad Herbert, lancindogli la giacca: "Me la tieni tu?" lui si emoziona: "Complimenti, me ne devo andare più spesso se succedono ste cose". Chi vorrebbe andarsene, però, è Valeria, che con un altro tiro trova i 100mila euro, cancellando totalmente il podio dei premi ad Affari tuoi.

Affari tuoi, la vincita finale di Antonio e Valeria

Il Dottore torna a farsi vivo, e dopo aver offerto due assegni da 30mila e 20mila euro (entrambi tritati), rincara la dose con un assegno da 10mila euro: "Vergogna" urla Herbert Ballerina, mentre Antonio rifiuta ancora. Una serie di pacchi blu risolleva l’umore della coppia, mentre il Dottore torna a far squillare il telefono: "Ci sono 13mila euro, più 2mila di Gennarino" riporta il conduttore. Il metalmeccanico rifiuta e prosegue. Herbert è scatenato e delizia con le solite freddure più interessi: "Sono Dino Accen o Acccen-dino" fingendosi un pacchista veneto che prende tutti i maiali, essendo di professione uno "scaricatore di porco". La partita entra nel vivo, e mentre De Martino continua a punzecchiare Valeria sulla sua capacità di trovare solo pacchi rossi, Antonio rifiuta il cambio pacco del Dottore e, dopo aver trovato anche i 75mila euro, va a giocarsi il tutto per tutto con 200 euro da un lato e il pacco nero dall’altro. L’ultimo assegno è quello buono, infatti, Antonio accetta i 22 mila euro per non correre il rischio di tornare a casa a mani vuote. Poco dopo scopre che nel pacco che aveva c’erano 20mila. Un sospiro di sollievo che chiude una partita sfortunata, ma chiusa con una cifra più che consolatoria.

