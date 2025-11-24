Affari Tuoi, De Martito scioccato: “Dottore sotto scacco”. Strategia perfetta di Giulia, ma la partita va in fumo La puntata del 24 novembre di Affari Tuoi regala emozioni, tensione e un finale amarissimo per la determinata concorrente ligure Giulia. Ecco com'è andata.

Una puntata tesa, romantica e piena di colpi di scena quella di Affari Tuoi del 24 novembre 2025. Protagonista assoluta è stata Giulia, concorrente ligure determinata e brillante, che ha tenuto banco in una delle partite più "da manuale" della stagione, come ha ammesso lo stesso Dottore: "Grazie Giulia per questa partita". Tra battute, offerte altissime, colpi di fortuna e scelte rischiosissime, la serata si è trasformata in un vero e proprio duello psicologico con il Dottore. Un mix di tensione e ironia che ha tenuto incollato il pubblico fino all’ultimo pacco. Ecco com’è andata.

Affari Tuoi: chi è Giulia, la concorrente della Liguria

Giulia arriva da Albenga, "responsabile vendita di una piccola azienda che esporta piante in tutta Europa", come racconta emozionata. Il suo papà è di origine marocchina, mentre al suo fianco in studio c’è il fidanzato Giulio, albergatore di Loano. Lui stesso ricorda con un sorriso come si siano conosciuti: "Eravamo in un locale, stavamo cenando e dopo un po’ ci siamo messi d’accordo per una prima uscita". Giulia gioca con il pacco numero 10, "il mio numero, non me la sento di cambiarlo".

Le lunghissime unghie di Giulia diventano subito oggetto di battute. Giulio scherza dicendo che "sono la cosa più buona che ha, più gentile", mentre De Martino replica ironico: "Pensa te, non vogliamo sapere altro… quindi stia attento che lei è molto…". Giulio ribatte "No ma stai attento tu" e il conduttore, divertito, chiude: "No ma stai attento tu".

Affari Tuoi, 24 novembre: cosa è successo nella puntata

Subito una raffica di blu: 1, 5, 10, 20 e 100 euro, più il Pacco Nero da appena 20 euro. De Martino si entusiasma: "Che inizio ragazzi, tutti i pacchi rossi ancora in gioco, tutto il podio intatto!". Il Dottore sorprende con un’offerta altissima: 39.000 euro. Giulia non esita: "Siamo qui per l’esperienza e per giocare, andiamo avanti".

Arrivano i primi rossi pesanti: 75.000 e poi 200.000 euro. Il Dottore offre il cambio, Giulia rifiuta. Con una serie di blu che alleggerisce la tensione, si arriva a otto pacchi dalla fine: in gioco ci sono ancora 300.000, 100.000, 20.000 e 15.000 euro. De Martino la incoraggia: "Possiamo ancora ambire al massimo".

Il Dottore mette sul piatto 28.000 euro. Giulia spiega con sincerità: "Sono tanti soldi, ma a me piace giocare e vincere, non mi piace arrendermi facilmente".

Gennarino chiede: "Ha studiato Giulia il manuale del Dottore?". Lei risponde sorridendo: "Un po’". Come da manuale, arriva un altro cambio pacco. Giulia è irremovibile: "Il 10 è il mio numero, non mi sento di cambiarlo per ora".

Chiama il 15, numero legato alla madre, e lo studio esplode quando si scoprono 0 euro. Il Dottore rilancia con 35.000 euro, ma Giulia resta coerente: "Rimango sulla mia idea, voglio giocare".

Le grandi offerte e l’attacco del Dottore

Il Dottore insiste con un altro cambio. Rifiutato. Per la prima volta Giulia lascia la scelta al fidanzato: "Apri quello che ti senti di aprire". Giulio indica il 7. De Martino interviene: "Ma siamo andati così bene di comune accordo fino a questo punto…". Sbirciano il pacco e chiedono a Giulia: "Tu l’avresti aperto il 7?". Lei risponde secca: "No, è il giorno in cui io e lui ci siamo conosciuti".

La tensione svanisce quando si scopre che dentro ci sono 500 euro. Giulio tira un sospiro di sollievo e Giulia scherza: "Aveva già le valigie fuori da casa".

Rimangono solo 300.000, 100.000, 20.000 e un blu. Il Dottore propone 45.000 euro. Giulia chiede ai pacchisti e rifiuta. Dopo l’uscita dei 20.000, arriva una proposta da 50.000 euro. "Questi pesano… ma ormai il Dottore ha capito come gioco e quindi vado avanti". De Martino avverte: "Questo è il tiro decisivo". Esce purtroppo il 300.000. Il conduttore invita alla calma: "Mantenete i nervi saldi perché adesso il Dottore attaccherà".

Affari Tuoi, il finale amarissimo di Giulia

Arriva infatti un’offerta più bassa: 33.000 euro. Giulia è combattuta ma decisa: "Sento che per quello che voglio fare io non sono abbastanza. C’è una sfida in corso e voglio capire se riesco a vincerla io o il Dottore. Voglio giocare". Rimangono 100.000 e 200 euro. Giulia si stringe a Giulio e sussurra: "Non importa come va a finire, in ogni caso va bene così". Un bacio romantico precede il verdetto. Il pacco si apre. È il blu: 200 euro. De Martino la abbraccia metaforicamente con le sue parole: "Abbiamo giocato, brava comunque. Grandissima partita, hanno fatto tutto di comune accordo. Hanno tenuto sotto scacco il dottore fino alla fine".

