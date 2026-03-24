Affari Tuoi, Luigi piange e il Dottore lo salva (tre volte): il matrimonio si farà, De Martino da brividi Luigi da Irsina tra partenze disastrose, cambi di pacco decisivi e l’aiuto inaspettato del Dottore: ecco com’è andata la puntata del 24 marzo

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La puntata di Affari Tuoi del 24 marzo ha regalato al pubblico una serata ricca di tensione, ironia e momenti toccanti. Protagonista assoluto Luigi, concorrente lucano che ha vissuto una partita sulle montagne russe, tra scelte rischiose, offerte rifiutate e un finale che ha lasciato tutti con il fiato sospeso.

Tra battute del conduttore, colpi di scena e l’intervento decisivo del Dottore, la partita si è trasformata in un vero e proprio viaggio emotivo, culminato in una vincita importante… e forse anche in un passo verso il matrimonio.

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Affari Tuoi: cosa è successo nella puntata del 24 marzo

Luigi, 32 anni, arriva da Irsina (Matera) ed è conosciuto come "Jake La Furia". Lavora nell’azienda di famiglia ed è fidanzato da quattro anni con Giada. In studio è accompagnato dalla mamma Mina e racconta subito le sue intenzioni, mettendo in gioco anche il suo futuro personale:

"Ho detto a mamma: ‘Mamma vado ad Affari Tuoi, se vado là e vinco vado via da casa’. Poi ho fatto anche una promessa alla mia ragazza: ‘Se vinco, ci sposiamo’".

Una dichiarazione che scatena subito l’ironia di De Martino, che lo punzecchia con una battuta forse dettata dalle sue esperienze negative col matrimonio:

"Ti sei rovinato la vita".

L’inizio però è da incubo. Nei primi pacchi elimina subito cifre pesanti: 200mila, 50mila e 100mila euro. Una partenza che conferma i timori e rende la strada in salita. Dopo un primo giro disastroso, Luigi decide di cambiare pacco su proposta del Dottore: lascia il numero 9 e prende il 16. Una mossa che si rivela subito vincente, visto che nel pacco iniziale c’era solo 1 euro. La partita prosegue tra alti e bassi: escono 10mila euro, poi finalmente qualche tiro positivo con pacchi blu che riequilibrano il tabellone. Il Dottore offre 18mila euro, ma Luigi rifiuta senza esitazione: "Non ci pago nemmeno le bomboniere".

Con il passare dei tiri, la situazione migliora. A 7 tiri dalla fine ci sono 3 blu e 4 rossi, tra cui il premio da 300mila euro. . Arriva un’offerta da 30mila euro, ma Luigi decide di rischiare ancora e trita l’assegno. Subito dopo perde 75mila euro, ma accetta un nuovo cambio pacco: lascia il 16 e prende il numero 2. Anche questa scelta è fortunata, perché nel pacco precedente c’erano solo 20 euro. Quando mancano pochi pacchi, la tensione sale alle stelle. Il Dottore propone 20mila euro. Luigi cerca disperatamente di avere un consiglio da mamma Mina, che però si trincera a ripetizione dietro la diplomazione: "Fai come vuoi", "E’ il tuo gioco", "Non voglio influenzarti". Alla fine decide di tentare un ultimo tiro ma è una sciagura, perché pesca i 300mila euro, facendo calare il gelo in studio.

Il Dottore dà una mano a Luigi: quanto ha vinto

Nel finale restano in gioco due possibilità: il pacco della ballerina e 20mila euro. "Qui si apre uno scenario particolare. Tu di devi sposare, Martina ha il fidanzato… " osserva De martino, che quindi convoca al centro dello studio la ballerina. Dopo lo stacchetto, si arriva al momento clou. Il Dottore offre ancora il cambio, Luigi sbotta: "Non c’è due senza tre", quindi decide di cambiare pacco per la terza volta. La scelta è profondamente personale: il numero 2 rappresenta la data di nascita della nonna scomparsa da poco. Il concorrente si commuove, scoppia a piangere e viene consolato da De Martino che lo prende per mano in un momento di grande intensità.

Il terzo cambio si rivela decisivo: Luigi riesce infatti a portare a casa 20mila euro. Una cifra importante, soprattutto dopo una partita così complicata, che potrebbe davvero aiutarlo a realizzare i suoi progetti di vita. In questa puntata, il Dottore ha avuto un ruolo inaspettato: più che ostacolare il concorrente, lo ha guidato indirettamente verso scelte fortunate. Una dinamica insolita per Affari Tuoi, che ha reso la serata ancora più memorabile.

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