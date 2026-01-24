Affari tuoi, De Martino svela il ritorno di Herbert: "Vi do lo spoiler". Poi la maxi vincita (amara) di Alessio
Nella puntata del 24 gennaio giocano Alessio e mamma Elisabetta, che tornano a casa con 75mila euro e tanti rammarichi. De Martino annuncia il ritorno di Herbert Ballerina
Puntuale anche nel corso del fine settimana, Affari tuoi è presente per tenere compagnia ai tanti telespettatori affezionati. Nella puntata di sabato 24 gennaio, in onda su Rai 1, c’è Alessio, assistente in un laboratorio chimico, da Prato. A supportarlo c’è mamma Elisabetta, commessa in pensione. Scopriamo come è andata.
Affari tuoi, puntata 24 gennaio: cosa è successo
"Devo darvi lo spoiler, lo svelo, abbiamo trovato Herbert" dichiara Stefano De Martino, che poi continua annunciando il giorno del ritorno della spalla comica: "Se tutto va bene arriva domani, è in viaggio". Alessio comincia con i primi sei tiri e, purtroppo, pesca due pacchi rossi importanti da 50mila e 100mila euro. Il Dottore entra in gioco offrendo, nel giro di poco, due assegni da 33mila euro, che vengono tritati da mamma Elisabetta. Il concorrente elimina anche i 75mila e i 300mila euro e, anche per questo, l’offerta crolla a 20mila euro: "Non posso andare via senza veder ballare mamma" replica Alessio, che rifiuta. Questa sera il Dottore ama ripetere e ritorna con i 20mila euro, che vengono nuovamente rifiutati. Arriva il momento del ballo a seguito del pacco blu con Thanat impegnato a rimpiazzare Herbert Ballerina. "Abbiamo ballato e ora a ballare sarà Martina" dice il conduttore, annunciando l’uscita del pacco blu di Martina Miliddi, che, come ormai d’abitudine, si esibisce danzando al centro studio.
Affari tuoi, la vittoria di Alessio e la trappola del Dottore
Arriva la volta della prima proposta di cambio pacco e Alessio decide di continuare con il pacco numero 6 pescato all’inizio, nonostante sia un numero al quale non è legato. Il pacco 14, al quale è legato essendo la data di nascita del figlio Cesare, porta fortuna e svela Gennarino. La simpatica mascotte assicura i soldi sicuri visto che restano in gioco solo 3 pacchi rossi, tra cui i 200mila euro. Anche la strategia del Dottore cambia e dai piani alti arriva l’offerta da 50mila euro: "Io mi sento di fare un altro tiro" replica Alessio nonostante mamma Elisabetta volesse accettarli. La partita entra nel vivo e il concorrente resta a giocarsi il tutto per tutto con 15mila da un lato e 200mila dall’altro. La cornetta torna a squillare e l’assegno compilato da De Martino mostra 75mila euro, cifra che mette in crisi la coppia. "Accetto per la mia creatura che mi aspetta a casa" risponde Alessio, mentre il conduttore commenta: "Hai fatto la scelta da papà". Poco dopo, il pacco 6 mostra i 200mila euro, proprio come Alessio si sentiva. Un rammarico finale per mamma e figlio, che vincono ma tornano a casa con l’amaro in bocca per non aver creduto nel pacco che gli avrebbe regalato quasi 130mila euro in più. Ottima mossa del Dottore che ha salvato la cassa.
