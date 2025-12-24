Affari tuoi, De Martino stufo di Herbert Ballerina: "Portatelo via". Giorgia fa un disastro (nonostante Babbo Natale) Divertimento ed emozioni il 24 dicembre con Giorgia e mamma Annamaria. Herbert Ballerina mette alla prova la pazienza di De Martino sotto gli occhi di un ospite speciale: Babbo Natale

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La sera della vigilia è uno dei momenti più speciali da vivere in famiglia, stando riuniti tra parenti, amici, buon cibo e Affari tuoi, che ha deciso di esserci anche oggi per la gioia di tutti i telespettatori affezionati. Nella puntata del 24 dicembre 2025 in onda su Rai 1, la protagonista a giocare insieme a Stefano De Martino è Giorgia, arbitro di basket dalla Puglia. A supportarla è presente mamma Annamaria, farmacista in pensione e nonna a tempo pieno di Francesco e Giulia, figli della sorella della concorrente. Scopriamo insieme cosa è successo alla coppia odierna che comincia con il pacco numero 12.

Affari tuoi, puntata 24 dicembre: cosa è successo

"Siamo tutti più buoni, anche il Dottore, infatti ha deciso che stasera si comincia con tre tiri" dice De Martino dando il via alla partita, che questa sera ha tra i pacchi blu un premio nuovo: Babbo Natale che si accomoda al fianco di Herbert Ballerina e De Martino non si fa sfuggire l’occasione strappando applausi: "Babbo, quando vai portati via anche Herbert, grazie!". La prima tripletta di Giorgia spacchetta un pacco nero da 100 euro e due rossi da 10mila e 30mila. Il Dottore muove la prima mossa offrendo 35mila euro, cifra rifiutata senza indugi dalla concorrente. Babbo natale viene trovato per la gioia dei più piccoli e subito dopo, purtroppo, anche i 50mila e i 75mila. "Che tripletta ragazzi, c’è il podio tutto intatto" commenta De Martino dopo i tre tiri blu di Giuli, che trova anche Gennarino. Dai piani alti arriva ancora la stessa offerta da 35mila euro, che fa la stessa fine della prima, ovvero rifiutata. Dopo aver trovato il premio più alto in palio da 300mila euro, il Dottore torna a farsi vivo: "C’è ancora un’offerta da 24mila euro" riporta il conduttore: "Mi sento di voler giocare ancora perché mi sto divertendo" risponde l’arbitro di Basket, che poco dopo lascia il pacco 12 per proseguire con il 7. Proprio il pacco ceduto viene aperto e mostra 200mila euro per il rammarico di mamma e figlia. Anche per questo motivo il nuovo assegno compilato da De Martino è di soli 10mila euro, cifra bassa che non accontenta le concorrenti. Giorgia decide di cambiare un’altra volta il pacco, cedendo il 7 per continuare con il numero 1. La gara entra nel suo momento più caldo e il Dottore decide di fare la sua ultima mossa: "Voglio stupire Giorgia, l’ultimo tiro lo giochiamo a carte" riporta il conduttore napoletano. Mamma e figlia pescano l’offerta, che adesso ammonta a 15mila euro. "Ormai, siamo arrivati alla fine, secondo me ho i 100mila, andiamo avanti" replica Giorgia con determinazione. Purtroppo, la sensazione della bionda pugliese è sbagliata, infatti, subito dopo vengono spacchettati i 100mila euro, ultimo premio importante rimasto in palio. Giorgia e Annamaria possono sperare solo nel gioco finale delle regioni per provare a farsi un regalo di Natale e scelgono di puntare tutto su Basilicata e Toscana. Anche l’ultima spiaggia del quiz show non riserva nulla di buono e Giorgia è costretta a tornare a casa a mani vuote, con il rammarico di aver ceduto il pacco da 200mila euro che aveva tra le mani. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Guida TV

Babbo bastardo La7 Cinema 15:25

Potrebbe interessarti anche